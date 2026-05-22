«Одно слово: «Как?» Голдин — о встрече с Дюрантом, игре в НБА и планах на будущее

Пробиться в НБА — задача сложная, но закрепиться в ней, будучи незадрафтованным — испытание иного порядка. Нынешний сезон НБА подарил российским болельщикам сразу два повода для гордости. И если за ярким стартом Егора Дёмина в «Бруклине» следили под пристальным прицелом, то центровой «Майами Хит» Владислав Голдин, подписавший двусторонний контракт, прокладывал свой путь через изнурительную работу в G-лиге и редкие, но драгоценные минуты в матчах за основную команду.

Дебютный год Голдина в сильнейшей лиге мира вместил в себя девять матчей в регулярном чемпионате, первые набранные очки в игре с «Чикаго Буллз» и тяжёлый труд в попытке доказать, что он достоин места в баскетбольной элите. Статистика Владислава за сезон выглядит скромно — 2,7 минуты, 0,8 очка и 1,0 подбора в среднем за встречу. Однако сам центровой, ставший амбассадором букмекерской компании Winline, воспринимает этот опыт как важнейшую проверку. Сейчас российский спортсмен подводит итоги первого года в НБА, рассуждает о быте в Майами, жёсткости американского баскетбола и делится мыслями о ментальных изменениях.

— Какие у тебя впечатления остались об этом сезоне в НБА?

— Великолепные! Хотелось, конечно, сыграть чуточку больше. Хотелось испытать больше каких-то моментов. Но сейчас понимаю, насколько всё было круто. Не так много людей может сказать, что они был там, где я был.

— Твой агент говорил, что понимание по будущему будет в конце июня.

— Да. Мы сейчас тренируемся с «Майами». Потом будем играть в Летней лиге. И от этого будет решаться, где я проведу следующий сезон.

— Пока никакой конкретики?

— Сейчас по правилам нельзя разговаривать с командами. В этом плане в НБА всё строго. Если нельзя, то никто не пытается и даже не думает об этом.

— Но у тебя в голове наверняка есть какой-то план?

— Я чувствую, что могу доказать, что могу играть в «Майами». Могу дать то, что им нужно. Но, опять же, это не совсем моё решение как первогодки в лиге, который сыграл только девять игр. Это будет больше тренерское решение. При этом я уверен, что могу помочь: что «Майами», что любой команде в НБА.

— Ты уже рассказывал о шутках от ветеранов «Майами» в адрес новичков. Какие у тебя смешные истории случились за этот год?

— Тяжело сказать, какие были смешные. Какие-то точно были. Но на самом деле — они все обычные, если их принимать. Что-то надо пойти и принести, когда-то нужно подождать. Мы закончили сезон, нам сказали, что медкомиссию проходят по старшинству, к тренеру заходят по старшинству. И только потом уже молодые игроки могут заходить и делать свои дела.

— Хотелось поговорить с тобой про футбол. США — одна из трёх стран, которые примут чемпионат мира. Чувствуешь приближение футбольного праздника?

— Я боюсь, какие пробки там будут! Потому что Майами и так славится не самым быстрым движением. Если там начнутся пробки, наверное, я на время чемпионата мира буду сидеть либо в зале, либо дома.

— Футбол в США ведь не так популярен. Ощущение наступающего праздника есть?

— Наверное, в США футбол в целом не популярен. Надо понимать, что в Майами очень много испанской культуры — много людей, которые любят футбол, много приезжих. Думаю, там как раз и чувствуется вся эта атмосфера.

— А замечал ли ты, что США готовится к чемпионату мира?

— Смогу ответить лучше, когда вернусь туда. Я уехал месяц назад. На тот момент, казалось, что потихоньку что-то меняется. Где-то проходят работы, начинают запускать больше автобусов. Автобусы не сильно популярны в США. Всё меняется в сторону того, чтобы было доступно и удобно.

— Есть в планах посетить матчи чемпионата мира?

— Если получится, да. Но я сейчас живу в таком графике, что не знаю, что будет завтра или послезавтра. Если будет возможность, с радостью посещу матчи чемпионата мира по футболу.

— Не могу обойтись без вопроса про «Интер Майами» и Лионеля Месси. Следишь за футболом?

— Скажу честно, не особо слежу. Для меня этот вид спорта немного долгий. Однако Месси — одна из неоспоримых легенд. Можно спорить: кто первый, а кто нет. Но Месси один из игроков, кто меняет футбол.

— На матчи «Интер Майами» удалось сходить?

— Нет ещё. По времени очень тяжело. Я хотел сходить на хоккей, хотел сходить и посмотреть на русских пацанов в NCAA. Но то я в Майами, потом улетаю, потом прилетаю — даже заранее не имею представления.

— Сам Месси приходил на матчи «Майами»?

— Может, и приходил. Я не видел.

— Ты в США уже шесть лет. Я как-то общался с Павлом Дашиным — он играет в футбол в университете в США. На вопрос, что больше всего не нравится в США, он ответил — открытое ношение оружия. Отметил ли ты для себя за это время, что тебе не нравится в США?

— На самом деле, я очень расслаблен в плане того, что мне не нравится или напрягает. Я просто живу и наслаждаюсь [жизнью] здесь и сейчас. Ношение оружия? Кто-то носит, кто-то нет. Понятное дело, нужно понимать, что у кого-то есть оружие. Сказать, что мне это нравится или нет… У меня особого мнения нет. Более или менее — мне всё нравится.

— Был период, когда спортсменов спрашивали: сколько денег им нужно для комфортной жизни в том или ином городе России. Можешь ли ты сказать, какая сумма тебе нужна в Майами?

— Всё сильно зависит от того, как ты живёшь, на что деньги тратишь. Допустим, если заказываешь много еды в доставке, а в США доставка стоит намного дороже. Плюс 15-20% сверху. Если заказывать, то выходит дорого. Если не заказывать, то, думаю, можно… Сейчас подумаю. Точных цифр не знаю, но на сумму в районе $ 7000 в месяц в Майами можно жить.

— Это включая квартиру, еду и какой-то досуг?

— Да. Зависит сильно от квартиры. Если снимать прям перед залом, то только одна квартира выйдет на $ 7000. Если уезжать и искать более выгодные варианты, то можно в $ 7000 уложиться. Назову сумму в $ 7-10 тыс. в месяц.

— Как часто удаётся общаться с Егором Дёминым?

— У нас с Егором шесть лет разницы. В данный момент это всё-таки играет большую роль. Чувствуется прилично. Когда играли в «Мартовском безумии», конечно, общались. Но чтобы созвониться и пообщаться — такого нет.

— Появился мем, связанный с Дёминым. Он в начале сезона — и он же по его завершению. Заметно изменился. НБА меняет людей?

— Зависит от человека. Если хочешь измениться, то изменишься. Даже если не сильно хочешь, всё равно изменишься. И только если ты понимаешь, что не хочешь меняться, то только в этой ситуации можно удержаться и не поддаться каким-то вещам и соблазнам.

— Ты изменился за эти шесть лет?

— Не думаю, что сильно. Понятное дело, что все мы меняемся. Вопрос: с какой тенденцией и в какую сторону. Я остался примерно тем же человеком, с теми же убеждениями, которые были, когда я уезжал.

— Что можешь сказать о жёсткости игры в НБА? Многие говорят, что в 1990-е были зарубы, а сейчас они начинаются только в плей-офф.

— Эта разница всегда ощутима. Так и есть. В НБА приоритет нападающим. Я смотрел сейчас ЦСКА с «Локомотивом-Кубань» — мне понравилось, как они рубились и какие были свистки. Мне как фанату более детального баскетбола очень понравилось. Мне кажется, что в НБА можно было бы играть чуточку жёстче. Но в плей-офф играют великолепно.

— Что ждёшь от баскетбола в будущем? Может быть, введения четырёхочковой линии?

— Надеюсь, баскетбол сильно не будут менять и извращаться. В G-лиге сделали изменения в штрафных бросках: пробивают один бросок за два очка. Даже если фолят на трёхочковом, то всё равно ты бросаешь один бросок за три очка. Надеюсь, такое не будут вводить в НБА.

— Что бы ты хотел, что бы было в современном баскетболе?

— Контакт. Какая-то отдача — желание победить в каждом матче. Мне кажется, это самая главная баскетбольная часть.

— Кто на тебя из звёзд НБА произвёл самое большое впечатление?

— Кевин Дюрант. Я не понимаю, как это происходит. До сих пор. Что он может сделать — у меня не укладывается в два-три слова. В одно укладывается: «Как?»