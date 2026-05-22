Чемпионы России попали в ДТП. Что известно об аварии со смертельным исходом

Выезд на турнир по баскетболу 3х3 в Магнитогорске для пермской команды «Бионорд Про» обернулся не только победой, но и настоящей трагедией на обратном пути. Вместо рядового возвращения домой спортсмены столкнулись с тяжёлым дорожно-транспортным происшествием, унёсшим жизнь человека.

Инцидент на трассе М-5 «Урал» мгновенно оказался в центре внимания не только спортивных, но и федеральных СМИ, потребовав оперативного вмешательства региональных властей и правоохранительных органов.

Обстоятельства аварии

Команда «Бионорд Про» Фото: Пресс-служба «Бионорд Про»

Сразу стоит подчеркнуть, что с самими спортсменами всё в порядке, однако авария не обошлась без жертв — погиб водитель автобуса. По предварительным данным, инцидент произошёл сегодня утром на 1740-м километре трассы М-5 в районе Златоуста.

Водитель микроавтобуса Mercedes Benz (1975 года рождения) выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовой «Газелью», которой управлял мужчина 1985 года рождения. В салоне микроавтобуса находились пять человек, включая парней из «Бионорд Про».

Водитель скончался на месте, а остальные участники, включая баскетболистов, получили ушибы, лёгкие травмы и были доставлены в горбольницу Златоуста для оказания помощи. Один из сопровождавших команды перенёс операцию.

Реакция РФБ и губернатора Пермского края

Спортивное сообщество отреагировало на случившееся незамедлительно. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и исполнительный директор РФБ Владимир Дячок выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью водителя и предложили всестороннюю помощь пострадавшим игрокам. Представители федерации подчеркнули, что находятся на связи с баскетболистами, которые после получения медицинской помощи готовятся к отъезду в Пермь на поезде. Выразила поддержку команде и пермская «Бетсити Парма».

Ситуация находится на контроле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который координирует взаимодействие с профильными ведомствами Челябинской области. На текущий момент следственные органы СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. В рамках расследования изымается документация, которая касается организации пассажирских перевозок и технического состояния транспортного средства.

Дополнительные подробности и статус команды

Согласно информации, которая была опубликована в некоторых СМИ, причиной аварии мог стать тот факт, что водитель автобуса уснул за рулём. При этом число пострадавших в ДТП увеличилось до восьми человек, а травма одного из сопровождавших была классифицирована как средней степени тяжести.

Стоит отметить, что «Бионорд Про» — одна из сильнейших команд страны, чемпион России по баскетболу 3х3 в сезоне-2024/2025. Ранее коллектив также не раз побеждал на международных турнирах в Китае и подтверждал высокий статус пермской школы баскетбола.

Перелёты и переезды — неотъемлемая часть жизни любой профессиональной команды. Нынешняя трагедия лишний раз напоминает, что спортсмены и клубный персонал постоянно сталкиваются с серьёзными рисками при перемещении между городами. О причинах произошедшего мы узнаем по результатам расследования, однако сейчас главное не только установить обстоятельства случившегося, но и обеспечить скорейшее восстановление физического и психологического состояния игроков после пережитого инцидента.