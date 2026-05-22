Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Плей-офф Единой лиги ВТБ, сезон-2025/2026: полуфинал УНИКС — Зенит, пятый матч, счёт, Бингэм, Рейнольдс, Джузэнг, баскетбол

Эталонная игра от УНИКСа! Казанцы ещё поборются с «Зенитом» в полуфинале
Никита Бирюков
УНИКС выиграл пятый матч у «Зенита»
Серия снова переезжает в Санкт-Петербург.

«Зенит» находился в шаге от выхода в финал Единой лиги ВТБ, а у УНИКСа больше не было права на ошибку. Пятая встреча прошла в Казани, какой она получилась — в материале «Чемпионата».

УНИКС за минуту набрал пять очков усилиями Маркуса Бингэма и Пэриса Ли, но у «Зенита» полетело издали. Георгий Жбанов, Андре Роберсон, Андрей Воронцевич и Трент Фрейзер забросили по одной «трёшке», Джонни Джузэнг — две. Гости повели со счётом 22:14. Впрочем, хозяева благодаря шести очкам от Алексея Шведа на хорошей ноте закончили четверть, хоть и проиграли её — 20:23. Во втором отрезке УНИКС вели за собой Бингэм и Джален Рейнольдс. Центровые буквально уничтожали своих оппонентов в «краске». У «Зенита» Жбанов и Джузэнг продолжили набирать львиную долю очков. В итоге клубы провели довольно равную четверть, которая осталась за хозяевами со счётом 22:20.

После большого перерыва УНИКС заметно прибавил в обороне. Велимир Перасович очень качественно провёл время в подтрибунке, зарядив своих подопечных на максимум. Казанцы выкладывались в каждом владении, а в атаке включился Михаил Кулагин, реализовавший две «трёшки». Никуда не делся и Бингэм, который совершал то же самое, что и партнёр. «Зенит» всё так же делал акцент на броски с дальней дистанции, но стабильность из-за дуги пропала. Хозяева оказались сильнее в третьей четверти — 20:13.

Заключительный отрезок проходил в силовой борьбе — защита вышла на первый план. УНИКС практически ничего не позволял «Зениту» в атаке. Кто бы ни брал на себя игру у гостей, ни у кого ничего не получалось. Тайм-ауты Деяна Радоньича совсем не работали. Рейнольдс, Бингэм и Швед сделали результат в концовке. Казанцы одержали победу со счётом 83:66.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

X-фактор

Маркус Бингэм

Фото: Единая лига ВТБ

УНИКС сегодня был лучше практически во всём: в желании, в реализации, в движении мяча, в обороне. Бингэм и Рейнольдс на двоих набрали 40 очков и были очень эффективны на обеих сторонах паркета. X-фактором стала вторая половина в целом, на которую казанцы вышли с совсем другим настроем. И добились своего! При этом команда Перасовича показала выдающуюся реализацию с двухочковой дистанции — 64%. Да и с трёхочковой сегодня летело очень хорошо — 37,9%.

Лучшие и худшие

Джален Рейнольдс

Фото: Единая лига ВТБ

Рейнольдс стал самым результативным матча с 21 очком, пятью подборами, тремя передачами, двумя перехватами и хорошей реализацией (58,3%) и самым эффективным (34 балла). Великолепная игра от Джалена! То же самое можно сказать и про Бингэма — 19 очков, четыре подбора, две передачи, четыре перехвата и (!) пять блок-шотов. Маркус был невероятно полезен в обороне и при этом в атаке шикарно действовал (66,6%). Братья Дмитрий и Михаил Кулагины на двоих оформили 16 очков. Швед со скамейки дал много пользы: восемь очков, пять подборов, три передачи и один перехват.

У «Зенита» лучшим был Жбанов, на счету которого 17 очков, четыре подбора и три передачи. Может показаться, что Георгий плохо бросал (35,7%). В первой половине он смотрелся великолепно, но, когда у бело-голубых не шла игра, ему пришлось брать на себя сложнейшие попытки. Из-за этого у него упал процент. Джузэнг смотрелся отлично: 13 очков, четыре подбора, две передачи и три перехвата. Роберсон тоже был невероятно полезен со своими 10 очками и семью подборами.

Однако сегодня «Зениту» не хватило скамейки. Игроки не из старта набрали всего лишь восемь очков (пять — Мун и три — Воронцевич). Второго юнита сегодня не хватило, и каждый, кто выходил в игру с лавки, смотрелся не лучшим образом.

Итоги

Георгий Жбанов

Фото: Единая лига ВТБ

Казанцы прибавили по всем фронтам, что и нужно было команде для дальнейшей борьбы в серии. Прежде всего УНИКС сегодня заметно лучше выглядел в обороне. Команда уплотнила «краску», не позволив «Зениту» набирать лёгкие очки. С «трёшки» сначала у гостей хорошо летело, а затем и этот аспект игры перестал приносить им результат. Нас ждёт пятая встреча в Санкт-Петербурге, где уже бело-голубые будут фаворитом. Пока серия радует шикарными противостояниями и подстройками от тренеров.

