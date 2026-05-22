Историческая игра «Реала» и уверенный «Олимпиакос». Впереди — яркий финал Евролиги!

«Финал четырёх» Евролиги — 2026 стартовал! Сначала между собой играли «Олимпиакос» с «Фенербахче», затем — «Реал» Мадрид с «Валенсией». Давайте разбираться, кто будет сражаться за титул, а кто покинул мини-турнир ни с чем.

С первых минут «Олимпиакос» смотрелся в разы лучше. Команда хоть и не стабильно, но набирала очки, чего нельзя сказать о «Фенербахче», который реализовал лишь один бросок из 10 на старте матча. Тайлер Дорси набрал 11 очков в первой четверти, задав тон всей игре. Партнёра качественно поддержали Алек Питерс, Эван Фурнье и Александар Везенков. У клуба из Турции хорошо смотрелся Тарик Биберович, но остальные играли заметно ниже своих возможностей. В итоге подопечные Георгиоса Барцокаса выиграли матч со счётом 79:61 и при этом не отдали ни одной четверти сопернику (18:12, 15:12, 23:17, 23:20).

Действующий чемпион Евролиги «Фенербахче» пал. Теперь у «Олимпиакоса» будет право сразиться за трофей. Ни разу в истории Евролиги лучшей команде регулярного чемпионата не удавалось в итоге взять титул. Греки прервут это проклятие?

Во втором полуфинальном матче испанские команды с первых минут выделялись в атаке. Каждая из команд атаковала с космической реализацией, а темп был запредельным. В итоге только за первую половину «Валенсия» и «Реал» набрали на двоих 118 очков — это самая результативная половина в истории «Финала четырёх» Евролиги! Марио Хезонья, Трей Лайлз, Габриэль Дек и Андрес Фелис вели мадридцев за собой. У «летучих мышей» выделялись Жак Монтеро и Нейтан Рьюверс, однако их усилий оказалось недостаточно, так как «сливочные» одержали победу со счётом 105:90.

За чемпионство Евролиги будут сражаться «Олимпиакос» и «Реал» Мадрид. В регулярке команды обменялись домашними победами: испанцы победили со счётом 89:77, греки — 102:88. Причём в Пирее команды встречались не так давно — 7 апреля, и этот результат говорит о том, что подопечные Барцокаса лучше готовы к встрече со «сливочными».

«Реал» — самый титулованный клуб в истории Евролиги (11 трофеев). Команда под руководством Серджо Скариоло всегда умеет удивлять именно в решающей стадии турнира и чувствует себя комфортно под давлением. Но на этот раз финал проходит в Афинах, где почти весь стадион будет болеть за «Олимпиакос».

Над «Олимпиакосом» будет довлеть то самое проклятие чемпиона регулярки, которое они постараются прервать. А также последний финал Евролиги для греческого клуба в 2023 году в Каунасе, когда Серхио Льюль реализовал свой легендарный бросок за три секунды до финальной сирены, принёсший победу «Реалу». Фаворита в финале выделить очень сложно, но если и выбирать, то, на наш взгляд, Барцокас и Ко заслужили трофей в этом году. Команда лучше укомплектована и шла по сезону как по рельсам. Впрочем, мадридцы всегда могут удивить, как ни крути, это, можно сказать, их турнир.