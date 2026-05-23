Виктор Вембаньяма подтвердил, что он феномен. НБА в очередной раз это признала!

НБА опубликовала символические пятёрки по защите, и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма оказался в первой единогласным решением. Никто из остальных игроков лиги такого уровня поддержки не потянул. Для третьего сезона в карьере — случай крайне редкий, суперзвёзды и те редко удостаиваются подобного так рано. И разбираться здесь нужно даже не в статусе француза, а в том, как ощутимо переменилось внутреннее отношение лиги к его роли.

То, что Вембаньяма попал в первую сборную, сюрпризом не было. После того как он забрал приз лучшему защитнику, интрига касалась только конкретных фамилий в пятёрке, но не места Виктора в ней. А вот единогласный выбор — это уже другой разговор. В таких голосованиях кто-то да упрётся: один смотрит на командную защиту, другой — на роль системы, третий — на универсальность, четвёртый — на нагрузку. Тут же разногласий не случилось вообще. Более того, влияние Виктора переросло рамки блок-шотов и перехватов — «Сан-Антонио» строит оборону вокруг фигуры, которая в одиночку латает проблемные зоны. Он и кольцо защищает, и на слабой стороне страхует, и на периметре не теряется против быстрых игроков.

Элитные защитники последних лет, как правило, существовали внутри уже отстроенных систем с сильным окружением. Со «Спёрс» ситуация принципиально иная: команда остаётся молодой и нестабильной по составу, а персональная нагрузка на Вембаньяму заметно выше. Именно по совокупности этих факторов его сезон выглядит в глазах лиги настолько убедительно.

Виктор Вембаньяма, плей-офф НБА — 2026 Фото: Alex Slitz/Getty Images

Показательна и динамика самого «Сан-Антонио» — клуб впервые с 2019 года зашёл в плей-офф и дошёл до финала Западной конференции. В третьем матче «Спёрс» стартовали с рывка 15:0, однако потеряли контроль над темпом после мощного второго отрезка «Оклахомы». Вембаньяма всё равно завершил игру с 26 очками, четырьмя подборами и двумя блок-шотами.

Но важен и другой сдвиг — в лиге меняются приоритеты в обороне. Всё больше спрос на мобильных и длинноруких универсалов, готовых работать против разных амплуа. Вембаньяма вписался в этот тренд идеально, став одним из лучших представителей новой волны. А единогласный выбор в первую защитную пятёрку только подтверждает, что НБА уже видит во французе ориентир — и по позиции, и по роли защитника в сегодняшней игре.