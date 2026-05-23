Сильный шаг владельца клуба НБА. За ним — боль от утраты сына

Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт подробно описал, через что прошёл его сын Ник из-за нейрофиброматоза. Болезнь редкая, генетическая и безжалостная: на нервной ткани прорастают опухоли. После смерти сына в 2023-м Гилберт перенаправил горе в дело, занявшись поиском лекарств и вливая ресурсы в профильные центры. Теперь это не просто трагедия одного дома, а, без преувеличения, самый масштабный благотворительный жест на всю НБА.

Опухоль у Ника Гилберта нашли почти сразу после рождения — она располагалась в очень неудобном месте, прямо между глазом и мозгом. Какое-то время болезнь вела себя тихо, без прогрессирования, но потом новообразование пошло в рост. Это стало точкой отсчёта: сначала первый курс химиотерапии, а затем лечение просто вросло в повседневный быт всей семьи. Диагноз Ника — нейрофиброматоз — парадоксально относится к самым частым из редких генетических болезней в США; статистика даёт примерно один случай на две тысячи детей. Опухоли в таких случаях обычно доброкачественные, однако это слабое утешение, потому что они забираются в жизненно важные зоны и провоцируют тяжелейшие осложнения. Увы, по-настоящему работающего механизма, чтобы вылечить это раз и навсегда, до сих пор нет.

Несмотря на тяжёлый диагноз, Ник Гилберт жил полной жизнью. Учёба, широкий круг друзей, походы на матчи «Кавальерс» — позже он и сам стал студентом университета штата Мичиган и даже прошёл стажировку в отцовской компании. Болельщики НБА прекрасно его знали: он стал лицом клуба на лотереях драфта и других официальных мероприятиях. Но в 2018-м случился резкий спад. Как рассказал Дэн Гилберт, часть опухолей перестала отвечать на терапию. Снова операции, снова химия и облучение. Последние годы стали самыми мучительными, поскольку опухоль в стволе мозга отнимала у Ника зрение, слух, способность дышать самостоятельно. А тяжелее всего, по словам близких, он переживал утрату возможности просто говорить с людьми.

Дэн Гилберт и Ник Гилбер Фото: NBA.com

Для самого Гилберта эта история стала тяжёлым напоминанием, что даже деньги и лучшие врачи не дают никаких гарантий. Вдобавок владелец «Кавальерс» в те годы столкнулся с каскадом личных несчастий — в 2019-м пережил инсульт, а позже развёлся с женой Дженнифер. После потери сына семья направила силы в мемориальные проекты. В Детройте открыли Gilly's Clubhouse — спортбар, придуманный Ником ещё при жизни. А его братья и сёстры запустили некоммерческий The Gilly Project, который занимается социальными программами.

Главным делом для Гилберта остаётся фонд его семьи, финансирующий исследования нейрофиброматоза. Ключевой партнёр здесь — Children's Tumor Foundation, одна из ведущих организаций по изучению болезни. Сам Гилберт больше 20 лет провёл в совете фонда и вкладывался в те исследования, что в итоге привели к первым лекарствам для пациентов с неоперабельными опухолями. Ежегодно на науку и смежные программы уходят десятки миллионов долларов. Задача, по его словам, шире, чем просто новая терапия: ищут способ вылечить болезнь полностью. Ну и вишенка: «Кавальерс» сейчас проигрывают 0-2 в финале Востока «Нью-Йорку», а Гилберт выступил с речью в духе: «Мы такое уже проходили. Тащите серию до седьмой игры. Вперёд, Кливленд!»