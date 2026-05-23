«Локо» провёл шикарный матч. Но ЦСКА — идеальный, после чего вышел в финал Единой лиги!

ЦСКА — в шаге от выхода в финал Единой лиги ВТБ. Оставалось дома одолеть «Локомотив-Кубань». Читайте обзор пятой встречи полуфинальной серии плей-офф — в материале «Чемпионата».

Армейцы начали бодро: «трёшки» забросили Каспер Уэйр и Иван Ухов, а Ливио Жан-Шарль оформил 2+1. Кубанцы не отставали во многом благодаря усилиям Майкла Мура, который набрал пять очков. Правда, ЦСКА постепенно набирал ход и усилиями всё того же Жан-Шарля добился большого преимущества — 20:10. Никита Курбанов в концовке отрезка оформил пять очков, из-за чего москвичи выиграли десятиминутку со счётом 25:12.

У гостей во второй четверти неплохо полетело из-за дуги: по «трёшке» забросили Макар Коновалов, Патрик Миллер и Джеремайя Мартин. Однако в составе ЦСКА на первый план вышел Мело Тримбл, реализовавший три дальних броска. При этом главная звезда шикарно атаковала и вблизи кольца. Преимущество армейцев стало огромным — 47:25. Мартин взял игру на себя у «Локо», благодаря чему гости понемногу стали сокращать отставание.

На вторую половину краснодарцы вышли заряженными. Мартин и Мур отправили в цель по «трёшке», а Миллер забросил три штрафных. «Локо» сократил отставание до 10 очков — 45:55, оформив рывок 9:0. Тайм-аут от Андреаса Пистиолиса дал свои плоды, так как после этого Тримбл набрал шесть очков, и уже ЦСКА оформил рывок 8:0. Настала очередь Томислава Томовича прибегнуть к своей паузе. И она тоже дала свои плоды! Мур и Миллер успешно атаковали с разных дистанций, а Всеволод Ищенко записал на свой счёт пять очков кряду. Четыре точных штрафных от Самсона Руженцева и «трёшка» почти с логотипа от Уэйра помогли ЦСКА, но хозяева всё равно отдали четверть — 23:26.

Заключительный отрезок стартовал с рывка 8:3 от «Локо», в котором великолепно смотрелись Антон Квитковских и Кирилл Темиров. Преимущество ЦСКА таяло на глазах — 81:70. Началась самая настоящая перестрелка, в которой участвовали Уэйр (реализовал две «трёшки») и Квитковских с Муром (оба — по одной «трёшке»). Команды очень активно действовали в атаке, при этом армейцы удерживали комфортное преимущество — 93:83. Правда, «Локо» не сдавался и сократил отставание до семи очков усилиями Миллера и Ищенко — 88:95. Героем концовки стал Курбанов, оформивший важнейшие попадания, после которых ЦСКА довёл дело до победы со счётом 103:92.

X-фактор

24 очка, три подбора и две передачи — это великолепная статистика за целую игру для любого баскетболиста, но Тримбл оформил такие цифры за 14 минут на паркете! Мело был неудержим с дальней дистанции и великолепно собирал на себе фолы. Он и стал X-фактором этой игры. Конечно, ещё стоит отметить реализацию с дальней дистанции от ЦСКА — 48,4%. Какой-то космический показатель. Также хочется выделить отменную работу в тайм-аутах от Пистиолиса. Каждая пауза от тренера армейцев положительно влияла на его подопечных, после чего москвичи отвечали на рывки краснодарцев.

Лучшие и худшие

Тримбл провёл лучшую игру в серии с «Локо», оформив 29 очков, три подбора и четыре передачи. Во второй половине Мело уже прикрыли — он был не на первых ролях, но в целом перформанс изумительный. Жан-Шарль оказался крайне полезен: 14 очков, восемь подборов и четыре передачи. Со скамейки качественно помог Курбанов со своими 12 очками и тремя перехватами. Уэйр хоть и набрал 16 очков, но очень много мазал — Каспер реализовал лишь 33,3% своих бросков.

У «Локо» очень много баскетболистов отыграли великолепно. Миллер оформил 20 очков и шесть передач, если бы не пять потерь, то его перформанс можно было бы считать эталонным. Мур записал на свой счёт 18 очков, семь подборов и две передачи. Мартин набрал 15 очков и пять передач. Темиров в нужный момент дал огня как в атаке, так и в защите. Ищенко бился на щитах, собрав статистику из 11 очков, семи подборов, двух перехватов и двух блок-шотов. Квитковских реализовывал важнейшие броски, закончив встречу с 11 очками, шестью подборами и двумя передачами.

В этот раз не будем говорить о тех, кто сыграл плохо, потому что таковых попросту нет. Каждый из игроков обоих клубов выкладывался на максимум, бился и давал пользу всем, чем только мог.

Итоги

«Локомотив-Кубань» заставил соперника понервничать на старте серии. Правда, как видите, ЦСКА не из тех, кто боится трудностей, и спокойно забрал четыре встречи кряду после поражения в первом матче полуфинала. Краснодарцы провели очень достойный сезон, если брать в расчёт проблемы, которые настигли клуб по ходу чемпионата. Тем не менее в финале оказался сильнейший — сейчас это армейцы, которые будут ждать своего визави из пары УНИКС — «Зенит».