История НБА не знает таких камбэков. «Нью-Йорк» уже можно поздравлять с финалом?

«Нью-Йорк» дожал «Кливленд» со счётом 121:108 и закрепился в серии с комфортными 3-0. «Никс» снова держали ход встречи в своих руках почти без перерывов, а хозяева банально отвалились — не справились ни с темпом, ни с давлением.

Включились гости мгновенно: четыре из четырёх с первых секунд, быстрый рывок 9:1 и 37 очков уже в первой четверти. И ладно бы только защита у «Кавальерс» испытывала проблемы. Они слишком безвольно расставались с мячом: свободные подходы к кольцу, настежь открытая дуга, потери там, где в плей-офф люди обычно включают элементарную мужицкую агрессию.

Во второй четверти хозяевам удался небольшой отрезок, в течение которого игра выровнялась. После точного броска Джеймса Хардена счёт сравнялся (50:50), однако этот эпизод быстро подсветил ключевую разницу между соперниками. «Никс» ответили рывком 10:1 и вернули себе преимущество. «Кливленду» недоставало цельности ни в позиционном нападении, ни в быстрых отрывах, ни при обороне периметра. Команда производила впечатление эмоционально зажатой и чересчур зависимой от редких результативных атак. Джейлен Брансон выдал ещё один мощный матч — 30 очков и постоянное напряжение для защиты оппонента.

Значим здесь не столько количественный показатель, сколько то, как именно он дирижирует скоростью игры. Брансона не относят к игрокам с оборонительные навыками, но на фоне победного отрезка этот нюанс ушёл из повестки. У Хардена картина противоположная. Его оборонительные слабости существовали всегда, просто раньше они перекрывались абсолютным доминированием в атаке. Теперь же динамика снизилась, и влияние в нападении больше не маскирует уязвимость без мяча.

Третья четверть окончательно уложила матч в удобное для «Нью-Йорка» русло. Брансон соорудил рывок 8:1 — и отрыв достиг «+13». Для команды, принимающей финал конференции дома, «Кливленд» допускал неприлично много брака. Концовка и вовсе стала иллюстрацией беспомощности: три «трёшки» Ландри Шамета подряд — и хозяева бросили играть. Задолго до сирены команда выглядела так, словно всё уже кончено.

Статистика серии лишь цементирует ощущение тотального превосходства «Никс». 10 побед кряду в плей-офф с общей разницей «+225», средний перевес — 22,5 очка. Почти все победы добыты с двузначным гандикапом. Счёт 3-0 оставляет интриге микроскопический шанс: отыграться с такого счёта не удавалось никому в истории НБА, а свежие примеры говорят, что клубы в такой ситуации даже седьмого матча не дожидаются.