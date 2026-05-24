«Нью-Йорк» творит историю в плей-офф НБА. Цифры всё объясняют

«Нью-Йорк» забрал 10-ю победу подряд в текущем плей-офф и теперь отделён одним шагом от финала НБА. Сам отрезок запустился после зыбких 1-2 в серии первого раунда с «Атлантой», а дальше команда уверенно прошла «Филадельфию» и бодро стартовала в финале Востока с «Кливлендом». На этой дистанции клуб успел обновить ряд рекордов по эффективности и разнице в счёте. Третья встреча с «Хоукс» ещё заставляла «Никс» догонять, однако затем всё перевернулось. Команда не только закрыла стартовый раунд, но и нашла рисунок на остаток постсезона. С тех пор поражений нет, а каждый следующий соперник проживает один и тот же сценарий — всё начинается с конкурентной борьбы на старте, а заканчивается неумолимо растущим отрывом.

Суммарная разница очков за 10 побед — «+225». По меркам НБА, это цифра за гранью привычных сравнений: ни одна команда в истории лиги не завершала 10-матчевый отрезок с таким отрывом ни в регулярке, ни в плей-офф. Прежний ориентир внутри франшизы держался аж с чемпионского сезона-1969/1970 — «+168». Из современных команд ближе подбирался «Голден Стэйт» образца 2017-го с показателем «+171» на той же дистанции. И здесь забавное совпадение: нынешний главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун как раз ассистировал в том самом «Голден Стэйт». Тогда команда считалась эталоном атакующей мощи и глубины состава. Сейчас Браун строит систему на другом профиле: меньше зависимости от темпа, упор на структуру владений и защиту периметра. Внешне модель менее яркая, но по цифрам на табло доминирование сопоставимое.

В нынешнем плей-офф самым результативным игроком «Нью-Йорка» является Джейлен Брансон, набирающий в среднем 27,8 очка за матч. Вторым по результативности идёт О Джи Ануноби с показателем 19,9 очка.

Соперники у «Нью-Йорка» действительно менялись, однако сам рисунок игры оставался неизменным. Сначала случился проход «Атланты», затем уверенные 4-0 с «Филадельфией», а потом и контроль над стартовыми тремя матчами финала Востока с «Кливлендом». Ни на одном из этих этапов не было и намёка на равный обмен ударами, команда методично наращивала отрыв по ходу каждой серии. За 10 встреч «Никс» суммарно набрали 1222 очка, и это тот уровень результативности, который покорялся избранным в истории плей-офф. В этом списке чемпионские ростеры «Лейкерс» образца 1985 и 1987 годов, «Бостон» 1959-го, «Филадельфия» 1967-го и «Голден Стэйт» 2017-го. Чаще такие всплески приводили к титулу, но сам по себе этот показатель ещё не служит прямым пропуском к трофею.

Показатели «Нью-Йорка» на отрезке из 10 матчей — лучшие в лиге: 53,8% реализации с игры. Среди участников плей-офф это колоссальный отрыв. Идущая второй «Оклахома» держится в районе 50%, остальные — строго ниже. Интересно, что качество броска у «Никс» не зависит от того, где проходит игра. Пять последних выездных побед случились с двузначной разницей в счёте. А стабильно громить соперников в гостях на протяжении целой серии — почти уникальное явление. За историю плей-офф подобное удавалось будущим чемпионам: «Майами»-2013 и «Голден Стэйт» — 2017.

Для «Нью-Йорка» эта серия историческая даже по собственным меркам. Раньше потолком «Никс» в одном плей-офф были шесть побед подряд в 1999 году. Сейчас команда забралась туда, где сравнивать себя нужно уже не с клубным прошлым, а с главными вехами всей лиги за последние 10-летия. По продолжительности победного отрезка в одном постсезоне «Никс» делят пятое место в истории НБА. Выше — только версия «Сан-Антонио» 1999-го, несколько чемпионских составов «Лейкерс» и «Голден Стэйт» — 2017. И что важно: серия держится не на чём-то одном. В ней слились воедино крутая реализация, цепкая защита по периметру и контроль темпа в концовках. Из-за этого 10 матчей ощущаются монолитным отрезком, где рисунок игры повторяется от соперника к сопернику.