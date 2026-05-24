Шей — MVP, но голосование вызвало вопросы. Почему система в НБА всё больше раздражает

Результаты голосования за MVP по итогам сезона-2025/2026 опять сделали систему объектом жёстких насмешек. По бумагам всё гладко, ведь Шей Гилджес-Александер провёл выдающийся регулярный чемпионат, «Оклахома» заняла первое место на Западе, и защитник получил уверенные 83 из 100 первых мест. Проблема зарыта не в итоговом выборе, а в содержании бюллетеней. Они в очередной раз доказали, что поиск «самого ценного игрока» ведётся по противоречивым лекалам — отсюда сама система остаётся удручающе неструктурированной.

Главный вопрос вызвал не победитель. Всё началось после публикации полной раскладки голосов. Лука Дончич выдаёт за «Лейкерс» 33,5 очка, 8,3 передачи и 7,7 подбора в среднем за игру и при этом не получает ни одного первого места. А Кейд Каннингем получает сразу два. Объективно говоря, их сезоны — в разных весовых категориях и по объёму нагрузки, и по уровню индивидуального влияния на игру. Речь не о том, что Дончич обязан был забирать MVP. Аргументы в пользу Гилджес-Александера абсолютно прозрачны. Первое место «Оклахомы» в таблице, стабильность, эффективность и игра в защите не вызывают сомнений, однако полное отсутствие первых голосов у игрока с настолько мощным атакующим сезоном вскрывает куда более глубокую проблему. Критерии оценки попросту отсутствуют как единая система.

В НБА до сих пор нет чёткого определения «ценности», и каждый голосующий сам решает, что важнее прямо сейчас. Командный успех, личные цифры, игра на обеих половинах площадки, продвинутая аналитика или общий сюжет сезона. Из-за этого голосование выглядит как лобовое столкновение частных мнений, где критерии плывут едва ли не каждый год. В одном сезоне всё решает историческая статистика, в другом — турнирное положение клуба, а затем фокус вдруг уходит в оборону или универсальность. Формально награда остаётся прежней, но вот логика её вручения скачет постоянно — и это жутко раздражает.

Лука Дончич и Кейд Каннингем, Матч звёзд НБА — 2026 Фото: Keith Birmingham/Getty Images

Сезон-2025/2026 ясно обнажил пропасть между формальной процедурой и реальной логикой голосования. Лука Дончич выбыл из гонки за первое место вовсе не из-за слабого сезона. Просто медиасреда в этом цикле выбрала своим фаворитом другой типаж «идеального MVP». Официально это нигде не закреплено, однако такой настрой и сформировал конечный результат. Добавило напряжённости и правило 65 матчей, появившееся вместе с новым коллективным соглашением. Изначально лига подавала его как инструмент борьбы с повальным «менеджментом нагрузки». На деле оно мгновенно превратилось в генератор новых споров.

Лука Дончич и Кейд Каннингем провели по 64 встречи. Один пропустил игры по семейным причинам, другой выбывал из-за тяжёлых проблем со здоровьем. Оба рисковали вылететь из голосования за награды только потому, что чисто формально не дотянули до порога. В итоге лиге пришлось после окончания сезона задействовать механизм экстренной апелляции. Сам факт того, что это потребовалось, обнажает очевидный дефект системы. Правило задумывалось для дисциплины, а на деле превратилось в обезличенный фильтр, которому нет дела ни до причин отсутствия, ни до реального объёма работы на площадке. Разница между почти 38 минутами Дончича за матч и условными 65 играми ситуативного ролевика просто игнорируется.

Финансовая сторона этих ограничений слишком весома, чтобы отмахиваться от неё как от чего-то незначительного. Голосование за MVP и попадание в символические пятёрки напрямую завязаны на бонусы в контрактах и доступ к супермаксимальным соглашениям. Это заставляет игроков выходить на паркет даже с травмами — лишь бы формально соответствовать правилам. Не меньше споров вызывает и список голосующих. Сейчас награду вручают по решению ста представителей СМИ. Формально это международная группа журналистов и ведущих, но внутри лиги к такой системе всё больше претензий. Игроки и тренеры постоянно напоминают, что медиа чисто физически не следят за всеми матчами чемпионата с одинаковым вниманием.

Дрэймонд Грин недавно высказался без обиняков, заявив, что в основе системы лежат субъективные оценки, слишком зависимые от внешнего информационного шума. Блэйк Гриффин придерживается схожей логики и предложил вообще отказаться от жёсткого матчевого ценза, вернув голосующим больше самостоятельности. Пол Пирс пошёл ещё дальше и усомнился в том, должны ли журналисты обладать монополией на определение лауреатов. Да, отчасти этот скепсис объясняется медийностью самих спикеров, но суть претензии не страдает. Сегодняшняя новостная повестка НБА перенасыщена и заточена под раскрутку нескольких главных сюжетов сезона, что неизбежно искажает взгляд на кандидатов.

Донован Митчелл и Кавай Леонард, сезон-2023/2024 Фото: Jason Miller/Getty Images

Сильнее всего это бросается в глаза в нижней части бюллетеня, где Кавай Леонард и Донован Митчелл получили жалкий один голос за пятое место, хотя оба провели мощный регулярный чемпионат. Просто их сезоны оказались на обочине главного медийного сюжета, а он весь вращался вокруг Гилджес-Александера, Йокича, Вембаньямы и Дончича. В такой ситуации НБА уже не отделаться точечными правками. Система требует более глубокой настройки. И начать лиге стоит с пересмотра нынешней редакции правила 65 матчей. Минимальный порог сыгранных встреч имеет право на жизнь, однако он не должен превращаться в жёсткий автоматический барьер, который слепо игнорирует контекст и природу пропусков.

Теперь — о механике голосования. Схема, где обладателя награды назначают исключительно журналисты, с каждым годом выглядит всё более шаткой. Если подключить к процессу игроков и тренеров, система станет устойчивее к сиюминутному информационному шуму, да и сам взгляд на итоги сезона получится объёмнее. Но главный камень преткновения никуда не делся, и это отсутствие формальных критериев самого ценного игрока. Лига до сих пор не объяснила, что скрывается за этой «ценностью», поэтому каждое новое голосование обречено на однотипные споры. Сегодня проведённый сезон считается железным аргументом для победы, а спустя пару лет те же самые цифры и обстоятельства вдруг оказываются неубедительными (привет, Йокич).

Итоги MVP — 2026 снова подтвердили то, о чём многие говорят шёпотом. Нынешняя модель голосования держится скорее на инерции и привычке, а не на железной логике. Для премии, которая определяет наследие, диктует ценники на рынке и формирует взгляд на целую эпоху, такой размытый подход выглядит откровенно слабо.