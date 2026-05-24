У Дёмина получилось, у Амосова — нет. «Реалу» не удалось выиграть молодёжную Евролигу

В молодёжке мадридского «Реала» выступают россияне Егор Амосов и Илья Фролов. Команда «сливочных» вышла в финал молодёжной Евролиги, где играла с «Барселоной». Как закончилась встреча для наших юных талантов?

Матч начался очень сумбурно, так как никто не мог стабильно атаковать. Со временем ситуация у команд улучшилась. «Барселону» вёл за собой Никола Кустурица. Амосова прикрыли и не давали разгуляться в нападении, но россиянин помогал на подборе и отлично задействовал партнёров. Егор после двух фолов присел на скамейку. У «Реала» сиял Гунарс Гринвалдс, набравший шесть очков, а «сливочные» перехватили инициативу — 15:12. Вышел на паркет Илья Фролов. Наш центровой схлопотал три фола и был заменён. Сине-гранатовые не опустили головы и быстро исправили ситуацию под конец четверти, выиграв её со счётом 24:22.

Игра успокоилась во втором отрезке. «Барселона» чаще фолила, а «Реал» давил на соперника, постепенно сокращая дистанцию. Амосов вышел со скамейки и набрал пять очков. Клуб из Мадрида шикарно пользовался ошибками сине-гранатовых в обороне, полностью перехватив инициативу — 36:31. Правда, каталонцы снова вернулись, сократив отставание до минимума в четверти — 15:16.

После перерыва россияне сияли! Амосов поливал из-за дуги, а Фролов шикарно действовал вблизи кольца. В итоге Егор набрал восемь очков, а Илья — 11. У каталонцев всё так же был хорош Кустурица, и ему помогал Мохамед Дабон. Благодаря российскому дуэту «Реал» вышел вперёд и забрал вторую четверть кряду, но на этот раз со счётом 24:21.

Фролов после фантастического третьего отрезка начал с первых минут заключительную четверть. Правда, счастье длилось недолго, так как центровой получил пятый фол и досрочно завершил игру. «Барселона» взвинтила темп, стала лучше использовать свои моменты, а Кустурица реализовывал броски с разных дистанций. Амосов с Фабьеном Козёром (одноимённым сыном знаменитого игрока «Реала») старались остановить соперника, однако каталонцы одержали победу со счётом 85:77.

Амосов закончил игру с 16 очками, девятью подборами и двумя передачами. Егор бросал не лучшим образом, но оказался лучшим в составе «Реала» по результативности. Фролов за 11 минут на паркете оформил 11 очков, два подбора и одну передачу. Правда, центрового не хватило в заключительной четверти «сливочным». У «Барселоны» блистал Кустурица: 20 очков, 10 подборов и две передачи.

Егору Дёмину удалось дважды в составе «Реала» стать чемпионом молодёжной Евролиги. У Амосова и Фролова — пока не получилось. «Сливочные» в национальном первенстве лишили «Барселону» всех трофеев, поэтому сине-гранатовые полностью собрались на этот турнир. В любом случае желаем нашим талантам не расстраиваться и продолжать работать ещё усерднее! Победы придут.