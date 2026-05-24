Проклятие снято! «Олимпиакос» стал чемпионом Евролиги, одолев могучий «Реал»

Мадридский «Реал» и греческий «Олимпиакос» играли между собой в финале Евролиги в 2023 году. Тогда сильнее были «сливочные». В 2026-м команды снова встретились друг с другом в решающем матче «Финала четырёх». Чем закончилось это противостояние?

«Реал» феноменально начал финал: рывок 15:3, в котором 10 очков набрал Трей Лайлз. Затем у «Олимпиакоса» включился MVP регулярки Александар Везенков (пять очков). После тайм-аута Георгиоса Барцокаса греки полностью проснулись и сократили отставание — 13:18. «Сливочные» же командными усилиями снова довели дело до комфортного преимущества. Четверть завершилась со счётом 26:19. Лайлз за девять минут на паркете оформил 13 очков!

«Оли» сделал рывок 6:0 на старте второго отрезка, после чего Серджо Скариоло взял тайм-аут. «Реал», естественно, прибавил, но греки при поддержке своих трибун летели вперёд: включились Тайсон Уорд, Алек Питерс и особенно Эван Фурнье, набравший 11 очков. Подопечные Барцокаса выбились в лидеры — 38:36. Лайлз положил две «трёшки» под конец четверти, однако «Олимпиакос» всё равно выиграл её очень уверенно — 27:18.

Яннис Адетокунбо поддерживает «Олимпиакос» Фото: Кадр из трансляции

Альберто Абальде расчехлил своё дальнобойное оружие, но Томас Уолкап ответил своей «трёшкой». На паркете вспыхнула заварушка из-за того, что Шакилл Маккиссик не дал нормально встать Факундо Кампаццо после падения. В итоге судьи дали по техническому каждому из игроков. Игра при этом проходила на равных в отрезке. Марио Хезонья наконец-то включился и стал забивать. Прибавил и Андрес Фелис, делающий разницу и в атаке, и в защите. «Реал» завладел преимуществом — 60:54. Пауза от Барцокаса отлично повлияла на «Оли», потому что греки вплотную приблизились к сопернику — 59:60. Тем не менее четверть всё равно осталась за «Мадридом» со счётом 21:15.

В заключительной десятиминутке цена каждого владения была на вес золота. Темп снизился, однако команды всё равно демонстрировали неплохую результативность. Везенков и Фурнье вывели «Олимпиакос» вперёд — 77:75. В составе «Реала» на первый план вышел Габриэль Дек, молчавший долгое время. И, конечно же, Хезонья, реализовавший дальний трёхочковый на равный счёт — 80:80. В концовке греки лучше использовали свои моменты, а у испанцев перестало залетать в цель. «Оли» благодаря штрафным стал чувствовать себя комфортно — 88:80. «Реал» чуть не совершил сенсацию благодаря отменным действиям Кампаццо, но греки довели дело до победы с результатом 92:85.

Лайлз набрал 21 очко в первой половине, а во второй — всего три. К этому Трей добавил восемь подборов и одну передачу, но в самом важном отрезке встречи один из лидеров растворился. Хезонья, наоборот, включился в последние 20 минут игры, набрав 19 очков, четыре подбора и пять передач. Ещё в составе «Реала» хороший матч провёл Фелис: 13 очков и три подбора.

У победителей лучшим был Фурнье — 20 очков, пять подборов и четыре передачи. Эван полезен во всём! Питерс записал на свой счёт 16 очков, семь подборов и две передачи. Везенков много мазал, так как его держали сильнее обычного, но он всё равно оформил 12 очков и четыре подбора.

«Олимпиакос» стал первой командой после изменения формата в сезоне-2016/2017, которая взяла чемпионство в «Финале четырёх», будучи лучшим клубом регулярки. Ранее первый сеяный всегда уступал в главном мини-турнире, где разыгрывался трофей. Греческий клуб прервал это проклятие! «Реал» феноменально начал, но затем отсутствие трёх центровых (Уолтера Тавареша, Алексея Леня и Усмана Гарубы), которые получили травмы по ходу плей-офф, очень сильно сказалось. Испанцам не удалось взять 12-й трофей в истории, зато у греков получилось выиграть четвёртый. Сезон Евролиги подошёл к концу!