Плей-офф НБА — 2026, Сан-Антонио — Оклахома: обзор четвёртого матча серии от 25 мая, Спёрс сравняли счёт 2-2, Виктор Вембаньяма

Шедевр от Вембаньямы! Француз забросил самый дальний бросок в карьере и набрал 33 очка
Артемий Берстенев
«Сан-Антонио» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Оклахомой» — 2-2.

«Сан-Антонио» восстановил равенство в финале Западной конференции, спокойно разобрав «Оклахому» в четвёртом матче. Вембаньяма, безусловно, центральная фигура встречи, но свести всё только к цифрам центрового — значит упустить суть. Игру перевернули тактические перестановки «Спёрс», хронические промахи «Оклахомы» и откровенно блёклая игра лидера гостей Шея Гилджес-Александера. После провала в третьем матче Виктор обещал прибавить и разгрузить партнёров — и слово сдержал максимально предметно: 33 очка, восемь подборов, пять передач и три блок-шота. Но его влияние не исчерпывалось набором очков. Француз то и дело стягивал на себя защиту «Тандер», заставляя её ломаться, а в обороне цементировал «краску» и разрушал привычную геометрию чужого нападения.

Перед самым перерывом Вембаньяма отправил мяч в корзину с центра площадки под финальную сирену второй четверти — именно этот бросок стал визитной карточкой матча и официально оказался самым дальним для француза в НБА. В целом по игре «Сан-Антонио» показывал высокий уровень: организация, реализация — всё работало. «Оклахома» же не проиграла из-за защиты — команда старалась и у собственного кольца выглядела неплохо. Всё решили атаки: у гостей не летело, процент попаданий с игры низкий — только 33%, из 33 трёхочковых залетело всего шесть. На таком фоне даже короткая серия неудачных эпизодов оборачивалась быстрыми очками в ответ.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Особенно сильно изменилась защита «Спёрс» против Гилджес-Александера. Раньше «Сан-Антонио» агрессивно сдваивался на канадце ещё при заходе в атаку, теперь же плотность сместили непосредственно в проходы. Шея встречали уже внутри дуги и заставляли думать в максимально загруженной «краске». Это свело игру «Тандер» к элементарному выбору: либо их ролевики забивают открытые броски, либо «Спёрс» спокойно забирают матч за счёт более связного нападения и доминирования в контакте.

Нестабильность Гилджес-Александера в этом плей-офф проступает всё отчётливее, поскольку ещё в серии с «Лейкерс» казалось, что лидер «Тандер» недобирает своё, но командный успех тогда сглаживал впечатление. Сейчас расклад иной. Травмы Джейлена Уильямса и Аджая Митчелла ослабили «Оклахому», и ей позарез нужны матчи, где главная звезда стабильно тащит в сложных владениях и сама создаёт себе бросок. Четвёртая игра такого перформанса не дала, а 19 очков на шесть из 15 с игры просто не перекрыли атакующие беды команды.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отдельно «Сан-Антонио» взял верх в борьбе за глубину состава. Скамейка провалилась в третьем матче, но тренерский штаб оперативно поправил ротацию, и резервисты «Спёрс» больше не проседали по интенсивности. В первой четверти хозяева организовали все 10 попаданий через пас, а стартовый рывок моментально задал тон всему матчу. Как итог, «Сан-Антонио» победил 103:82 и сравнял счёт в серии — 2-2. Для «Оклахомы» следующая игра превращается в проверку не только атаки, но и умения лидеров подстроиться под изменившийся рисунок противостояния. Тем и интереснее!

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Окончен
103 : 82
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Касл - 13, Васселл - 13, Фокс - 12, Харпер - 7, Джонсон - 6, Корнет - 6, Барнс - 5, Маклафлин - 3, Олиник - 3, Шампани - 2, Брайант, Миллер, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 19, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Холмгрен - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 5, Маккейн - 4, Уиггинс - 4, Уильямс - 3, Дорт - 2, Топич - 2, Уильямс, Карузо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
