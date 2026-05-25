Леброн прервал мощную серию. Главное о символических пятёрках НБА сезона-2025/2026

НБА представила символические пятёрки по итогам сезона-2025/2026. В них вошли 15 баскетболистов, отобранных голосованием пула из 100 представителей медиа. Первую сборную составили Шей Гилджес-Александер, Никола Йокич, Виктор Вембаньяма, Лука Дончич и Кейд Каннингем. Гилджес-Александер и Йокич набрали максимально возможные 500 очков, оказавшись единственными, кого каждый голосовавший поставил на первое место. Вембаньяма был в шаге от такого же идеального результата: 99 попаданий в первую пятёрку и одно — во вторую.

Дончич и Каннингем не дотянули до обязательных 65 матчей, необходимых для попадания в бюллетени по индивидуальным наградам. Оба пошли по пути апелляции и в итоге получили особый статус, который открыл защитникам дорогу к голосованию. Дончич пропускал игры по семейным причинам, Каннингем выбывал из-за травмы лёгкого, и лига в обеих историях увидела исключительные обстоятельства. Совсем иначе развернулась ситуация с Энтони Эдвардсом, поскольку его запрос, поданный по схожим мотивам, отклонили, фамилия игрока в списках не появилась — и Энтони остался за бортом символических сборных, хотя по цифрам и значимости для команды их заслуживал. Мимо итоговых пятёрок также прошли Леброн Джеймс, Стефен Карри и Яннис Адетокунбо. Для Джеймса этот пропуск стал историческим — впервые за 21 сезон форвард не попал в сборную All-NBA.

Вторую и третью символические сборные заполнили те, кто давно держит планку лидеров в своих клубах. Просто перечислим имена: Джейлен Браун, Кавай Леонард, Донован Митчелл, Кевин Дюрант и Джейлен Брансон. Компанию им составили Тайриз Макси, Джамал Мюррэй, Джейлен Джонсон, Джейлен Дюрен и Чет Холмгрен.

Джейлен Дюрен, плей-офф НБА — 2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

Попадание в символические сборные по итогам сезона обернётся для ряда игроков серьёзными деньгами. Яркий пример — Дюрен: включение центрового в All-NBA мгновенно раздувает максимальную сумму контракта для ограниченно свободного агента почти на $ 50 млн (речь о пятилетнем соглашении — до $ 287 млн вместо $ 239 млн). Каннингем, пробившись в первую пятёрку, укрепил позиции для будущего разговора о супермаксимальной сделке, даже сохраняя статус исключения. Макси те же достижения позволяют вплотную приблизиться к критериям «расширения контракта для назначенного ветерана». Теперь разыгрывающему достаточно ещё раз попасть в All-NBA в ближайшие годы, чтобы претендовать на повышенный процент от зарплатного потолка.

Особняком стоит ситуация с Холмгреном, чьё прошлогоднее продление на пять лет и $ 239 млн не привязано к «правилу Роуза», так что попадание в третью символическую пятёрку никак не меняет условия контракта. Это выделяет бигмена на фоне остальных счастливчиков, чьи максимальные деньги напрямую зависят от наград. Голосование также подсветило, как «правило 65 матчей» перекраивает привычный ландшафт, так как сразу несколько человек, по уровню игры железно претендовавших на сборные All-NBA, пролетели мимо из-за недостатка сыгранных минут или отсутствия нужных исключений — так лига продолжает переформатировать распределение статусов, заставляя считать каждый выход на паркет в регулярке.