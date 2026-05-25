«Локомотив-Кубань» не вышел в финал Единой лиги. Какие перемены нужны команде?

«Локомотив-Кубань» не вышел в финал Единой лиги ВТБ в этом сезоне, уступив ЦСКА в полуфинале (1-4). Клубу из Краснодара предстоит серия за третье место либо с УНИКСом, либо с «Зенитом», но итоги сезона в целом уже можно подводить.

Начнём с того, что железнодорожникам пришлось столкнуться с большими трудностями по ходу сезона. Неудачные подписания в межсезонье повлияли на рисунок игры на старте регулярки. Ройс Хэмм и Кассиус Робертсон совсем не оправдали ожиданий. Робертсон провёл за «Локо» 19 матчей, и лишь потом было принято решение с ним попрощаться, в то время как Хэмм отыграл всего шесть матчей. Ройс получал приличное время на паркете (15 минут), но слишком плохо действовал на обеих половинах, набирая лишь 4,6 очка. Центровой хорошо работал только на подборе (4,2 в среднем). Робертсон же хоть и показывал неплохую статистику (8,3 очка, 2,7 подбора и 2,7 передачи), однако стабильности с дальней дистанции не давал, а этого от него очень ждали.

После ухода Хэмма в клубе среди центровых остались Винс Хантер, Кирилл Елатонцев и Илья Попов. Правда, отъезд Елатонцева в NCAA нарушил все планы «Локо», и команда осталась без одного из сильнейших российских «больших». Пришлось экстренно решать этот вопрос на рынке — удалось заполучить Майкла Мура, который выступал на позиции тяжёлого форварда. Это отличное подписание, решившее для краснодарцев сразу несколько проблем — появление качественного снайпера с трёхочковым броском и размеры в «краске».

«Локомотив» решил дать второй шанс Би Джей Джонсону проявить себя в клубе. Форвард неплохо смотрелся после перехода, но затем сдал, и с ним тоже расторгли контракт. Во всей этой суматохе перемен и травм нескольких игроков не клеились и результаты. В связи с этим клуб принял решение расстаться с Антоном Юдиным, хотя делал на него ставку. Пришёл Томислав Томович из «Црвены Звезды», для которого это был первый опыт руководства большой командой.

Постепенно «Локо» при Томовиче нашёл свою игру и под конец регулярки стал выглядеть намного лучше — у игроков горели глаза, команда полностью выкладывалась на обеих половинах, а сам Томислав настолько рьяно управлял своими подопечными, что порой казалось, что он сейчас сам возьмёт и вылетит на паркет.

Проблемы железнодорожников были очевидны всем — недостаток профильных снайперов, готовых в нужный момент взять на себя дальние броски, а также игра на щитах. Если с подборами и размером в «краске» разобрались с приходом Алена Хаджибеговича, то с дальнобойным оружием — нет.

Что нужно сделать, чтобы стать лучше в новом сезоне? Провести грамотную селекцию и пригласить несколько снайперов. В команде есть два лидера на задней линии — Патрик Миллер и Джеремайя Мартин, но оба больше нацелены на проходы и «двушки» со средней дистанции. Дальний бросок не их главное оружие. К ним нужно добавить игроков, способных поражать цель из-за дуги, и тогда, скорее всего, ситуация улучшится.

Также «Локо» нужен ещё как минимум один качественный форвард. Антон Квитковских сделал огромный шаг вперёд в своём развитии, однако любой команде не помешает конкуренция на позиции, тем более если придёт баскетболист с отменным функционалом. К передней линии в плей-офф было не так много вопросов, потому что и Хантер, и Хаджибегович органично действовали на обеих сторонах паркета. Винс в Краснодаре усмирил свой пыл, перестав влипать в скандалы, и давал очень много пользы на паркете своими заслонами, агрессией и работой в «краске».

Хаджибегович — вообще находка, с ним «Локо» очень повезло, потому что Алена мало кто может продавить под кольцом, он стабилен и умеет заигрывать партнёров. Клуб может покинуть Всеволод Ищенко, если молодому таланту удастся пробиться в НБА. Юный защитник сиял на протяжении всего сезона, получив награду лучшему молодому игроку Единой лиги. Если его не будет в следующем сезоне — будет весомая потеря для «Локо», потому что Ищенко выполнял огромный объём работы на обеих половинах. Впрочем, все, наверное, понимают, что клуб не будет препятствовать своему таланту в осуществлении мечты попробовать себя за океаном.

Нельзя не отметить и прогресс Кирилла Темирова. В защите — он настоящий цепной пёс, готовый брать на себя лидеров. Форвард стал проявлять больше инициативы в атаке, причём с дальней дистанции прорезался отличный бросок.

Если подытожить, то «Локомотиву» нужно найти качественных снайперов и, скорее всего, желательно усилить скамейку топовыми российскими игроками. Да, клуб делает ставку на развитие своей молодёжи, но, если ты планируешь биться за чемпионство, тебе жизненно необходимы качественные исполнители со скамейки. Но тут уже всё упирается в переговоры и желание самого клуба искать варианты.

Из легионеров только у Миллера есть действующий контракт на сезон-2026/2027, плюс у Хантера есть опция продления, которой клуб может воспользоваться. С Мартином, Муром и Хаджибеговичем «Локо» может как попрощаться, так и сесть за стол переговоров. Короче говоря, у краснодарцев есть простор для манёвра и смены курса. Нужно ли что-то менять кардинально? Скорее нет, чем да. На наш взгляд, клубу нужно произвести точечные усиления и дать Томовичу возможность провести с командой полноценную предсезонку. Тогда нынешний состав получит последний шанс проявить себя. Если уж и в этот раз не получится — можно будет идти в перестройку.