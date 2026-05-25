В шаге от финала: закроет ли «Зенит» серию в Санкт-Петербурге или УНИКС вернёт её в Казань

Противостояние «Зенита» и УНИКСа в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ проходит, как правило, в плотной борьбе. Именно такой и обещает стать игра №6 в рамках полуфинального раунда плей-офф. Победителя уже ждёт московский ЦСКА, первым обеспечивший себе путевку в решающую стадию турнира. На данный момент подопечные Деяна Радоньича ведут в серии со счётом 3-2 и находятся в шаге от выхода в финал.

Однако казанский клуб в минувшую пятницу наглядно доказал, что списывать его со счётов точно не стоит, обыграв соперника в Татарстане и уверенно забрав вторую половину встречи. Третью и четвёртую четверти хозяева паркета взяли с общим счётом 41:23, что и предопределило итоговый успех. Сумеют ли сине-бело-голубые воспользоваться преимуществом домашней площадки и пройти дальше или команда Велимира Перасовича вернёт интригу на максимальный уровень и переведёт выяснение отношений в решающий седьмой матч — главный вопрос сегодняшнего вечера.

Ключевые нюансы серии

В нынешнем розыгрыше плей-офф обе команды демонстрируют ярко выраженную зависимость от фактора своей площадки: в четырёх из пяти сыгранных матчей победу праздновали хозяева. В Санкт-Петербурге «Зенит» чувствует себя особенно уверенно, одержав две победы (103:74 и 81:77) во многом благодаря феноменальной точности из-за дуги — 57% и 55% попаданий соответственно. Главным оружием петербуржцев на периметре стал бывший игрок НБА Джонни Джузэнг, настрелявший за две домашние встречи 42 очка.

Однако пятая игра показала, что казанцам есть чем ответить. Включив предельную агрессию в обороне после большого перерыва, УНИКС напрочь лишил петербуржцев контроля в нападении. Сине-бело-голубые смогли набрать в Казани лишь 66 очков — и это худший для них результат в текущем розыгрыше постсезона.

Главным X-фактором пятничной победы УНИКСа стала игра резервистов. Запасные команды из Татарстана полностью переиграли своих визави, принеся команде 40 очков против скромных восьми у скамейки «Зенита». Важными были попадания Михаила Кулагина со штрафной линии и из-за дуги, что позволяло казанцам сдерживать гостей в первой половине. В заключительной четверти хозяева смогли нарастить задел и в итоге победили с «+17» (83:66). К слову, в этой же встрече защитник казанцев Алексей Швед совершил свой 300-й перехват в карьере в рамках Единой лиги, закрепив за собой статус легенды турнира.

Кадровые проблемы из-за травм Дишона Пьерра и Ксавьера Манфорда заметно сократили ротацию казанцев, но самоотдача оставшихся в строю позволяет компенсировать эти потери. Особенно в пятом матче были заметны «большие» УНИКСа: Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм на двоих набрали 40 очков. У «Зенита», помимо Джузэнга, выделяются Ксавьер Мун и лидер полуфиналов по подборам Андре Роберсон.

Статистические тренды

В плей-офф «Зенит» является лучшей командой по результативным передачам (21,1 ассиста) и точности трёхочковых (43,3%). Зато УНИКС лидирует в постсезоне по реализации двухочковых (54 % против 53,7% у петербуржцев). Ещё одной важной деталью остаётся точность штрафных: если подопечные Перасовича отправляют в цель 76,7% попыток, то команда с берегов Невы демонстрирует худший результат среди полуфиналистов — всего 69%.

Исторически УНИКС удерживает минимальное преимущество в очных встречах в рамках Единой лиги (28-26), однако в нынешнем сезоне с учётом всех турниров впереди петербуржцы — 6-5. При этом важно подчеркнуть, что в розыгрыше-2025/2026 казанцы обыгрывали «Зенит» в Санкт-Петербурге с двузначной разницей: 104:77 в рамках регулярного чемпионата и 91:72 в Winline Basket Cup.

В преддверии важнейшего противостояния представители петербургского клуба подчёркивают запредельный настрой команды. Главный тренер «Зенита» назвал предстоящую встречу тяжелейшей и важнейшей игрой полуфинала, а защитник сине-бело-голубых Мун добавил, что команде отступать некуда, поэтому все готовы выкладываться на паркете 40 минут.

Шестой матч серии может подвести черту под этим противостоянием либо перевести его в решающую, седьмую игру. Давать прогнозы на такой стадии, когда на паркете сходятся столь равные соперники, — дело неблагодарное. Лучше просто увидеть встречу своими глазами и получить удовольствие от баскетбола высочайшего уровня. А как именно в итоге сложатся карты — узнаем уже совсем скоро.