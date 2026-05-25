Евролига обделила юниора из России? Амосов покорил скаута из США, но остался без награды

Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Егор Амосов и Илья Фролов в финале юниорской Евролиги: Реал уступил Барселоне, россияне без индивидуальных наград

Виталий Весёлый
Егора не заметили в Европе, но по делу оценили за океаном.

Следить за молодёжным баскетболом всегда интересно. Яркая, бескомпромиссная игра и юношеский азарт здесь могут с лихвой компенсировать отсутствие богатого опыта или отточенного мастерства. Именно поэтому финальный матч юниорской Евролиги в Афинах (Греция) между «Реалом» и «Барселоной» ожидали с особым нетерпением — тем более что в составе мадридского клуба выступают сразу двое россиян — Егор Амосов и Илья Фролов.

Решающая встреча на знаменитой арене «ОАКА», проходившая параллельно со взрослым «Финалом четырёх», завершилась победой каталонцев со счётом 85:77. Несмотря на неудачу, индивидуально сильный перформанс продемонстрировал Амосов. Правда, организаторы турнира при формировании символической сборной оставили лидера мадридцев за рамками пятёрки лучших, что вызвало немало вопросов у болельщиков и экспертов.

Каталонский реванш

Фото: Rodolfo Molina/Getty Images

Финальное «класико» в Греции стало уже третьей решающей встречей «Реала» и «Барселоны» за май. До этого дважды сильнее оказывались мадридцы, забиравшие золото чемпионата Испании U18 и Лиги U22 — нового турнира для баскетболистов до 22 лет, организованного Ассоциацией баскетбольных клубов (ACB) и Федерацией баскетбола Испании (FEB). На этот раз каталонцы смогли взять реванш, завоевав свой второй в истории титул юношеской Евролиги — первый был добыт ровно 10 лет назад, в 2016 году.

Матч выдался максимально равным: до последних минут ни одна из команд не имела преимущества более чем в пять очков. «Реал» проявлял характер, умело атаковал и грамотно оборонялся, благодаря чему ушёл лидером на последний перерыв (62:60). Однако в концовке сказалось преимущество «Барсы» на щитах: каталонцы доминировали по подборам (35-48), собрав 16 отскоков в нападении. В итоге подопечные Альваро Салинаса лучше провели заключительную пятиминутку — при счёте 68:69 в пользу соперников они совершили рывок 17:8, который и определил исход встречи — 85:77.

Драматичный финал для россиян

Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Для российских игроков «Реала» матч сложился неоднозначно. Фролов, выйдя со скамейки ближе к концу первой четверти, начал встречу с двух очков из-под кольца после обыгрыша спиной. Однако затем его намертво сковали проблемы с фолами — Илья тут же получил три замечания подряд. Вернувшись на паркет за несколько минут до большого перерыва, он набрал очки после пик-н-ролла, но мгновенно нарушил правила в четвёртый раз.

Несмотря на критическую ситуацию с персональными замечаниями, тренерский штаб мадридцев бросил Фролова в бой в третьей четверти. Илья не подвёл, выдав, пожалуй, свои самые качественные минуты в Афинах: россиянин своевременно открывался, уверенно продавливал оппонентов в трёхсекундной зоне и отметился точным трёхочковым броском. В четвёртой четверти спортсмен заработал пятый фол и покинул площадку. Проведя на площадке в общей сложности всего 11 минут, центровой успел принести команде 11 очков, а также собрать два подбора и отдать одну передачу при единственной потере.

Более яркой получилась игра у Амосова. Да, в первой четверти форвард заметно тушевался, избегал инициативы в атаке и не брал игру на себя, когда это было возможно. Вместо этого он сосредоточился на черновых функциях — бился на подборе и старался задействовать партнёров. Однако уже со второй десятиминутки россиянин включил агрессию и стал активнее забивать, но при этом действовал в рамках командной структуры, не перетягивая одеяло на себя. Третья четверть и вовсе стала бенефисом нашего спортсмена. Амосов выдал мощнейший отрезок, набрал львиную долю своих очков и делал всё, чтобы «Реал» забрал эту игру.

В защите Егор тоже не тушевался, грамотно используя свои внушительные габариты — на паркете он был едва ли не выше всех форвардов соперника. Амосов здорово помогал партнёрам на подстраховке, качественно менялся и отрабатывал на ногах против защитников на периметре. Против чистых «больших» «Барсы» россиянин выглядел уже не так уверенно, но в целом показал качественную оборону.

В итоге Егор стал самым задействованным игроком «Реала» (32 минуты) и во второй половине вообще не уходил с паркета. Из-за колоссальной нагрузки концовка матча далась тяжело — выбор бросков оставлял желать лучшего, что вылилось в не самую выдающуюся точность (6/19 с игры, включая 3/10 из-за дуги). Тем не менее Амосов стал самым результативным игроком «Реала» с 16 очками и лучшим по подборам (девять), добавив к ним две передачи. Но что по-настоящему уникально для баскетболиста с таким объёмом игрового времени и владения — Егор третий раз за турнир завершил встречу с нулём в графе «потери».

Игнорирование в Европе, признание за океаном

Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Амосов закончил турнир в статусе самого эффективного игрока «Реала» со средней статистикой: 15 очков, пять подборов, 3,8 передачи и 2,5 перехвата при гроссмейстерском PIR 19,2. Тем не менее в символическую сборную турнира его не включили. Решение выглядит спорным и вызывает вопросы. Впрочем, не впервой — ранее без индивидуальных наград оставался Егор Дёмин, который также представлял «Реал».

Но если в Европе лидера мадридцев решили не замечать, то американские скауты оценили его игру по делу. Ведущий драфт-эксперт Джонатан Гивони остался под большим впечатлением от увиденного в Афинах: «Егор Амосов завершил выдающуюся неделю на финальном этапе adidas Next Generation Tournament уверенным выступлением в решающем матче. Российский форвард ростом шесть футов восемь дюймов — игрок высокого уровня с бросковым арсеналом, отличным видением площадки и креативностью в передачах. В Афинах он также сделал шаг вперёд в оборонительных действиях».

Как бы то ни было, главное — не награды, а работа над собой. И пример Дёмина в этом отношении более чем показателен. У Амосова виден колоссальный атакующий потенциал: стабильный бросок, отличные габариты для давления в «краске» и приличный первый шаг. Как знать, если бы не смазанная стартовая четверть, быть может, российского форварда отметили бы не только в США, но и в Евролиге. В любом случае расстраиваться особо не стоит. И Егор, и Илья Фролов продолжают прогрессировать. Важно лишь не останавливаться на достигнутом, и тогда индивидуальные награды ещё точно будут.

Подробный разбор матча «Реала» и «Барселоны» в юношеской Евролиге:
