Седьмой игре — быть! УНИКС на последних секундах вырвал матч у «Зенита» в Питере

Шестая игра в Санкт-Петербурге в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ могла вывести «Зенит» в финал. Правда, такой расклад дел вряд ли устраивал УНИКС, который был намерен перевести противостояние в седьмой матч. Удалось ли казанцам это сделать?

УНИКС начал с места в карьер: пять очков оформил Михаил Беленицкий, «трёшку» положил Пэрис Ли, а «двушку» — Дмитрий Кулагин. Деян Радоньич вынужден был взять тайм-аут, чтобы привести своих игроков в чувство. «Зенит» вернули в игру Андрей Мартюк, Ксавьер Мун и Георгий Жбанов. Рывок от хозяев 8:2, уже после чего Велимир Перасович прибегнул к своей паузе. Джален Рейнольдс шикарно вышел со скамейки, набрав шесть очков. Бело-голубые сократили отставание усилиями Муна, однако всё равно отдали четверть со счётом 15:20.

Старт второго отрезка остался за «Зенитом». Хозяева оформили рывок 8:0, в котором шикарно смотрелись Андрей Воронцевич, Мартюк и Жбанов. Причём Воронцевич делал разницу не только в атаке, но и в защите. После тайм-аута Перасовича Маркус Бингэм набрал семь очков кряду, выведя УНИКС вперёд — 27:25. Следом включился Рейнольдс, и казанцы ещё сильнее улетели вперёд — 34:27. Правда, ненадолго, так как Мун и Лука Шаманич реализовали по «трёшке», а Андре Роберсон — «двушку». Хозяева перевернули исход отрезка за две минуты, выиграв его с результатом 20:17.

После перерыва УНИКС заметно прибавил как в обороне, так и в атаке. По «трёшке» забросили Алексей Швед, Пэрис Ли и Андрей Лопатин, а гости отлично начали третью четверть — 13:5. «Зенит» держал на плаву Шаманич, однако большое количество потерь мешало достать казанцев. Никуда не делись и Рейнольдс с Бингэмом, делающие разницу на обеих половинах. Однако хозяева не сдавались и благодаря Андре Роберсону, Тренту Фрейзеру и Воронцевичу концовку провели отлично. Тем не менее УНИКС забрал четверть со счётом 20:16.

На старте заключительного отрезка Лопатин реализовал трёхочковый бросок. Преимущество УНИКСа было очевидным — 60:51. Однако «Зенит» тут же оформил рывок 7:0, полностью вернувшись в борьбу за победу. Правда, УНИКС сразу же ответил на действия соперника своими удачным отрезком — 7:2. Мун и Роберсон положили по данку, а Воронцевич забросил «трёшку». В итоге счёт стал равным — 67:67.

Ли тут же набрал пять очков, но Роберсон и Фрейзер слишком легко вошли в «краску», оформив по точному лэй-апу. В быстром отрыве удалось найти одного Воронцевича под кольцом, чем Андрей сполна воспользовался — «Зенит» вышел вперёд — 73:72. У УНИКСа оставалось меньше минуты на спасение. И Бингэм сначала реализовал сложнейший трёхочковый с сопротивлением, а затем — положил два штрафных. Беленицкий был один раз точен с линии. Гости одержали победу с результатом 78:73.

X-фактор

Маркус Бингэм Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» совершил 21 потерю — это очень много. УНИКС в целом недалеко ушёл — 19. Команды довольно беспечно обращались с мячом. С ближней дистанции клубы атаковали примерно равно, а вот из-за дуги казанцы действовали в разы лучше — 42,9% реализации против 29,6%. Сегодня дальнобойное оружие подвело питерцев. А также X-фактором стал Бингэм, набравший 20 очков, три подбора, одну передачу, три перехвата и один блок-шот.

Лучшие и худшие

Ксавьер Мун Фото: Единая лига ВТБ

Лучшим в матче был Бингэм — безусловно. Маркус оформил солидные цифры, которые мы озвучили выше, а также реализовал 61,5% бросков с игры. Добавьте к этому главное попадание в игре — получите героя встречи. Рейнольдс тоже был хорош: 14 очков, шесть подборов и три перехвата при 50% реализации. Ли оформил 14 очков, два подбора, девять передач и три перехвата — тоже топ-перформанс. А ещё были крайне полезны Лопатин — 12 очков и два подбора — и Беленицкий — восемь очков, шесть подборов и два перехвата.

«Зенит» вёл за собой Мун в отсутствие главной звезды Джонни Джузэнга, который пропускал встречу из-за травмы. Ксавьер оформил 15 очков, шесть подборов и 11 передач. Дабл-дабл от лидера не помог питерцам одержать победу. Роберсон тоже тащил на себе хозяев: 15 очков, семь подборов, две передачи, три перехвата и два блок-шота. Воронцевич провёл образцовый матч со скамейки, записав себе в актив 12 очков, четыре подбора и один перехват. Ещё Шаманич выделялся: девять очков, два подбора и один перехват.

Плохую игру, по своим меркам, провёл Швед. В один момент Алексей зажёгся, а потом у него перестало лететь. 25% реализации говорят сами за себя. Кулагин и вовсе брал на себя мало попыток, но, скорее всего, это связано с тем, что капитан получил повреждение, так как в определённый момент он покинул паркет и больше не возвращался. У «Зенита» Жбанов очень много мазал — 18,1%. И ещё у Владислава Емченко не пошла игра со скамейки.

Итоги

«Зенит» — УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

В каждой из команд в шестой встрече не играл один из лидеров из-за повреждений. У «Зенита» — Джузэнг, у УНИКСа — Дишон Пьерр. Встреча проходила рывками, в определённый момент преимущество казанцев было весомым, но питерцы раз за разом догоняли и в концовке даже вышли вперёд. Бингэм всё решил своей «трёшкой». Всех любителей баскетбола в этой серии ждёт седьмой матч, который пройдёт в Казани. УНИКС полностью вернулся после 1-3 и перехватил моральное преимущество. Просто огненное противостояние нас ждёт!