Это ожидание тянулось с 1999 года. «Нью-Йорк» мощно вышел в финал НБА!

«Никс» без особых проблем разобрались с «Кливлендом» — серия завершилась сухим счётом 4-0. Такое доминирование позволило «Нью-Йорку» впервые с 1999 года добраться до финала. Последний матч обернулся настоящим разгромом — 130:93. По ходу встречи стало очевидно, почему коллектив Майка Брауна так уверенно прошёл по сетке конференции, не застревая в затяжных ямах, и за счёт чего «Кавальерс» уступили дома так безвольно. Хотя всё начиналось с активности Донована Митчелла, который набрал стартовые восемь баллов и вывел «Кливленд» вперёд. Хозяева вели почти четверть, но вскоре инициатива ушла к «Никс».

Ход игры изменился под конец первой четверти, когда хозяева паркета рывком 20:0 застали «Кливленд» врасплох. Гости в тот момент промазали девять бросков подряд, четыре раза допустили потери и ни разу не поразили кольцо издали. Всё усугублялось тем, что у «Кавальерс» полностью исчезла командная игра: мяч застревал в руках, атаку затягивали до предела, а попытки решить эпизоды индивидуально делали оборону «Никс» только увереннее.

В этот момент «Никс» выглядели более собранными и уверенными в своих действиях. Команда быстро использовала потери «Кавальерс» в переходах, грамотно боролась за отскоки и практически не выбивалась из темпа. Свежих сил добавила глубина скамейки, когда всё внимание защиты было направлено на Джейлена Брансона и Карла-Энтони Таунса, именно Ландри Шамет, выйдя на паркет, внёс результат сразу двумя «трёшками» в первой четверти. Это серьёзно влияло на построение защиты соперника. В серии он забросил 11 из 12 дальних, что стало проблемой для «Кливленда». Таунс выдал очень уверенную игру, не забирая на себя чересчур много атакующих действий, при этом 19 очков и 14 подборов не стали чем-то неожиданным, но намного важнее его стабильное создание удобных ситуаций для партнёров, выигранная борьба под щитом и тот факт, что соперник не смог контролировать темп через подбор. Ещё до большого перерыва у него был уверенный дабл-дабл.

На этот раз «Нью-Йорк» снова взял верх не за счёт какого-то одного впечатляющего выступления. О Джи Ануноби набрал 17 очков, Брансон и Микал Бриджес — по 15, а команда продемонстрировала сбалансированный баскетбол и не концентрировалась только на лидерах. Именно это позволило «Никс» одержать уверенную победу в серии. У «Кливленда» же акцент был сделан на игру Митчелла, поэтому остальные игроки выглядели робко и не до конца понимали свои задачи. Уже после двух четвертей стало ясно, что сценарий матча удобен для гостей (счёт был 68:49), и оставшееся время «Нью-Йорк» контролировал и темп, и общее развитие событий. Команда избегала срывов, грамотно пользовалась слабостями оппонента в обороне, а разница в командном подходе была особенно заметна: «Никс» доводили атаки до хороших бросков, в то время как «Кливленду» часто приходилось бросать через руки незадолго до окончания владения.

Митчелл набрал 31 очко по итогам матча, но его вклад мало повлиял на исход противостояния. У игроков стартовой пятёрки «Кливленда» регулярно возникали сложности с поиском свободного пространства, агрессивная защита «Нью-Йорка» на дуге перекрывала большинство альтернативных вариантов развития атак. Уже к финальной четверти счёт стал больше 40 очков, и тренеры приняли решение убрать ведущих игроков. Это третий случай в истории с 1973 года, когда «Никс» пробиваются в финал НБА, хотя куда важнее не сам факт, а уровень игры коллектива в этой серии. Нью-йоркцы действовали уверенно, практически не ошибались в позиционных владениях, выигрывали борьбу на площадке и умело навязывали оппонентам выгодный для себя темп. По организации «Кливленд» сильно уступал столь слаженному сопернику.