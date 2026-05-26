Как скидка по контракту Джейлена Брансона помогла Нью-Йорку оказаться в финале плей-офф НБА сезона-2025/2026

Ради «Нью-Йорка» Брансон отказался от $ 113 млн. Этот шаг изменил судьбу клуба
Артемий Берстенев

Теперь «Никс» в финале НБА.

Решение Джейлена Брансона отказаться от значительной суммы — порядка $ 113 млн при заключении контракта в 2024-м — стало поворотной точкой для «Нью-Йорка». Именно благодаря такому шагу команда смогла укрепить состав и спустя много лет пройти путь до финала НБА, не встретив особого сопротивления от «Кливленда» в решающей серии на Востоке.

Реакция из 2024 года на уступку Брансона:
«Поставьте ему статую». Суперзвезда НБА отказался от $ 113 млн ради клуба
В 2024 году Брансон имел право на максимальное продление соглашения на пять лет и $ 269 млн. Вместо этого он подписал контракт на четыре года и $ 156,6 млн. Разница составила около $ 113 млн в пользу потенциального, а не фактического дохода игрока. Сокращение суммы и срока контракта изменило структуру платёжной ведомости «Никс» и дало клубу больше гибкости в последующих операциях на рынке.

«Нью-Йорк» смог приобрести форварда Микала Бриджеса и центрового Карла-Энтони Таунса во многом благодаря тому, что под потолком зарплат появилось дополнительное пространство. Без удачного соглашения с Брансоном одновременно привести в команду обоих этих игроков было бы практически нереально.

Статистика Джейлена Брансона в плей-офф НБА — 2026

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Тогда бы клубу пришлось пожертвовать либо глубиной состава, либо ключевыми исполнителями. Сейчас же Джейлен не только остаётся основным плеймейкером и лидером в концовках, но и даёт организации нужную гибкость на рынке, в то время как жёсткие финансовые правила НБА заставляют внимательно считать каждый доллар.

Долгосрочный контракт выгоден как клубу, так и самому игроку. Его срок позволяет при сохранении нынешнего уровня выйти на ещё более выгодное соглашение в будущем. Поэтому возможные финансовые потери в ближайшее время могут быть с лихвой компенсированы следующим контрактом.

«Нью-Йорк» всухую прошёл «Кливленд» и впервые за 27 лет пробился в финал НБА. До чемпионства осталось четыре победы — последний раз команда брала титул в 1973 году. В финале соперником «Никс» станет победитель пары «Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио», где пока ничья 2-2. Первая игра чемпионской серии запланирована в ночь на 4 июня, так что у «Нью-Йорка» предостаточно времени на подготовку.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 130
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 15, Харден - 12, Брайант - 10, Аллен - 6, Страс - 5, Меррилл - 5, Эллис - 5, Тайсон - 2, Томлин - 2, Шрёдер, Портер, Миникс, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр
Нью-Йорк Никс: Таунс - 19, Ануноби - 17, Шамет - 16, Брансон - 15, Бриджес - 15, Макбрайд - 11, Колек - 8, Робинсон - 8, Харт - 6, Дадье - 6, Альварадо - 4, Кларксон - 3, Хукпорти - 2, Сохан, Диавара
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
