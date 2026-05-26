Красно-синяя машина: почему превосходство ЦСКА в Единой лиге надо принимать как данность

Выход московского ЦСКА в финал Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 после победы в полуфинальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань» может показаться дежурным спортивным событием. И если немного подумать, то это действительно так. За всё время существования чемпионата с 2008 года армейский клуб лишь единожды не прошёл в финал турнира. Забавно, что тогда в решающую стадию его не пустил как раз «Локо». Ситуации в командных видах спорта, когда один клуб почти постоянно выходит в финал и регулярно берёт титулы, всегда порождают вопросы. Как же можно объяснить такое очевидное доминирование красно-синих?

Ресурсная база и фактор руководства

Первое, что приходит на ум при анализе успехов армейцев, — это финансовые возможности. У ЦСКА много денег, за которые из года в год покупаются высококлассные игроки и нанимаются тренеры топ-уровня. Однако в спорте большие бюджеты сами по себе не гарантируют награды — история знает немало примеров, когда внушительные средства тратились впустую. Сила московского клуба — в том, как именно эти ресурсы работают. И хотя Андрей Ватутин в последние годы регулярно говорит об урезании бюджета, на фоне остальных участников лиги эта разница практически не ощущается. Финансовую стабильность здесь по-прежнему можно рассматривать как инструмент, с помощью которого риски сводятся к минимуму: состав комплектуется точечно, и зачастую привлекаются уже проверенные исполнители.

Бюджеты клубов Единой лиги в сезоне-2024/2025:

Название клуба Сумма ЦСКА 2 млрд 317 млн рублей «Зенит» 1 млрд 914 млн рублей «Локомотив-Кубань» 1 млрд 813 млн рублей УНИКС 1 млрд 374 млн рублей «Уралмаш» 611 млн рублей «Пари Нижний Новгород» 538 млн рублей «Бетсити Парма» 537 млн рублей МБА-МАИ 361 млн рублей «Енисей» 294 млн рублей «Автодор» 271 млн рублей

Важную роль играет и человеческий фактор. По работе президента клуба Андрея Ватутина сразу видно, что он искренне любит баскетбол и глубоко предан игре. В структуре многих крупных спортивных обществ баскетбольные команды нередко оказываются на вторых ролях после футбола или хоккея. В ЦСКА ситуация иная — руководство всегда уделяет баскетболу большое внимание. Как итог — солидный бюджет и личная вовлечённость первого лица защищают организацию от сытости и равнодушия.

При этом важно понимать, что ЦСКА — не просто сильный российский клуб, который, как правило, со всеми разбирается на внутренней арене. Армейцы — настоящий европейский гегемон, являющийся одним из самых титулованных клубов Евролиги. Эта выстроенная 10-летиями ментальность победителей на международной арене автоматически проецируется и на внутренний чемпионат. К тому же само имя буквально приковывает к армейцам звёздных игроков из различных лиг мира.

Майская аномалия 2023 года

Единственное исключение из правил случилось 1 мая 2023 года, когда ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии уступил «Локомотиву» в овертайме (100:103) и впервые остался без финала. Как известно, игры забываются — результат остаётся. Но остаются и протоколы матчей. И протокол той уникальной встречи заслуживает того, чтобы на него вновь посмотрели.

Армейцы в тот вечер непозволительно много сорили возможностями, смазав 12 штрафных бросков (реализация — всего 29 из 41). Один только Девонте Кейкок, показавший 100-процентную эффективность с игры (пять из пяти), с линии реализовал лишь 5 из 12 попыток. В то же время железнодорожники продемонстрировали завидную точность: Девон Акун-Пёрселл, Окаро Уайт и Александр Щербенёв вообще обошлись без промахов с линии (четыре из четырёх, шесть из шести и восемь из восьми соответственно), что позволило команде набрать 26 из 31 очка со штрафных.

Вторым фактором стала глубина ротации. Лидер армейцев Алексей Швед отпахал на паркете почти 38 минут, выдав мощный перформанс из 22 очков и 13 передач, а Каспер Уэйр отыграл чуть больше 32 минут. Легко предположить, что к овертайму физические ресурсы ключевых игроков красно-синих сильно уменьшились. У железнодорожников, напротив, никто не провёл на площадке даже 30 минут — самый большой отрезок получили Крис Хортон и Уайт (почти 30 минут).

Чтобы остановить ЦСКА, сопернику потребовалось прыгнуть выше головы и выдать идеальный по точности и распределению сил матч. Тот факт, что почти за два 10-летия подобное произошло лишь однажды, подчеркивает, что стабильность москвичей — это норма, а то поражение — скорее аномалия.

Двигатель для лиги или угроза интриге?

Сильный доминирующий клуб может становиться ориентиром для остальных, повышая стандарты комплектования, инфраструктуры, работы менеджмента и подготовки игроков. Многие команды начинают «подтягиваться», потому что иначе конкурировать невозможно. У ЦСКА в Единой лиге это прослеживалось очень чётко: клуб долгие годы задавал уровень по бюджету, глубине состава, организации и стабильности результатов. Во многом именно попытки приблизиться к этой планке подталкивали рост «Зенита», УНИКСа и «Локомотива-Кубань».

Но у этой медали есть и обратная сторона, когда слишком сильный лидер начинает вредить турниру: снижает общую интригу, создаёт ощущение предсказуемости, усиливает финансовый разрыв и демотивирует часть соперников, которые понимают, что бороться за титул почти нереально.

Мировой спорт знает немало таких контрпримеров:

в футболе многолетнее превосходство «Баварии» в Германии и доминирование «ПСЖ» во Франции часто критиковали именно за падение интриги и предсказуемость чемпионатов;

в Формуле-1 эпохи тотального лидерства «Мерседеса» или «Ред Булл» часть болельщиков воспринимали как периоды нехватки реальной борьбы.

При этом история помнит и позитивные примеры, когда гегемон двигал индустрию вперёд. В НБА противостояние с «Чикаго Буллз» в 1990-х заставляло конкурентов искать принципиально новые подходы к комплектованию, а недавнее доминирование «Голден Стэйт Уорриорз» навсегда изменило саму баскетбольную тактику, заставив команды по всему миру строить игру вокруг трёхочковых бросков и мобильных составов.

Всё зависит от баланса. Если лидер очень силён, но остальные постепенно сокращают отставание, это двигает лигу вперёд. Если же разрыв становится слишком большим и стабильным, возникает риск потери конкуренции и зрительского интереса.

Доминирование ЦСКА — давно сложившаяся данность, в основе которой лежат различные факторы: ресурсы, эффективное управление, личная вовлечённость руководства и психология победителей. Нынешний сезон не стал исключением. Пройдя железнодорожников и вернувшись в финал, красно-синие вновь подтвердили, что их стабильность по-прежнему остаётся главным правилом лиги. А плохо это или нет? Однозначной оценки здесь быть не может. Главными критериями тут выступают сам уровень турнира и его место в структуре сильнейших европейских чемпионатов. А с этим у Единой лиги всё в порядке.