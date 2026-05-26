Минус главный по атаке. «Зенит» лишился лидера и получил седьмой матч с УНИКСом

Полуфинальная серия Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом подарила и продолжает дарить болельщикам максимальный накал страстей. Имея комфортное преимущество 3-1, подопечные Деяна Радоньича находились в шаге от выхода в финал. Однако сначала казанцы сократили отставание на своей площадке, а накануне шестого матча сине-бело-голубые получили тяжелейший кадровый удар. Защитник Джонни Джузэнг — один из лидеров команды — выбыл из-за повреждения мышцы голени. Без американского защитника, набиравшего в среднем 14 очков за игру при выдающихся 45,6% попаданий из-за дуги, «Зенит» уступил дома со счётом 73:78. Теперь судьба путёвки в финальную серию решится в Казани.

Провал на старте

«Зенит» — УНИКС Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Отсутствие Джузэнга вынудило тренерский штаб «Зенита» перестраивать атакующие схемы. Главный тренер гостей Велимир Перасович позже признался, что в лагере казанцев о травме американца узнали лишь перед шестой игрой и потому готовились в обычном режиме. И надо признать, подготовились как надо. Старт встречи оказался провальным для хозяев — 0:10 за первые две с половиной минуты.

Сине-бело-голубые смогли организовать ответный рывок 15:2 и вышли вперёд (23:20). Однако это был лишь локальный успех, и на большой перерыв УНИКС ушёл лидером — 37:35. Без Джузэнга, способного стабильно растягивать оборону соперника на периметре, петербуржцы столкнулись с колоссальными трудностями в позиционном нападении.

Попытка камбэка

«Зенит» — УНИКС Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

После большого перерыва казанцы вернули себе контроль над ходом встречи, а в середине третьей четверти оформили максимальный отрыв в «+12» (44:56). В этом отрезке могло показаться, что игра окончательно ускользает из рук хозяев паркета. Тем не менее подопечные Радоньича проявили характер. В отсутствие Джузэнга лидерство по набору очков на себя взяли Ксавьер Мун и Андре Роберсон. На двоих они набрали 30 очков и шаг за шагом начали сокращать дистанцию. Погоня увенчалась успехом за полторы минуты до финальной сирены, когда Андрей Воронцевич в быстром отрыве впервые за долгое время вывел «Зенит» вперёд — 73:72.

Всё решилось в одной атаке. За 26 секунд до финальной сирены центровой гостей Маркус Бингэм (20 очков) хладнокровно забросил сложнейший трёхочковый и вернул УНИКСу лидерство — 73:75. В ответном владении Андре Роберсон промахнулся из-за дуги, после чего Бингэм забрал ключевой подбор, а тактические штрафные в исполнении казанцев зафиксировали окончательный счёт — 73:78.

Тактический тупик

Джонни Джузэнг Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В самые критические секунды встречи отсутствие Джузэнга проявилось максимально очевидно. Значимость американца для сине-бело-голубых переоценить действительно трудно: в трёх из пяти матчей серии с УНИКСом именно он становился самым результативным игроком «Зенита», а в проигранной пятой встрече, где он получил травму, провёл на площадке больше всех в команде (почти 31 минуту).

Без своего главного снайпера в серии с УНИКСом хозяева паркета столкнулись с проблемами на дуге и большим количеством брака. Петербуржцы реализовали скромные 29,6% трёхочковых (8 из 27) против 42,9% у гостей (12 из 28) и допустили 21 потерю, позволив казанцам сделать 13 перехватов. С таким количеством ошибок рассчитывать на победу в равной концовке было крайне тяжело.

К седьмому матчу серии Джузэнг восстановиться не успеет — на лечение мышечного повреждения голени уйдёт не менее недели. Тренерскому штабу сине-бело-голубых необходимо в кратчайшие сроки разработать какие-то решения, чтобы компенсировать отсутствие своего снайпера. Решающая игра пройдёт 28 мая в столице Татарстана, где и определится обладатель путёвки в главный финал сезона. В случае выхода туда «Зенита» американец должен быть полностью готов помочь своей команде в битве с ЦСКА. В любом случае пожелаем и петербуржцам, и казанцам удачи.