Для «Сан-Антонио» Вембаньямы всё почти кончено. «Оклахома» в шаге от финала плей-офф НБА

«Оклахома» победила «Сан-Антонио» со счётом 127:114 и теперь ведёт 3-2 в финальной серии Запада. Этот матч оказался показательным сразу по нескольким причинам. Стала заметна важная роль глубины состава «Тандер», выявились сложности у «Спёрс» с позиционной атакой, немало говорили о спорных решениях судей, а ещё «Оклахома» снова пыталась нейтрализовать Виктора Вембаньяму.

Начало встречи прошло спокойно и без явного преимущества для какой-либо из сторон, команды осторожничали, первый штрафной был пробит только ближе к концу первого отрезка. Всё изменилось во второй четверти, когда игра разогналась, а соперники совместно забили 29 штрафных, что стало одним из рекордных показателей для плей-офф в последние годы. При этом разговоры, что арбитры особенно помогают «Оклахоме», не подтверждаются статистикой: за пять матчей у «Сан-Антонио» было 143 штрафных, у «Тандер» — 132.

Ключевой промежуток случился именно во второй четверти — тогда хозяева набрали 40 очков. У «Оклахомы» отлично получалось искать слабости обороны соперников после разменов и тут же их наказывать за промахи. Роль второстепенных баскетболистов стала особенно заметной. Отсутствие Джейлена Уильямса не сказалось на командных атаках: Джаред Маккейн набрал 20 очков и не растерялся под давлением. Со скамейки классно вышел Алекс Карузо — на его счету 22 очка.

Ведущим игроком всё равно оставался Шей Гилджес-Александер с 32 очками. Защитник «Тандер» регулярно провоцировал оборону «Спёрс» на неудобные перемещения, создавал пространство для своих «больших» и успешно атаковал со средней дистанции. Основные трудности для «Сан-Антонио» возникли при организации нападения.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Виктор Вембаньяма записал на свой счёт 20 очков, однако реализовал лишь четыре броска из 15. «Оклахома» встречала его агрессивно сразу после получения мяча, почти не позволяя свободно завершать атаки. Стефон Касл и Джулиан Шампани набрали 24 и 22 очка соответственно, благодаря чему гости оставались в игре, но стабильного давления на оборону соперника так и не создали. Кроме того, серьёзной проблемой стали 29 промахов из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым ярким эпизодом матча стала концовка третьей четверти. Судьи пропустили довольно явный голтендинг после атаки Люка Корнета, а следом неправильно отдали мяч хозяевам после контакта с Четом Холмгреном. Тренер «Спёрс» Митч Джонсон не смог воспользоваться правом на челлендж, а после недовольства получил технический фол. В результате команда не смогла вплотную приблизиться к сопернику и в заключительную четверть вошла, уступая 10 очков.