Судьи грубо ошибались. Это помогло «Оклахоме» стать ближе к финалу?

Пятая встреча финала Запада между «Оклахомой» и «Сан-Антонио» закончилась уверенной победой «Тандер» — 127:114. Несмотря на итоговую разницу в счёте, бурное обсуждение вызвали не игровые моменты, а отдельные решения арбитров перед последней четвертью. Особенно много вопросов оказалось к эпизоду, когда центровой гостей Люк Корнет пошёл на подбор после неудачного броска, мяч задел обод, а Кейсон Уоллес из «Оклахомы» затем выбил его вниз. По повтору эпизод выглядел как возможное нарушение — многие ожидали свистка, но судьи промолчали.

А, пожалуй, самым обсуждаемым отрезком концовки четверти стал контакт бигмена хозяев Чета Холмгрена с мячом, после которого судьи отдали владение «Оклахоме». Митч Джонсон тут же захотел пересмотра, но вместо челленджа получил технический за попытку обратить на это внимание арбитров. После этого в фокус попал не столько сам эпизод, сколько диалог арбитра с Лу Дортом — его восприняли по-разному, однако он не изменил ситуацию на площадке. Все эти моменты уложились в минуты игрового времени — и произошли на исходе четверти, потенциально влияя на количество владений и, возможно, на итоговый счёт. Но так ли это?

Почти всю встречу «Оклахома» держала нити игры в своих руках, уверенно диктуя темп за счёт хорошей работы в борьбе за подбор и в быстрой игре после перехода середины площадки. Особенно выделялись вторые шансы, где хозяева по несколько раз подбирали мяч под чужим кольцом и таким образом получали ещё одну попытку завершить атаку из-под щита. А это ведь уменьшает количество успешных защитных действий у оппонентов — разница хорошо видна в итоговых цифрах (26 очков против 15 в таких ситуациях). Кроме того, отличилась и скамейка, сохранив высокий темп, вне зависимости от сочетания на площадке. В индивидуальном плане наиболее яркими оказались защитник Джаред Маккейн, вышедший в старте вместо Джейлена Уильямса и набравший 20 очков, и Алекс Карузо. Он добавил 22 очка и заметно укрепил защиту на дуге.

У Шея Гилджес-Александера 32 очка и девять передач, он взял на себя функции основного дирижёра атак «Тандер», когда соперники пытались навязать борьбу. В такие отрезки команда перестраивалась на более осмысленные действия, чередуя пик-н-роллы и изоляции. «Сан-Антонио» предпочёл искать счастье за счёт индивидуальных проходов Виктора Вембаньямы и коротких удачных серий стартовой пятёрки, однако часть владений заканчивалась потерями или промахами после борьбы за отскок. Более того, отдельно стоит отметить, что после нескольких спорных судейских решений в концовке четверти «Спёрс» стали медленнее разыгрывать мяч, часто пытаясь выяснить отношения с арбитрами, что сразу отразилось на темпе игры.

Судейство в этой встрече соответствовало стандартам плей-офф, где допускается более высокий уровень физической борьбы. В матчах такого рода под кольцом традиционно много контакта, что приводит к большому количеству спорных эпизодов и необходимости видеопросмотра. В пятой встрече сразу несколько неоднозначных ситуаций случились за короткий промежуток. Тем не менее итоговая разница в счёте составила 13 очков — и даже если пересчитать спорные моменты, картина вряд ли изменилась бы сильно. «Оклахома» бóльшую часть времени уверенно контролировала ход матча и сохраняла преимущество.

В четвёртой игре серии «Спёрс» уверенно победили, и обсуждать арбитров никто не спешил, в отличие от событий пятой встречи. Уже здесь «Тандер» увеличили скорость, активно боролись на щите и добивались лучшего процента реализации в концовках владений. Если судить по пятой встрече, у «Оклахомы» преимущество в ротации и работе на подборе, что создаёт трудности защите «Спёрс». Кроме того, «Сан-Антонио» чаще бросал штрафные — их у «Спёрс» на 11 больше, чем у соперника.