«Кливленд» провалил плей-офф НБА. Кто виноват и что делать?

«Кливленд Кавальерс» всухую и без шансов проиграл «Нью-Йорку» в финале Восточной конференции НБА — 0-4. Да, «Никс» шли фаворитами перед стартом серии, но никто не ожидал, что «Кавс» сыграют настолько ужасно и бесхребетно. Какова основная причина провала команды из Огайо и возможно ли всё исправить?

Выступление в серии с «Нью-Йорком» — это кульминация всего того, что происходит в «Кливленде». Проблемы начались задолго до. Поэтому тут поговорим в целом о том, что внутри «Кавальерс», нежели конкретно о серии с «Никс». После ухода Леброна Джеймса в 2018 году «Кливленд» четыре сезона вообще не выходил в плей-офф. Всё изменилось в 2022 году с приходом Донована Митчелла, который перевёз свои звёздные таланты из «Юты». С ним команда сразу же залетела в плей-офф, а он впервые в карьере стал шестым в гонке за MVP и попал во вторую символическую сборную по итогам регулярки. В первом сезоне Митчелла «Кавс» проиграли в первом раунде… «Нью-Йорку» — 1-4. В следующем «Кливленд» стал четвёртым на Востоке: в первом раунде «Кавальерс» прошли «Орландо», но затем уступили будущим чемпионам — «Бостон Селтикс». После этого во фронт-офисе «Кливленда» решились на изменения — с поста главного тренера был уволен Джей Би Бикерстафф, назначение получил Кенни Аткинсон.

Аткинсон привнёс изменения, и «Кливленд» в сезоне-2024/2025 с запасом стал первой командой Востока (и второй во всей НБА), одержав 64 победы. Сам Аткинсон был признан тренером года, при нём раскрылся молодой талант Эван Мобли. Митчелл стал более основополагающим игроком, взяв на себя, помимо набора очков, и саму организацию атаки, и финишировал пятым в гонке за MVP. Казалось, вот он — шанс «Кливленда», «Кавальерс» нашли своих игроков и тренера и всерьёз могут побороться с «Оклахомой» за чемпионство. Но в плей-офф «Кавс» подкосили травмы, и они во втором раунде уступили будущим финалистам из «Индианы».

В нынешний сезон «Кливленд» заходил с не меньшими ожиданиями: ростер остался неизменным, а командой руководил действующий тренер года. Однако этот регулярный чемпионат «Кавальерс» начали не так мощно, как прошлый — 17-16, и стало ясно, что нужно что-то менять. Уже не один год ходили разговоры, что Донована Митчелла и Дариуса Гарлэнда нужно разводить, что они явно мешают друг другу на площадке. Выбор пал на ветерана, бывшего MVP и 11-кратного участника Матча всех звёзд Джеймса Хардена. В этом приобретении была логика: «Кливленда» играл в очень высоком темпе, много бежал, но в позиционной атаке были серьёзные проблемы. Как раз многие эксперты отмечали, что Харден сможет не только замедлить игру, но и раскрыть через пик-н-ролл звезду Эвана Мобли, да и Джарретт Аллен тоже является комфортной опцией для Бороды в атаке.

После обмена Хардена «Кавс» с ним в составе закончили регулярный чемпионат с 21 победой в 30 матчах, и действительно казалось, что они являются одними из фаворитов на Востоке. Однако всё пошло не по плану с самого начала постсезона. В первом раунде команда Аткинсона встречалась с бойким, но менее талантливым «Торонто». «Кливленд» никак не мог одержать победу на выезде, и всё зашло в седьмой матч, хотя казалось, что «Кавальерс» способны разобраться с «Рэпторс» и в пяти играх. Во втором раунде «Кливленд» начал серию с «Детройтом» с двух поражений, однако всё же нашёл в себе силы вернуться и вновь одержал победу в седьмом матче. Как итог — 14 игр после первых двух раундов — и 10 у «Нью-Йорка», с которым сетка плей-офф свела в финале Восточной конференции.

«Кавальерс» в первой игре серии смотрелись очень уверенно и вели с разницей в 22 очка менее чем за восемь минут до конца матча. Казалось, в кармане и первая победа, и перехват преимущества домашней площадки. Но затем случился перформанс Джейлена Брансона и жуткий провал Джеймса Хардена в защите, через которого «Никс» набрали 22 очка в финальной фазе, и в итоге все свелось к овертайму, в котором «Нью-Йорк» дожал гостей. Как будто та упущенная победа обрушила уверенность «Кливленда», и команда из Огайо не смогла оправиться — 0-4 и максимально безвольный вылет, перечеркнувший первый с 2018 года выход в финал конференции.

Кто виноват в этом провале и что делать фронт-офису команды? Давайте сразу проясним: единственный человек, к которому нет вопросов — Донован Митчелл. Он сделал всё от себя зависящее, и даже больше. А вот его окружение подкачало. Эван Мобли неровно провёл регулярный чемпионат, не очень хорошо начал серию с «Торонто», но затем всё же нашёл свою игру. Однако в серии с «Нью-Йорком» вновь потерялся — во втором матче за всю его вторую половину Мобли не совершил ни одного броска! А ведь он де-факто является второй звездой команды. Эван пропал в важнейший для клуба момент.

Если к Хардену и есть вопросы, то точно не по защите. Да, ты должен лучше обороняться, даже если являешься звездой, но Джеймса нельзя критиковать за это, так как на своей половине он так «отрабатывал» на протяжении абсолютно всей карьеры. Его антиперформанс не стал неприятной неожиданностью. Этого ждали — и это произошло. А вот в нападении Борода всё же сыграл ниже своих возможностей, несмотря на то что ему почти 37 лет. 5,5 передачи на 4,7 потери — явно не то, что от него ждали в момент обмена.

Однако главный виновник провала «Кливленда», безусловно, главный тренер Кенни Аткинсон. Кенни никогда не представлялся супермотиватором, хотя зачастую в работе со звёздами это важнее, чем какие-то тактические примочки. Аткинсон раздавал неоднозначные комментарии, что, мол, защита Хардена хороша, а в серии с «Нью-Йорком» «Кавальерс» даже должны были вести. Его главным провалом, конечно, стала концовка первого матча: он не сделал никакую подстройку во время игры, когда «Никс» начали отыгрывать гигантское отставание, не посадил на скамейку Хардена, в которого нещадно бил Джейлен Брансон, и даже банально не взял тайм-аут, когда преимущество его команды стало стремительно таять. После обмена в дедлайн гарда Кеона Эллиса Аткинсон говорил, что это один из лучших защитных специалистов, с кем он когда-либо работал. Как итог: Эллис в серии с «Нью-Йорком» провёл на паркете суммарно 22 минуты, 16 из которых в последнем матче, когда исход встречи и серии был ясен. Аткинсон не нашёл ключи к Эвану Мобли, провалившему серию, не нашёл ключи к Хардену, не нашёл ключи к Деандре Хантеру, которого в итоге обменяли в дедлайн, хотя в прошлом сезоне его как раз и брали под оборону. Аткинсон де-факто проиграл все дуэли своим оппонентам в плей-офф, они выглядели лучше его, несмотря на итоговый результат. Кенни можно занести в актив разве что седьмой матч серии с «Детройтом».

Что делать «Кливленду»? Конечно, расставаться с Аткинсоном. Прямо сейчас свободным агентом стал Джейсон Кидд, покинувший «Даллас». Он представляется одним из самых подходящих кандидатов для «Кливленда»: прекрасно умеет работать со звёздами и выстраивает защитные команды — что так было нужно «Кливленду» последние два года. «Кавальерс» могут попытаться заполучить Янниса Адетокунбо, ресурсы для этого есть. «Милуоки» сам присматривался к Эвану Мобли, этот обмен реально может стать «вин-вин». Есть ещё запасная авантюра с подписанием Леброна Джеймса. Это будет красивая история, но к успеху «Кавс» не приведёт. Лето для фронт-офиса «Кливленда» будет непростым, нужно принимать решения — возможно, кардинальные. Митчелл и Харден останутся в команде, об этом написали уже все инсайдеры. А вот будущее Аткинсона и Мобли, как и других баскетболистов — в подвешенном состоянии. В следующем сезоне Восток не станет слабее — возможно, в этом году у «Кливленда» этого созыва была одна из последних возможностей за что-то зацепиться. Дальше может не выдержать уже Донован Митчелл, и тогда болельщикам стоит готовиться к тяжёлым временам, подобным тем, что наступали после уходов Леброна Джеймса. Прямо сейчас слово за руководством команды.