«Нью-Йорк» больше всех заслужил выход в финал НБА. И вот почему

В НБА определился первый финалист — им стала команда «Нью-Йорк Никс». Это одна из главных франшиз не только в баскетболе, но и во всём североамериканском спорте. Это их лучший результат за 27 лет — последний раз «Никс» играли в решающей серии сезона еще в XX веке — в 1999 году. Титул же «никербокеры» брали последний раз так вообще в 1973-м. Произошедшее не какая-то сенсация или удачное стечение обстоятельств — всё абсолютно по делу. И вот почему.

Для многих выступление «Нью-Йорк Никс» в первых двух раундах плей-офф стало неожиданностью, но только не для истинных ценителей баскетбола. Да, общественность привыкла к тому, что «Никс» зачастую то подвержены травмам, то не имеют какой-то стабильной идентичности. Однако в этом году всё иначе. Финал конференции против «Кливленда» это подтвердил — 4-0 и второй подряд «свип» после «Филадельфии».

Игроки «Нью-Йорка» празднуют выход в финал НБА после победы в серии с «Кливлендом» Фото: Jason Miller/Getty Images

Становление этих «Никс» берёт начало в 2020 году, когда генеральным менеджером команды стал Леон Роуз. К тому моменту команда семь лет подряд не выходила в плей-офф. Первым менеджерским решением Роуза стало приглашение Тома Тибодо на пост главного тренера команды. Под его руководством «Никс» сразу стали четвёртыми на Востоке и вышли в постсезон впервые с 2013 года. Однако в первом раунде «Нью-Йорк» уступил «Атланте» в пяти матчах. В следующем сезоне «Никс» вновь пролетели мимо плей-офф — стало очевидно, что команде нужна полноценная первая звезда, альфа, который сможет тащить клуб за собой.

На рынке было не так много вариантов, но Леон Роуз решил рискнуть и подписал Джейлена Брансона, который до этого провёл четыре года в «Далласе» далеко не на первых ролях, оставаясь в тени Луки Дончича. И это сработало!

Джейлен Брансон и Джеймс Харден Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Брансон сразу же стал лидером «Никс», и при нём команда не только неизменно выходит в плей-офф, но и как минимум стабильно проходит первый раунд. В прошлом году был финал конференции, в этом — большой финал впервые за 27 лет. Том Тибодо — неплохой специалист, но как будто его методы так и остались где-то на стыке нулевых и десятых годов. Нужны были новые решения и взгляды. Прошлым летом самым топовым свободным агентом среди тренеров был Майк Браун — двукратный тренер года, человек, который был наставником Леброна Джеймса в его первом плей-офф и первом финале в карьере, а также специалистом, который вывел «Сакраменто» в плей-офф впервые за 16 лет. Именно его «Никс» и подписали.

Леон Роуз всё также остаётся генеральным менеджером команды, и именно он собрал один из самых мощных составов в НБА — помимо Брансона, Роуз сделал ставку на Карла-Энтони Таунса, О Джи Ануноби, Джоша Харта, Микала Бриджеса — и не прогадал. Всё это звенья одной цепи, которые соединились и заработали как единый механизм. Да, были определённые проблемы на дистанции этого сезона, особенно после Матча всех звёзд, но именно Майк Браун всё настроил как швейцарские часы.

Майк Браун Фото: Jason Miller/Getty Images

У «Никс» есть шансы на титул, но не нужно переоценивать их успех и считать, что они будут фаворитами в финале. Конечно же, нет. Да, «Никс» классно прошли плей-офф: два «свипа», 11 побед подряд, больше времени на отдых. Но всё равно и «Оклахома», и «Сан-Антонио» представляются фаворитами в решающей серии сезона. Оба матчапа достаточно неудобны для «Никс», но если всё же выбирать, то против «Тандер» «Нью-Йорку» должно быть немного легче.

Однако история успеха «Нью-Йорка» — это больше, чем про баскетбол. Как говорилось в самом начале, «Никс» — одна из самых известных франшиз мира, которая находится в лучшем городе США и, возможно, мира. Всё, что будет происходить в финале, как на паркете, так и за его пределами, будет самым настоящим сумасшествием. Ожидается, что один билет в первый ряд в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден» будет стоить каких-то $ 595 тыс., или более 42 миллионов рублей.

Что бы ни произошло в финале — все любители баскетбола это заслужили. И «Нью-Йорк» заслужил титул после всего, что прошёл за последние 27 лет.