Седьмой матч исторического полуфинала. УНИКС и «Зенит» определят соперника ЦСКА в Казани

«Истинные болельщики получают удовольствие от этой серии и наслаждаются игрой». С этими словами генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин о противостоянии УНИКСа и «Зенита» трудно не согласиться. Полуфинальная серия получается напряжённой и непредсказуемой — именно за это мы и любим баскетбол. Кульминацией этого захватывающего триллера станет встреча 28 мая в Казани, когда команды сойдутся в решающем, седьмом матче, чтобы определить, кто оспорит чемпионский титул с московским ЦСКА.

Характер УНИКСа и редчайший камбэк

УНИКС — «Зенит», пятый матч полуфинальной серии Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Казанский клуб проявил исключительную стойкость и характер: уступая в серии 1-3 и находясь в шаге от вылета, УНИКС одержал две победы подряд и перевёл противостояние в седьмой матч. Шестая игра в Санкт-Петербурге держала в напряжении до последних секунд. Подопечные Велимира Перасовича мощно начали с рывка 10:0, однако «Зенит» ответил своим камбэком и выходил вперёд на финише четвёртой четверти после точного броска Андрея Воронцевича.

В итоге всё решилось на последней минуте: ключевым фактором стал трёхочковый бросок Маркуса Бингэма за 25 секунд до сирены, вернувший казанцам лидерство (75:73) и поспособствовавший итоговой победе (78:73). Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич посетовал на 21 потерю и проблемы с составом из-за травм, а рулевой казанцев подчеркнул, что в седьмом матче шансы равны, 50 на 50, и выиграет тот, кто сохранит больше сил и концентрации.

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский тоже выделил характер УНИКСа, который команда проявила в старательности и защите. При этом он добавил, что качество баскетбола в шестой встрече сложно назвать высоким: команды из «большой четвёрки» совершили на двоих 40 потерь (21 у «Зенита» и 19 у УНИКСа). По мнению эксперта, петербуржцам не хватило организации в позиционном нападении, а появление некоторых игроков ротации на паркете выглядело бессмысленным — кроме Воронцевича, стабильностью на дистанции никто не блеснул.

Особый колорит этой серии придаёт яркая игра российских баскетболистов, а также её исторический масштаб — казанцам удалось совершить редчайший камбэк и отыграться со счёта 1-3 всего во второй раз в истории чемпионата. Это достижение отдельно отметило руководство лиги:

«УНИКС не опустил рук и, проигрывая 1-3 в серии, сумел сравнять счёт. Это уникально — всего второй раз в истории Единой лиги. Думаю, в решающей игре победит тот, кто будет больше верить в себя, кто будет более хладнокровным в решающий момент. Понятно, что есть вопрос травм и физического состояния, но силы в этой паре равны. Вообще, видим, что лидерские качества в серии проявляют российские игроки, это здорово: Воронцевич, Жбанов, Лопатин, Беленицкий. В лиге высокая конкуренция, полуфинальная серия «Зенит» — УНИКС это доказывает», — поделилась Корстин в интервью ТАСС.

Для баскетболиста «Зенита» Георгия Жбанова шестой матч и вовсе стал особенным: перед игрой спортсмен получил награду как лучший обороняющийся игрок сезона, а сама встреча стала для него 150-й в составе сине-бело-голубых. Ещё один представитель «Зенита», Андрей Воронцевич, провёл свой 50-й матч в текущем сезоне, не пропустив ни одной игры чемпионата.

Психология седьмых матчей

«Зенит» — УНИКС, шестой матч полуфинальной серии Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Теперь судьба серии решится на площадке УНИКСа 28 мая, и хозяева паркета рассчитывают использовать фактор своего поля по максимуму. Российский форвард казанцев Андрей Лопатин признался, что ждёт очень интересную игру при полном аншлаге: «Классно, что решающий матч за выход в финал пройдёт в Казани. После выезда в Санкт-Петербург хочется ощутить всю мощь наших болельщиков и порадовать их победой». Его партнёр по команде Маркус Бингэм, ставший главным героем прошлой встречи, добавил, что казанцам нельзя расслабляться ни на секунду.

После победы в пятом и шестом матчах можно представить, что кураж в седьмом будет на стороне хозяев паркета. Но не стоит слишком обманываться на этот счёт. Как показывает мировая практика и опыт аналогичных серий даже в НБА, преимущество своей площадки в решающих встречах далеко не всегда гарантирует успех. Как справедливо заметил наставник казанцев, игру заберёт тот, кто выйдет с лучшей концентрацией и сохранит больше физических сил. Нас ждёт классическая битва на вылет, где всё начнётся с чистого листа.