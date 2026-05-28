Гилджес-Александера сделали королём симуляций. Реакция последовала через адвокатов

Команда юристов Шея Гилджес-Александера предъявила претензии Underdog Sports из-за того, что компания использовала его имя и образ в настольной игре Unethical Hoops, созданной с сатирическим уклоном. Претензии появились в то время, когда все обсуждали финал Западной конференции — в матчах «Оклахомы» и «Сан-Антонио» много говорили о судействе и штрафных бросках звезды «Тандер». Underdog анонсировала игру в конце мая, и её суть заключается в том, чтобы по примеру классической «Операции» аккуратно доставать детали из фигурки баскетболиста, не задевая края. В случае промаха звучит свисток, который должен напоминать о реальных нарушениях на паркете. Всё строится вокруг известной манеры Гилджес-Александера часто провоцировать фолы соперников.

Стоит отметить, что рекламная кампания проходила при поддержке ролика, в котором снялся форвард «Финикса» Диллон Брукс, ранее критиковавший количество фолов, назначаемых в пользу Шея. Планировалось, что ограниченную серию из 100 штук разыграют в третьем матче между «Тандер» и «Спёрс». 22 мая адвокат Эрик Фишман из ArentFox Schiff LLP направил производителю требование немедленно прекратить использование имени, внешности и образа Гилджес-Александера во всей рекламе, цифровых материалах и реальных товарах. Адвокаты также потребовали уничтожить уже напечатанные партии игры.

Но для начала обязательно нужно разобраться в особенностях и тонкостях этой ситуации. Если смотреть на проблему через призму закона, то игрок имеет основания для претензий, поскольку в США использование имени и образа для прибыли регулируется индивидуальными законами штатов. А это помогает известным людям защищать свои права. Вопрос заключается в определении статуса проекта — судят ли его как коммерческий продукт, либо как сатиру, под покровом которой можно рассчитывать на защиту Первой поправки . К слову, суды в США довольно лояльны к авторам пародий, если те, в свою очередь, серьёзно перерабатывают исходный материал и не создают у зрителя обманчивого впечатления, будто оригинальный правообладатель дал добро. Видимо, защитная стратегия Underdog и будет развиваться в таком направлении.

Диллон Брукс с игрой Unethical Hoops Фото: Из личного архива Диллона Брукса

Гилджес-Александер уверенно остаётся MVP и основной движущей силой в своей команде, которой не хватает одной победы до второго подряд финала НБА. В это же время юридическая реакция на сатирическую игру внезапно вышла на первый план и стала самостоятельной темой для обсуждения в американских СМИ и соцсетях. Споры о количестве его штрафных бросков идут уже не первый сезон: есть те, кто обвиняет защитника «Тандер» в том, что ему часто дают фолы за минимальный контакт, однако многие считают искусство провоцировать защитников обычной составляющей современного баскетбола. Один из журналистов отметил, что Гилджес-Александер периодически «продаёт» фолы, но это распространённая практика среди игроков лиги, а резкое увеличение критики связано с успехами текущей команды.

Пятая игра серии со «Спёрс» добавила ситуации громкости. Матч оброс спорными эпизодами: тут тебе и пропущенный голтендинг Кейсона Уоллеса на броске Люка Корнета, и отказ судей рассматривать челлендж главного тренера «Сан-Антонио» Митча Джонсона. На трибунах история тоже вышла за рамки рядового обсуждения арбитров. Болельщики в Сан-Антонио размахивали плакатами, отсылающими к Unethical Hoops, и скандировали «симулянт», реагируя на любой контакт Гилджес-Александера. И иронично следующее: то, что начиналось как внутренняя шутка в интернете, превратилось в неотъемлемый фон всей серии.