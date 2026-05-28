У Вембаньямы хватает слабых мест. Пора браться за ум ради финала НБА

После пятого матча с «Оклахомой» стало понятно, что судьба «Сан-Антонио» в этой серии зависит от того, насколько хорош Виктор Вембаньяма. Каждый раз, когда француз выходит на пик своей игры, это сразу переносится на результат всей команды — он набирает огромное количество очков, как в первой (41) и четвёртой (33) встречах, и помогает «Спёрс» брать инициативу в свои руки, в том числе в защите. Однако стоит у Виктора случиться спаду, как и у команды всё рушится: в пятой игре он реализовал только четыре броска из 15 и совсем не попадал из-за дуги, а очки набирал в основном с линии штрафных.

Разница в эффективности Вембаньямы во многом основана на том, как защитная линия «Оклахомы» адаптируется к его стилю игры. Первый контакт забирает на себя Айзея Хартенштайн, встраиваясь на пути атаки, Чет Холмгрен активно помогает со слабой стороны, а Лу Дорт и Алекс Карузо прессингуют без мяча. Всё это приводит к тому, что едва Вембаньяма получает мяч, как уже оказывается в невыгодной для себя позиции. В средней и низкой зонах у него не сформировался устойчивый набор приёмов, таких как стабильный дроп-степ или рабочий хук-шот, а обман на броске не становится постоянной угрозой. Так или иначе, основные атаки строятся через сложные броски через руки или попытки из неудобных положений — и это плохо работает против команд калибра «Тандер». Более того, узкая база и высокий центр тяжести не сохраняют баланс — в итоге игроки «Оклахомы» системно вытесняют его из ключевой зоны.

Когда доступ к кольцу блокируется защитниками, Вембаньяма оперативно переходит к броскам издалека, нередко атакуя с дальних позиций за дугой. В его технике нет продолжительной взаимосвязи между финтом, сменой направления и проходом под контакт, поэтому защита легко адаптируется и выпускает его на броски такого типа. Увы, но это сильно ограничивает использование его физических данных, поскольку рост и размах рук позволяют работать эффективнее. Однако часто владения заканчиваются без серьёзного давления на кольцо. В пятой игре француз был мало вовлечён в командное взаимодействие — лишь одна передача, и защита «Оклахомы» практически не включалась в помощь. Это сокращает арсенал вариантов атаки «Сан-Антонио».

Пятый матч показал определённое снижение интенсивности у Вембаньямы: он стал чуть менее активно играть в переходной защите, экономнее действовать на подборах в стеснённых обстоятельствах и время от времени запаздывать с ротациями на периметре. С такими антропометрическими данными этот объём работы отнимает слишком много сил. Как итог: в ряде владений он попросту не успевает, и его соперники получают слишком много свободы на периметре и в проходах. Когда во второй половине отрезков растёт уровень контакта, он всё чаще ищет более щадящие варианты завершения атак. Силовых прорывов становится меньше, и этот выбор постепенно размывает его атакующий стиль, а заодно снижает эффективность в концовках.

Системная доставка мяча по-прежнему вызывает вопросы. Часто бывает так, что Вембаньяма встаёт под кольцо, однако момент для своевременной передачи упускается, и команды ограничиваются перемещением мяча по периметру. После выхода ДеАарона Фокса атакующая схема «Сан-Антонио» по-прежнему не отличается устойчивостью — команда с трудом организует изоляции и не всегда использует пик-н-роллы для быстрых прорывов к кольцу. Оборона «Оклахомы» это подмечает: вовремя поменять опекуна, подключиться в отборе уже на первой передаче и лишить Вембаньяму перемещений на скорости оказывается эффективной тактикой для соперника. Когда француз получает мяч стоя, его действия становятся менее вариативными.

Виктор Вембаньяма и Айзея Хартенштайн, плей-офф НБА — 2026 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Можно отметить, что Чет Холмгрен выполняет в этой серии другие задачи: центровой «Оклахомы» меньше озабочен индивидуальными показателями, работает на системе, концентрируется на подборах, подстраховке и игре без мяча в нападении. Благодаря этому разница между двумя молодыми «большими» проявляется не в цифрах, а в том, как делятся обязанности. К тому же Вембаньяма в ряде эпизодов остро реагирует эмоционально — в пятом матче были зафиксированы моменты тесного контакта с соперником не по игре и отказ от разговора с прессой. Так или иначе, для лидера такого калибра это становится дополнительным фрагментом общего восприятия серии, где каждое действие обретает особое значение.

Чем дальше заходит серия, тем очевиднее, что только прогресс в атакующих действиях Вембаньямы и свежий взгляд на построение нападения дадут «Сан-Антонио» шансы на изменения счёта в свою пользу. По текущим матчам бросается в глаза, что уровень результативности француза гуляет от игры к игре, и вся команда подстраивается под его активность на обеих половинах площадки.