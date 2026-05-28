С кем ЦСКА будет проще в финале — с УНИКСом или «Зенитом»? Разбираемся

Уже совсем скоро мы узнаем соперника ЦСКА по финалу плей-офф Единой лиги ВТБ. Им станет либо УНИКС, либо «Зенит». Но давайте поговорим о том, с кем армейцам было бы легче, а с кем труднее биться за чемпионство в этом году.

«Зенит»

Ксавьер Мун и Трент Фрейзер Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

С питерцами ЦСКА чувствовал себя предельно комфортно — это если судить только по результатам, которые однозначно говорят в пользу армейцев — 4-0. Правда, три победы были добыты со скрежетом. В первом матче, который прошёл 12 октября, «Зенит» и вовсе упустил всё на последних секундах, когда Антон Астапкович реализовал ключевую «трёшку» – 84:85. Во второй игре бело-голубые фантастически начали — повели 31:17 после первой четверти, однако затем уступили в каждом из следующих отрезков и в матче – 88:93.

Ещё была встреча, где уже ЦСКА начал лучше, а «Зенит» постепенно догонял соперника, чуть не совершив камбэк – 90:93. Лишь четвёртая игра в чемпионате была за армейцами без всяких вопросов – 83:74. В любом случае питерцы оказывали давление на москвичей почти в каждой встрече, не сдаваясь до последнего. К тому же сейчас подопечные Деяна Радоньича выглядят намного лучше — именно в плей-офф команда обрела свою идентичность и стала действовать великолепно на обеих половинах.

Если «Зенит» всё же пройдёт УНИКС, то в финале на площадку точно выйдет Джонни Джузэнг, который залечивает повреждение. Защитник просто феноменально выступал в серии с казанцами, поэтому он точно поможет питерцам, если им удастся пройти УНИКС.

Конечно, нельзя не сказать о том, что для сине-бело-голубых, если они выйдут в финал, это будет уже вторая подряд титульная серия с ЦСКА. В прошлый раз армейцев одолеть не удалось – 2-4. Может, в этот раз что-то изменится? Потому что в отсутствии характера «Зенит» упрекнуть точно нельзя. Команда будет собираться на каждую встречу как на последний бой.

УНИКС

Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Команда под руководством Велимира Перасовича является единственной в сезоне, кто дважды одолел ЦСКА. Причём клубы обменялись домашними победами – в Казани (76:75 и 86:80) и Москве (86:75 и 84:80). Но за армейцами пока самый важный матч этого сезона — финал Winline Basket Cup – 73:62.

У УНИКСа в борьбе с ЦСКА есть оружие, которого нет ни у кого — сильнейшая в Единой лиге передняя линия. Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс не раз в играх с армейцами проявляли себя выше всяких похвал. Да и в целом в плей-офф центровые — ключевые фигуры у казанцев. Когда Рейнольдса пытаются сдержать чуть ли не втроём, то на первый план выходит Бингэм и тащит команду на себе. Этот дуэт обладает великолепным спектром навыков, которые помогают им быть невероятно полезными на обеих сторонах паркета.

Правда, у казанцев в этом плей-офф есть большие проблемы с реализацией из-за дуги — 33,5%. Может показаться, что это не самые плохие цифры, но у ЦСКА (39,9%) и «Зенита» (41,9%) дела с дальними бросками обстоят намного лучше. Нельзя выкинуть из головы и то, что Дишон Пьерр получил травму и не поможет команде в постсезоне. Форвард был связующим звеном между защитой и нападением, умеющим на паркете как созидать и забивать, так и в нужный момент просто брать на себя лидера соперника. Без Пьерра будет сложно.

С кем будет сложнее?

Джонни Джузэнг и Маркус Бингэм Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

По ходу всей регулярки казалось, что ЦСКА сложнее в плей-офф будет с УНИКСом. Правда, сейчас всё выглядит так, что с «Зенитом». У питерцев в скором времени вернётся в строй Джузэнг, серьёзных кадровых потерь нет. Команда просто феноменально провела первые четыре игры в серии с казанцами, однако затем сбавила обороты, и за это УНИКС наказал моментально, переведя серию в седьмой матч.

Перасовича с Бингэмом и Рейнольдсом никогда нельзя списывать со счетов. Моральное преимущество после двух побед подряд – за казанцами, домашняя площадка — тоже весомый аргумент. Впрочем, в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно, и никакой статус фаворита или какой-либо гандикап не может быть определяющим.

