Плей-офф Единой лиги ВТБ, сезон-2025/2026: полуфинал УНИКС — Зенит, седьмая игра, счёт, УНИКС вышел в финал, Бингэм, Швед

УНИКС — в финале! «Зенит» не справился с давлением после 3-1
Никита Бирюков
УНИКС вышел в финал Единой лиги
Казанцы будут бороться за чемпионство с ЦСКА.

Седьмой матч! Этим многое сказано, ведь каждая из команд находится под давлением и бьётся за проход в финал. УНИКС дома принимал «Зенит» в самой важнейшей игре полуфинальной серии. Как проходила эта встреча?

С первых минут команды показывали плотную и агрессивную защиту, делая акцент на игру на своей половине площадки. УНИКС за пять минут набрал всего лишь два очка усилиями Маркуса Бингэма. У «Зенита» же Андрей Мартюк и Георгий Жбанов оформили семь очков на двоих. Правда, выход Алексея Шведа со скамейки взбодрил игру. Лучший бомбардир в истории Единой лиги реализовал трёхочковый и разгонял быстрые отрывы. Бингэм же только за первую четверть отвесил три блок-шота! Включился Андрей Лопатин, записавший на свой счёт шесть очков подряд. Швед ещё раз попал из-за дуги, что помогло УНИКСу выиграть четверть с результатом 16:10.

Не успел начаться второй отрезок, как Джален Рейнольдс забросил «трёшку». Швед тут же поддержал своего партнёра своим удачным дальним броском. Деян Радоньич взял тайм-аут, чтобы вернуть своих подопечных в игру, так как в атаке и защите перестало получаться практически всё. И он сработал! Жбанов, Мартюк и Трент Фрейзер набрали на троих 10 очков. В концовке четверти два броска издали реализовал Владислав Емченко, благодаря чему «Зенит» выиграл отрезок со счётом 19:17.

Андрей Воронцевич оформил пять очков после большого перерыва, но УНИКС перехватил инициативу во многом благодаря Бингэму, который ответил своими пятью очками. У «Зенита» неплохо получалось атаковать, однако в определённый момент нападение встало. Хозяева же полностью воспользовались этой возможностью: Михаил Кулагин и Пэрис Ли набирали очки. Ли и вовсе броском со своей половины закрыл четверть в пользу казанцев со счётом 17:10. Самая настоящая красота баскетбола!

В заключительной четверти УНИКС довольно быстро довёл дело до очень солидного преимущества — 57:42. Лопатин, Бингэм и Рейнольдс тащили на себе команду. Емченко часто бросал штрафные, не сказать, что удачно (30%). Питерцы отдавались полностью, однако вскрыть оборону казанцев не получалось. Хозяева довели дело до победы со счётом 64:52.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 52
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 14, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

Маркус Бингэм

Защита была ключевым фактором от первых секунд и до последних. УНИКС бился в каждом владении, не позволял «Зениту» спокойно входить в «краску» и разгуляться на дуге. В итоге питерцы реализовали лишь 30% бросков с игры — худший показатель во всём плей-офф. Ещё X-фактором был Бингэм, который великолепно действовал на обеих сторонах паркета.

Алексей Швед

Лучшим по результативности стал Жбанов: 14 очков и пять подборов. Георгий реализовал 50% своих бросков и уверенно действовал на обеих сторонах паркета. Но остальные партнёры его не поддержали. Мун набрал 10 очков и четыре подбора, однако ужасно бросал (21,4%). Фрейзер был почти незаметен, оформив всего три очка, два подбора и шесть передач с 14,2%. Для лидера, который провёл 34 минуты на паркете — плохие показатели, как ни крути. Воронцевич неплохо помогал со скамейки — пять очков и пять подборов, а Роберсон в старте отвечал за защиту, собрав статистику из пяти очков, 11 подборов и двух передач.

У УНИКСа дабл-дабл оформил Бингэм: 11 очков, 12 подборов. К этому Маркус добавил целых пять блок-шотов! Монструозная игра от лидера с 50% реализации. Ли был невероятно полезен сегодня, завершив встречу с 11 очками, пятью передачами и четырьмя перехватами. Швед и вовсе набрал 11 очков за 11 минут на паркете! Правда, повреждение помешало ему продолжить игру. Не лучшим образом действовал Рейнольдс, так как реализовал лишь два броска из 10. Но Джален показал лучший «плюс-минус» в матче («+20»), что говорит о том, что он был полезен в черновой работе и обороне в целом. Также Лопатин записал на свой счёт девять очков.

УНИКС — «Зенит»

Эта огненная серия подошла к концу. После 3-1 в пользу «Зенита» показалось, что питерцы в ближайших двух матчах завершат полуфинал в свою пользу и составят пару ЦСКА в финале. Но УНИКС бился до последнего и совершил невероятный камбэк в этом противостоянии. Это ещё один урок для бело-голубых — что не нужно выключаться, когда дело почти сделано. Конечно, травма Джонни Джузэнга подкосила команду. Впрочем, и у казанцев были сопоставимые кадровые потери — выбыл Дишон Пьерр. Клубам спасибо за эмоции на протяжении семи игр! Теперь ждём борьбы за чемпионство и бронзу.

