Всё решит седьмой матч. «Сан-Антонио» и «Оклахома» не дают оторваться в плей-офф НБА!

«Сан-Антонио» сравнял счёт в финале Запада, доведя серию с «Оклахомой» до решающего матча. В шестой игре многое выделяло игру: полное превосходство Виктора Вембаньямы, откровенные трудности «Тандер» с подстройкой и привычные статистические закономерности этого противостояния. Французский бигмен провёл встречу весьма стабильно: на старте сразу отметился двумя трёхочковыми и блок-шотом, задал нужный тон. С этого момента «Спёрс» взяли игру под контроль, а «Оклахома» так и не придумала, как переломить ход событий.

Вембаньяма действовал быстрее, чем в предыдущих встречах, практически не задерживал у себя мяч и постоянно ловил оборону «Тандер» на ошибках, связанных с излишними смещениями. Уже к большому перерыву у него было больше 20 очков — в этом плей-офф такое с ним происходит уже пятый раз среди всех игроков «Спёрс». В истории клуба с момента введения детальной статистики в 1998 году никто чаще не набирал по 20 и более за половину одной серии. В играх, которые «Сан-Антонио» выигрывает, Вембаньяма приносит в среднем 34 очка при точности 51%, в матчах поражений средние цифры снижаются до 22,3 очка и 43% реализации. «Оклахома», в свою очередь, сталкивается не только с трудностями индивидуальной защиты против него, но и не может наладить стабильную систему взаимодействия в обороне. Более того, было много эпизодов, когда «Тандер» запаздывали с двойной опекой либо открывали зоны, позволяя сопернику свободно разыгрывать мяч.

Шей Гилджес-Александер откровенно поплыл под давлением. Это был очень тяжёлый для него матч, и теперь в его активе всего одна победа при шести поражениях в шестых играх серий. В команде вообще закрепилась нехорошая традиция в шестых встречах: если раньше были обидные поражения от «Индианы», «Денвера» и «Далласа», а теперь добавился разгром в Сан-Антонио. При этом серия всё равно выглядит парадоксальной. После громких провалов «Тандер» умеют включаться, и их статистика с прошлого плей-офф лишь подтверждает это — девять побед сразу после поражений. Тем интереснее будет решающий матч на арене «Тандер».

Оборона стала тем участком, где Вембаньяма проявил себя с максимальной пользой, оказав гигантское влияние на результат. В финалах Западной конференции с 2000 года лишь три человека дотягивались до планки в 18+ блок-шотов. Элитный клуб, ранее состоявший из Шакила О'Нила и Тима Данкана, пополнился центровым «Спёрс». Интрига умерла уже к сирене на третий перерыв. «Оклахома» не лидировала по ходу встречи ни мгновения и потерпела первое с 2016 года подобное поражение в плей-офф. Вембаньяма тем временем записал на свой счёт 28 очков, 10 подборов и три блок-шота всего в 28 минут. «Спёрс» победили 118:91 и сделали счёт в серии 3-3.

Впервые с 2018 года финал Западной конференции перейдёт к решающему седьмому матчу. Для «Нью-Йорка» это значит, что им снова предстоит ждать определения соперника после ещё одного тяжёлого семиматчевого противостояния — предыдущие серии с семью играми уже сыграли «Филадельфия» и «Кливленд».