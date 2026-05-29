Плей-офф НБА — 2026, причины поражения Оклахомы в шестом матче серии с Сан-Антонио: счёт стал 3-3, кто выйдет в финал

«Оклахома» провела кошмарный матч на пороге финала НБА. Разбираемся, почему так вышло
Артемий Берстенев
«Тандер» потерпели самое разгромное поражение в постсезоне.

«Оклахома» приехала в Сан-Антонио с шансом закрыть серию и выйти в финал НБА. Вместо этого команда потерпела самое крупное поражение в нынешнем плей-офф — 91:118. Теперь счёт в серии сравнялся (3-3), а сама встреча, вероятно, худшая для «Тандер» за последние два месяца. Дело не только в разнице в 27 очков. В шестой игре финала Запада команде Марка Дэйгнолта не удалось выиграть практически ни по одному из ключевых показателей современного плей-офф — ни в физическом контакте, ни в быстроте решений, ни в борьбе за подбор, ни в контроле пространства, ни в качестве владения мячом. Поэтому и поражение ощущается настолько тяжёлым.

Проблемы «Оклахомы» начали проявляться с самого старта матча, когда «Спёрс» включили максимальный уровень агрессии и стали активно проходить в «краску» и бороться через заслоны. Ответных мер у «Тандер» не последовало: защитники играли слишком мягко, не мешали продвижению соперника и позволяли ему создавать преимущества ещё на начальных этапах атак. Для команды, претендующей на очередной финал, такой старт стал тревожным звоночком. При этом нельзя сказать, что у «Тандер» не хватает игроков нужного уровня — у них достаточно длины и движения, чтобы держать такой темп. Но в этом матче команда оказалась не готова играть на пределе физической борьбы. В сложных выездных играх обычно степень физического противостояния возрастает, а в этот раз «Сан-Антонио» оказался к подобному сценарию куда более подготовлен.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
29 мая 2026, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Харпер - 18, Касл - 17, Васселл - 12, Шампани - 10, Джонсон - 9, Олиник - 6, Барнс - 6, Фокс - 5, Корнет - 3, Брайант - 2, Уотерс III - 2, Маклафлин, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Маккейн - 13, Уоллес - 11, Холмгрен - 10, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уильямс - 7, Дорт - 5, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Джо - 3, Уильямс - 1, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл, Топич

Эмоциональная атмосфера матча очень быстро стала складываться не в пользу гостей. Эпизод с Картером Брайаном, который демонстративно врезался в Шея Гилджес-Александера, ярко выразил происходящее на паркете. Молодые игроки «Сан-Антонио» выглядели смелее и действовали более расковано, тогда как «Оклахома» принимала решения с задержкой, опасаясь ошибиться. Перелом наступил сразу после большого перерыва — вторую половину встречи хозяева выиграли с крупным преимуществом (58:38). Как раз подобная разница стала ударом для коллектива, который считается образцом оборонительных действий. При этом многие ошибки повторялись: «Тандер» с трудом возвращались после смен, проигрывали подбора на своём кольце, а при помощи партнёра забывали своих игроков, позволяя соперникам реализовывать хорошие возможности.

Особое внимание привлекла организация атаки у «Тандер». Одна из худших ситуаций для команды — когда исчезает движение и на мяче, и у всех остальных. Против «Спёрс» в шестом матче Оклахома выглядела чересчур статично: игроки словно замирали, надеясь, что Шей найдёт способ придумать что-то на индивидуальном мастерстве или после заслона. Вдобавок почти не было перемещений без мяча, передачи шли только по дуге. Инициативы и рискованных проходов практически не встречалось. Защитники «Спёрс» уверенно контролировали периметр, «большие» выходили на помощь, не допуская серьёзных ошибок. Всё это приводило к тому, что «Тандер» завершали атаки в тяжёлых условиях, и особенно сильно это ощущалось после перерыва, когда инициатива перешла к сопернику. Более того, проблемы возникли даже с быстрыми возвращениями — игроки попросту теряли позиции уже на старте атаки противника и не успевали перестроиться.

Джейлин Уильямс и Виктор Вембаньяма

Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Матч Гилджес-Александера получился довольно символичным для всей игры «Тандер». За 15 очков с невысоким процентом попаданий и нулём трёхочковых он провёл один из самых неудачных матчей в нынешней стадии плей-офф. Впрочем, дело не только в процентах. «Сан-Антонио» сумел лишить Шея привычных опций, молодые соперники с Вембаньямой быстро перекрывали зоны и не позволяли использовать излюбленные движения. Из-за этого Гилджес-Александеру пришлось регулярно атаковать сквозь контакт, а лёгких возможностей практически не было. Как только самой яркой атакующей опции стало не хватать свежести, игра «Оклахомы» стала слишком прямолинейной, что и сказалось в шестой встрече. Склонность полагаться на индивидуальные действия лидера стала очевидной, а отсутствие ключевых помощников заметно уменьшило просторы для манёвра — «Оклахоме» явно не хватало второго варианта для розыгрыша и смены рисунка атаки.

Несмотря на юный возраст, у «Сан-Антонио» получилось сыграть куда собраннее, чем от них ожидали. Виктор Вембаньяма набрал 28 очков, сделал 10 подборов, попал четыре дальних броска и был настоящим хозяином «краски» в обороне. Игроки «Оклахомы» раз за разом отказывались от завершения под кольцом или вынужденно отдавали передачи на периметр, столкнувшись с габаритами француза. Большую пользу принесла и другие ребята, где Дилан Харпер смело атаковал слабые стороны защиты соперника, а Стефон Касл отлично справился с организацией игры, завершив встречу с 17 очками и девятью результативными передачами. Иными словами, игроки «Спёрс» сохраняли структуру даже в сложные минуты без остановок.

Итоги наглядно продемонстрировали действенные методы игры против сильных сторон «Тандер». «Спёрс» собрано действовали на дальних дистанциях, грамотно страховали друг друга и владели преимуществом на подборе, что вместе с активным прессингом нарушило привычный стиль «Оклахомы». Особенно сильно это проявилось при построении позиционных атак, где ребята Дэйгнолта оставались без чётких решений. Теперь, когда серия вновь перемещается в Оклахому на решающий матч, её общий настрой приобрёл иной оттенок. После убедительной победы в пятой игре «Тандер» выглядели уверенно, однако тяжёлое поражение заставляет их теперь ломать голову как над тактикой, так и над поиском утраченного игрового ритма.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
