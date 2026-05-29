Долгожданные перемены в НБА. Пойдут ли они лиге на пользу?

Совет управляющих НБА согласился на введение новой системы драфт-лотереи, которая начнёт действовать с сезона 2027 года. Новая модель, известная теперь как «3-2-1», стала реакцией лиги на распространение практики танкинга, когда клубы намеренно ослабляют состав ради повышенного шанса выбрать игрока на драфте. Она предполагает иное распределение шансов, дополнительные ограничения для команд и расширяет полномочия лиги. Об этом подробнее — в материале «Чемпионата».

В проекте изменений главное касается самой сути лотереи: теперь клубы с худшими результатами больше не обладают наибольшими шансами получить первый пик. У тех команд, что завершили сезон на дне таблицы, отныне одинаковая вероятность — всего 5,4% — стать обладателями самого высокого выбора. Помимо этого, каждая из этих команд рискует опуститься до 12-го места на драфте. Ранее система не только давала больше шансов на первый пик для аутсайдеров, но и защищала их от существенного падения вниз, теперь же лига сознательно убирает эту защиту. По сути, НБА делает итоговые низкие места в регулярке менее привлекательными с точки зрения долгосрочного построения команды.

Команды, занявшие места с 4-го по 10-е среди участников лотереи, получают увеличенные шансы на первый номер — их вероятность составит 8,1%. Такое изменение считается одним из самых важных в новой реформе, поскольку лига ставит перед собой задачу скорректировать стимулы в ходе сезона, где теперь неудача не должна автоматически заставлять клуб стремиться к нижней строчке. Более того, новая система касается не только типичных участников лотереи — формат расширяется с 14 до 16 команд, и к традиционным неудачникам добавляются клубы, проигравшие отдельные матчи плей-ин. Отныне все 16 позиций первого раунда разыгрываются между участниками лотереи, тогда как раньше только часть драфта определялась таким способом. Ещё одно нововведение затрагивает ограничения на повторные высокие пики: команда не получит первый номер два года подряд, а также появится запрет на три подряд драфта с выбором в топ-5, причём это касается даже обменянных пиков.

Для «Мемфиса» самым неприятным моментом новой реформы стал именно этот пункт, и из-за него клуб единственный проголосовал против изменений. После обмена Джарена Джексона-младшего у «Гриззлиз» остался один из пиков «Юты», но свежие ограничения могут автоматически отправить этот выбор за пределы топ-5, причём результат лотереи уже не будет играть роли. Всё из-за того, что «Джаз» стабильно добывали высокие пики ранее. Такое нововведение вызывает тревогу у фронт-офисов, ведь теперь лига получает возможность менять ценность драфт-активов уже после того, как сделки прошли. Раньше подобных случаев не наблюдалось. К тому же у руководства НБА появились новые рычаги — лига сможет решать, когда команда намеренно «сливает», и в таком случае снижать шансы в лотерее либо переставлять клуб на драфте. Бóльшая часть формулировок позволяет офису НБА действовать довольно гибко, поскольку рамки прописаны весьма широко.

К слову, сама логика реформы во многом выросла из событий вокруг сезона-2025/2026, когда сразу несколько команд перестали скрывать, что им интереснее дать шанс молодым игрокам, чем отчаянно бороться за каждую победу — всё это происходило на фоне ожидания крайне сильного драфта, что лишь усилило тенденцию и сделало её явно заметной для всех. Прошлые сроки и изменения в лотерее давали надежду на снижение танкинга, однако система практически не сработала, потому что клубы быстро нашли способы обойти ограничения. Как итог: такие клубы осторожно корректировали составы. Сейчас же масштаб изменений иной: перестроена сама система, и теперь аутсайдеры автоматически сталкиваются с дополнительными трудностями. И они уже не смогут рассчитывать на максимальные привилегии.

Переход на новую систему неизбежно влечёт за собой рост случайности. Клуб, который объективно переживает серьёзную перестройку, способен провести непростой сезон и так и не получить преимущество на драфте. В это же время команда, находящаяся ближе к зоне плей-ин, оказывается в более благоприятной позиции в борьбе за первый пик. На этот нюанс, вероятнее всего, и будет обращено основное внимание в спорах в ближайшем будущем. Лига ищет компромисс между сохранением честной конкуренции и поддержкой для аутсайдеров. Последние изменения, например, схема «3-2-1», показывают: сейчас руководство НБА считает наиболее важной задачей борьбу с преднамеренными поражениями, даже если такой подход делает систему получения молодых игроков менее прозрачной.