Лучшие в регулярке и плей-офф. ЦСКА и УНИКС ждёт битва за чемпионство Единой лиги

Вчера, 28 мая, завершилась зубодробительная семиматчевая полуфинальная серия между УНИКСом и «Зенитом». Казанцы дома одолели питерцев в решающей игре и вышли в финал Единой лиги ВТБ. Там их уже давно ждёт ЦСКА.

В этом сезоне ЦСКА и УНИКС встречались пять раз: четырежды — в регулярном чемпионате и один раз — в финале Winline Basket Cup. В регулярке команды обменялись домашними победами — в Казани (76:75 и 86:80) и Москве (86:75 и 84:80), а в Санкт-Петербурге, где проходил «Финал четырёх» нового международного турнира, армейцы оказались сильнее со счётом 73:62, став чемпионами.

УНИКС — единственная команда в этом сезоне, которая дважды побеждала ЦСКА. По разу удавалось огорчить армейцев «Бетсити Парме», «Меге» и «Локомотиву-Кубань», но два раза — никому. Кроме казанцев. Настолько москвичи феноменально прошли регулярный чемпионат Единой лиги и после поражения во встрече с «Мегой» на групповом этапе Basket Cup больше не допускали таких ошибок.

Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс

Чем УНИКС может удивить соперника в финале? Особо структура игры команды Велимира Перасовича в плей-офф не поменялась. Основной акцент делается на агрессивную защиту, постоянные смены и мощь передней линии. Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс представляют из себя лучший дуэт «больших» в Единой лиге с огромным запасом прочности. Каждый из них приносит колоссальную пользу на обеих сторонах паркета, а Пэрис Ли, Дмитрий Кулагин и Алексей Швед шикарно заигрывают их под кольцом.

Правда, у УНИКСа нет ответа на лучшую заднюю линию в лиге в лице Мело Тримбла и Каспера Уэйра. Да, Кулагин хорош в защите, но, чтобы остановить этих двух в хорошем смысле монстров, требуются слаженные действия всей команды, а не только одного персональщика. У «Локо» получилось выключить дуэт в одной игре, затем мы все видели, что Тримбл и Уэйр творили на паркетах Москвы и Краснодара.

Если брать цифры, то ЦСКА лучше практически во всём в этом плей-офф — команда больше подбирает (39,0 отскока против 35,9), лучше двигает мяч (20,3 передачи против 17,7), совершает меньше потерь (12,1 против 14,5), имеет лучшую реализацию с игры (46,3% против 44,2%). При этом армейцы в разы качественнее бросают с дальней дистанции (39,9% против 33,3%), а также в целом набирают больше очков (92,9 против 79,6).

Только по перехватам (8,9 против 8,0) и блок-шотам (3,7 против 2,1) УНИКС лучше соперника. Да, ещё есть реализация со средней дистанции, где казанцы чуть впереди (52,7% против 51,7%), но этот минимальный перевес не значит практически ничего. По всем основным параметрам ЦСКА превосходит казанцев.

Каспер Уэйр и Мело Тримбл

Если же говорить о травмах, то у ЦСКА с этим нет никаких проблем. По ходу плей-офф ни один ключевой игрок не вылетел, чего нельзя сказать про УНИКС. У казанцев досрочно завершил сезон Дишон Пьерр, в шестом матче серии с «Зенитом» повреждение получил Дмитрий Кулагин. Капитан вышел на решающую седьмую встречу, впрочем, это не значит, что он не мог играть через боль или на уколах. Швед вчера не играл во второй половине встречи с питерцами, получив травму.

Конечно, к битве за чемпионство капитан и один из лидеров должны поправиться, но это всё равно плохие звоночки для УНИКСа, который рискует остаться без топовых игроков в решающей серии чемпионата. Финал стартует 2 июня в 19:30 мск в Москве. Фаворит, конечно, очевиден — это ЦСКА. Однако по ходу всего сезона именно казанцы доставляли больше всего проблем армейцам. Подопечные Андреаса Пистиолиса выиграли регулярку, команда Перасовича — стала второй. Москвичи взяли золото Basket Cup, казанцы — серебро.

Закономерно, что две лучшие команды сезона и будут биться за чемпионство. А как сложится серия — уже посмотрим. Болельщиков ожидает качественный и яркий баскетбол с интригой и подстройками от тренеров. Ждём финал!