Как «Зенит» упустил выход в финал Единой лиги. Статистика, которая не оставила шансов

«Зенит» был очень уверен в себе, поведя 3-1 в полуфинале, и не ожидал, что мы способны вернуться в серию». С этими словами главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича трудно не согласиться. Противостояние, которое могло закончиться триумфом сине-бело-голубых, обернулось поражением исторического масштаба. Петербуржцы умудрились проиграть три матча подряд, позволив казанцам совершить редчайший камбэк — они стали лишь второй командой в истории Единой лиги ВТБ, спасшейся с такого счёта.

И если первые встречи дарили болельщикам яркий атакующий баскетбол (вспомнить хотя бы стартовые 107:104 ОТ в Казани), то решающая седьмая игра превратилась для клуба из Санкт-Петербурга в настоящий тупик, из которого он так и не выбрался. Набрав 55 очков в седьмой встрече, подопечные Деяна Радоньича обновили собственный антирекорд результативности в сезоне. Детальная статистика этой встречи как поражает, так и даёт чёткий ответ на вопрос, как именно для «Зенита» был упущен финал.

Катастрофа скамейки

Андрей Воронцевич Фото: Единая лига ВТБ

Единственными игроками ротации «Зенита», кто вообще сумел набрать очки в седьмой встрече, стали Ксавьер Мун (10 очков) и ветеран Андрей Воронцевич (ещё пять). Весь остальной резерв выдал коллективный «0», что предопределило общую картину. Суммарный показатель «плюс-минус» для выходивших со скамейки баскетболистов составил «-52». Можно ли было рассчитывать на путёвку в финал с такой поддержкой — вопрос риторический.

Резервисты гостей показали низкую эффективность, реализовав лишь пять бросков из 26 попыток с игры (19,2%). Внутри дуги ситуация оказалась ещё хуже — всего два попадания из 16 (12,5%). Показательными для «Зенита» стали отрезки Муна и Луки Шаманича. Хорватский бигмен за 11 с половиной минут на паркете получил индивидуальный показатель плюс-минус «-18» при нуле в графе набранных очков. Американский защитник за 32 минуты заработал «-17», реализовав лишь один из 10 двухочковых бросков. На этом фоне примечательна статистика Алексея Шведа: защитник УНИКСа также вышел со скамейки и менее чем за 11 минут принёс казанцам 11 очков, завершив свой отрезок с показателем «+10».

Сложности стартовой пятёрки

Андре Роберсон Фото: Единая лига ВТБ

К игрокам стартового состава «Зенита» в плане обороны вопросов гораздо меньше — это сочетание завершило игру с положительным суммарным балансом («+7»). Однако его атакующей продуктивности всё равно не хватило. Сразу трое основных исполнителей — Трент Фрейзер, Андре Роберсон и Андрей Мартюк — суммарно набрали лишь 14 очков. Фрейзер за 34 минуты на паркете записал на свой счёт три очка при 14,2% реализации с игры.

Мартюк отыграл менее 14 минут и принёс команде шесть очков. А Роберсон отметился всего пятью очками, но при этом, нельзя не признать, выполнил большой объём черновой работы, собрав 11 подборов. Стартовая пятёрка петербуржцев удерживала команду в игре за счёт качественной защиты, но низкая результативность лидеров в нападении не позволила развить этот успех.

Тактический тупик

Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

Если посмотреть на счёт, нетрудно догадаться, что в матче солировала защита. Но если казанцы сумели извлечь из этого выгоду и действовали в атаке более эффективно, то петербуржцы столкнулись с серьёзными трудностями. Реализация двухочковых для гостей составила всего 27,8%.

Показательно, что даже из-за дуги «Зенит» атаковал точнее (36%). Сине-бело-голубые проявили активность на чужом щите, собрав 16 подборов в нападении, однако из-за низкой эффективности бросков игроки из Санкт-Петербурга не смогли конвертировать вторые шансы в набранные очки. Дополнительным негативным фактором для гостей стали 17 потерь.

Штрафной приговор

Андрей Мартюк Фото: Единая лига ВТБ

Вторым важным аспектом, повлиявшим на исход седьмого матча, оказалась линия штрафных. В таких вязких встречах ценность каждого набранного очка существенно возрастает. И если УНИКС действовал образцово и каждый раз наказывал гостей за фолы, показав 100-процентную реализацию (девять из девяти), то «Зенит» исполнил точно лишь восемь попыток из 15, что составило скромные 53,3%. Семь лёгких очков, которые гости недонабрали, вполне могли бы им пригодиться в концовке.

Кадровые проблемы, в частности потеря из-за повреждения лидера команды Джонни Джузэнга, существенно ограничили атакующий потенциал «Зенита». В то же время накопившаяся усталость ключевых игроков и игра самого УНИКСа не позволили тренерскому штабу Радоньича найти эффективный план «Б». Петербургский клуб упустил весомое преимущество по ходу серии, ведя 3-1, и в решающий момент седьмого матча не справился с давлением соперника. Теперь сине-бело-голубым предстоит проанализировать все ошибки и подготовиться к серии за третье место с краснодарским «Локомотивом-Кубань», которая стартует 1 июня в Санкт-Петербурге. УНИКС же сразится в финале с ЦСКА.