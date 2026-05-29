Из Единой лиги — к скаутам НБА. Ещё один россиянин сыграет с топ-проспектами мира

Уже совсем скоро, с 5 по 7 июня, в итальянском городе Тревизо состоится важное событие в мире молодёжного баскетбола. В эти даты пройдёт престижный лагерь Treviso Eurocamp (аdidas Eurocamp), приглашение на который получил и 19-летний россиянин из «Бетсити Пармы» Лев Свинин. Программа тренировочного сбора официально сертифицирована Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и является единственной подобной площадкой на территории Европы, что традиционно привлекает к ней повышенное внимание со стороны ведущих специалистов мира.

Вызов Свинина в Тревизо можно рассматривать как приятную тенденцию для отечественного баскетбола: чуть ранее приглашение на это статусное мероприятие получил 18-летний форвард мадридского «Реала» Егор Амосов. Исторически кэмп служит отличной возможностью для молодых игроков обратить на себя внимание за океаном. Не так давно аналогичного вызова удостаивался разыгрывающий Егор Дёмин, который впоследствии был выбран «Бруклином» под высоким восьмым номером на драфте НБА.

Главная преддрафтовая площадка Европы

Лев Свинин Фото: Единая лига ВТБ

География участников предстоящего лагеря впечатляет. Ранее организаторы объявили о масштабном сотрудничестве с австралийской NBL и японской B.LEAGUE, которые будут представлены на Eurocamp молодыми талантами из своих программ. В состав этой международной группы войдут заметные зарубежные проспекты, а помогать им развиваться будут действующие звёзды НБА, включая Франца Вагнера и Богдана Богдановича, которые проведут менторские сессии для участников.

Очередной вызов представителя Единой лиги ВТБ на столь высокий уровень выглядит отличным признанием, а главное — он вполне заслужен. За последние два года Лев проделал большой путь и стал важным элементом в построениях пермской команды. Актуальные цифры наглядно фиксируют колоссальный качественный и количественный скачок в игре баскетболиста.

Как Лев Свинин заслужил вызов в Италию

Если в сезоне-2024/2025 Свинин принял участие в 37 матчах (всего два в старте), то в сезоне-2025/2026 на его счету уже 42 встречи, причём в 40 из них он выходил в стартовой пятёрке. Игровое время форварда увеличилось почти в три раза — с 8.42 до 21.12, что привело к росту средней результативности с двух до 6,6 очка и прогрессу на щитах, где Лев стал собирать в среднем три подбора вместо прежних 1,1. Также выросло число результативных передач — с 0,4 до 1,3 за матч. Заметно прибавил молодой спортсмен и в реализации «трёшек». Вместо скромных 25,0% в прошлом сезоне в нынешнем у него были солидные 38,2%.

Не менее важно и место, где Свинин спрогрессировал. В последние годы «Парма» превратилась в крайне крепкого игрока Единой лиги, который способен навязать борьбу соперникам из топ-4. Стабильное участие пермяков в плей-офф и их неуступчивый характер в матчах с лидерами чемпионата подчёркивают, что свои минуты 19-летний форвард получает в условиях высочайшей конкуренции. Да и стать важным звеном в системе Евгения Пашутина — дорогого стоит.

В условиях дефицита международной практики лагерь в Тревизо является важнейшей площадкой для демонстрации талантов перед мировыми специалистами. За предыдущие 15 сезонов ADIDAS Eurocamp выпустил более 150 баскетболистов, сумевших впоследствии закрепиться в составах клубов НБА и Евролиги. На трибунах спортивного комплекса в Италии соберётся массовый десант из генеральных менеджеров, скаутов и агентов. Успешное выступление перед всеми ними — великолепный шанс для воспитанника пермского баскетбола.