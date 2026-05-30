Испытание Гилджес-Александера. Впереди — главный матч, хотя год назад он стал чемпионом

«Оклахома» уступила в шестом матче финала Западной конференции «Сан-Антонио» со счётом 91:118, и после поражения Шей Гилджес-Александер отметил, что следующая встреча будет для него самой значимой за всю карьеру. Сначала это может прозвучать неожиданно — год назад в финале НБА он уже выигрывал седьмую встречу, становился MVP серии и поднимал над головой чемпионский трофей. Но если вспомнить о ситуации, в которой оказались «Тандер» сейчас, нетрудно понять, почему Шей выделяет именно эту игру.

Для «Оклахомы» шестой матч нынешнего плей-офф стал, безусловно, самым сложным и неудачным. С самого начала команда была вынуждена догонять соперника и никак не могла выйти на свой привычный игровой уровень. В решающий отрезок, а именно в третьей четверти, «Тандер» за более чем семь минут не набрали ни одного очка и промахнулись 14 раз подряд, что дало сопернику возможность совершить рывок 20:0. После такого поворота вопрос о победителе практически не стоял. Это поражение показало те проблемы, которые проявлялись у команды в течение всей серии.

На фоне других игроков особенно бросается в глаза изменившийся стиль защиты против Гилджес-Александера. По ходу сезона он легко зарабатывал больше 31 очка и был очень надёжен на дуге, однако с началом плей-офф и особенно в матчах со «Спёрс» процент его попаданий существенно упал. Всё благодаря защитной линии соперника, которая с приходом Вембаньямы стала действовать жёстче и увереннее у своего кольца. Теперь канадцу редко удаётся пробиться к щиту или завершить атаку в проходе, поэтому он всё чаще вынужден брать инициативу на себя в сложных, не самых выгодных эпизодах.

В серии с «Сан-Антонио» сопернику удалось сделать то, что в последнее время почти не встречалось — серьёзно ограничить сильные стороны лидера «Тандер». «Оклахоме» приходится справляться и без Джейлена Уильямса, который пропустит важный матч из-за повреждения подколенного сухожилия. Его отсутствие негативно сказывается не только на атаке — этот игрок отличается универсальностью, умеет и моменты создавать, и в защите играть на разных ролях, и помогать разыгрывающему. В такой ситуации Гилджес-Александеру приходится брать ещё бóльшую ответственность, и это видно особенно чётко именно в этой тяжёлой серии.

«Спёрс» изначально перед стартом регулярки рассматривались как коллектив с потенциалом, который выстроен вокруг Вембаньямы. Однако финал Западной конференции наглядно показал, что развитие идёт с опережением формально установленного графика в наших умах. Вембаньяма, в свою очередь, занимает центральное место в этом противостоянии — француз меняет ход соперника, заставляет нападение «Тандер» перестраиваться, менять свои планы. К слову, Виктор также создаёт максимально комфортные условия для партнёров, чтобы те увереннее действовали в обороне. Как итог, в совокупности этих факторов и создаются проблемы для «Оклахомы», а шестая игра это ярко подтвердила. Плюс после пятого провального матча Вембаньяма пришёл в себя и действовал на обеих сторонах площадки. А ведь подобная реакция на осечку для молодой команды становится признаком взросления.

Перед серией сильная сторона «Тандер» — их опыт. Костяк команды привык к накалу плей-офф и уже умел выходить победителем из важных встреч у себя дома, когда нервы на пределе. Но для «Спёрс» и для Вембаньямы всё это впервые, давление максимально, и от этого будет многое зависеть. В таких играх тот, кто уже проходил подобное, всегда в чуть лучшем положении.

Все обсуждают «Оклахому» и её состав, однако и у тренерского штаба «Сан-Антонио» есть свои новости. По слухам, ассистент Шон Суини может стать главным в «Орландо», но до конца сезона он точно с «Сан-Антонио». Вряд ли все эти разговоры как-то помешают команде готовиться — просто сейчас к работе менеджеров в Техасе повышенное внимание. Вот почему Гилджес-Александер так настраивается на ближайший матч. Если раньше «Оклахома» была командой с прицелом на будущее, то теперь это фаворит, и просто достойной игры уже мало.

Поэтому седьмой матч приобретает особое значение для «Тандер», хотя по своей значимости он не дотягивает до прошлогоднего финала. Всё же именно эта встреча и покажет, способна ли команда-чемпион удержать свой уровень в условиях, когда она больше не выглядит однозначным фаворитом. Противостояние между «Оклахомой» и «Сан-Антонио» со временем стало столкновением клубов на разных этапах развития. Одна команда борется за прежние позиции в верхней части конференции, а другая надеется сделать решающий шаг после этапа перестройки.

Решающая игра привлекает внимание не столько местом в турнирной сетке, сколько способностью лидеров поставить жирную точку в сезоне. Для Вембаньямы на кону первая путёвка в финал НБА. Для Гилджес-Александера матч становится возможностью напомнить, что вокруг него продолжают строить все планы на титул в «Оклахоме».

