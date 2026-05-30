Плей-офф НБА — 2026, Оклахома — Сан-Антонио, седьмой матч, 31 мая: текстовая онлайн-трансляция встречи, где смотреть и составы

Кто выйдет в финал плей-офф НБА — «Оклахома» или «Сан-Антонио»? LIVE!
Никита Бирюков
Седьмой матч между «Оклахомой» и «Сан-Антонио»
Какая команда составит компанию «Нью-Йорку»?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 31 мая в рамках финала Западной конференции плей-офф НБА сезона-2025/2026 состоится седьмой матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». По итогам этой игры определится второй финалист, которому предстоит встретиться с «Нью-Йорк Никс» в решающей серии. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча и оперативно информировать о самых важных моментах встречи.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
😓 Кто пропустит седьмую игру?
Live Никита Бирюков

Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл поделился мнением о заключительной седьмой игре финала Западной конференции с «Оклахомой».

Стефон Касл Подробнее

«Теперь всё решится в одной игре. Побеждаешь — или всё заканчивается. В ближайшие 48 часов нет ничего более важного. Мы должны восстановиться, посмотреть видео. Подготовить себя физически и ментально к этим 48 минутам. Нас отделяют 48 минут от финала НБА. Мы все мечтали об этом с детства», — сказал Касл.

10:46 Никита Бирюков

Гилджес-Александер — о решающей седьмой игре с «Сан-Антонио»

Я готов! Следующий матч — самый важный в моей карьере. Следующая игра всегда самая важная. И если я проиграю, мой сезон завершится.
10:32 Никита Бирюков

Кто уже ждёт своего соперника в финале

10:26 Никита Бирюков

😓 Кто пропустит седьмую игру?

Кто не сыграет в седьмом матче (травмы)?

  • У «Сан-Антонио» все игроки заявлены на матч и нет трамированных.

Чего нельзя сказать об «Оклахоме», которая на решающую седьмую игру финала Запада выйдет без Джейлена Уильямса и Аджая Митчелла — двух важнейших лидеров.

