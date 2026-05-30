Кто выйдет в финал плей-офф НБА — «Оклахома» или «Сан-Антонио»? LIVE!

В ночь на 31 мая в рамках финала Западной конференции плей-офф НБА сезона-2025/2026 состоится седьмой матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». По итогам этой игры определится второй финалист, которому предстоит встретиться с «Нью-Йорк Никс» в решающей серии. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча и оперативно информировать о самых важных моментах встречи.
Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл поделился мнением о заключительной седьмой игре финала Западной конференции с «Оклахомой».
«Теперь всё решится в одной игре. Побеждаешь — или всё заканчивается. В ближайшие 48 часов нет ничего более важного. Мы должны восстановиться, посмотреть видео. Подготовить себя физически и ментально к этим 48 минутам. Нас отделяют 48 минут от финала НБА. Мы все мечтали об этом с детства», — сказал Касл.
Гилджес-Александер — о решающей седьмой игре с «Сан-Антонио»
Я готов! Следующий матч — самый важный в моей карьере. Следующая игра всегда самая важная. И если я проиграю, мой сезон завершится.
Кто уже ждёт своего соперника в финале
Кто не сыграет в седьмом матче (травмы)?
- У «Сан-Антонио» все игроки заявлены на матч и нет трамированных.
Чего нельзя сказать об «Оклахоме», которая на решающую седьмую игру финала Запада выйдет без Джейлена Уильямса и Аджая Митчелла — двух важнейших лидеров.