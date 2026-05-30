«Зенит» удивил отставкой тренера-иностранца по ходу плей-офф. Может, это время Вергуна?

Этот сезон «Зенита» был невероятно событийным. Клуб прошёл через череду травм ключевых игроков, смену главного тренера и отъезд Ненада Димитриевича, на которого делали ставку, в Евролигу. Теперь бело-голубые дали ещё один повод общественности и СМИ говорить о себе.

Вчера, 29 мая, «Зенит» официально объявил, что расторг контракт с главным тренером Деяном Радоньичем. Прямо по ходу плей-офф Единой лиги ВТБ! Потому что хоть бело-голубые и не вышли в финал, уступив УНИКСу со счётом 4-3, но ещё поборются за бронзу с «Локомотивом-Кубань». Почему с Радоньичем попрощались так быстро и не дали ему доработать сезон до конца? Ответ дал Александр Медведев.

Александр Медведев председатель совета директоров «Зенита» «В связи с невыходом в финал Единой лиги ВТБ и ситуацией в команде совет директоров БК «Зенит» принял решение о том, что в серии за бронзовые медали с краснодарским «Локомотивом-Кубань» с командой будет работать Ростислав Вергун. БК «Зенит» благодарит Деяна Радоньича за то, что он согласился прийти в команду в трудное время по ходу сезона, смог наладить интересную игру и быть очень близким к выходу в финал».

Как вы могли уже понять, клубом теперь будет руководить Ростислав Вергун, который пришёл в «Зенит» по ходу сезона после ухода из «Уралмаша». Ещё клуб с берегов Невы некоторое время тренировал Максим Учайкин, когда был уволен Александр Секулич. В стане питерцев были огромные перестановки по ходу регулярки и плей-офф. Любому спортсмену и тренеру хочется какой-никакой стабильности, однако это точно не про этот чемпионат для бело-голубых.

Были ли вопросы к Радоньичу? Да практически нет. Деян принимал команду без защиты, так как «Зенит» пропускал огромное количество очков при Секуличе, но сумел наладить оборону. При черногорском тренере клуб сделал качественный шаг вперёд и в атаке — стал намного лучше бросать с дальней дистанции, растягивать оборону и в целом двигать мяч. У «Зенита» появилась чёткая структура игры на обеих половинах.

Деян Радоньич Фото: Единая лига ВТБ

Однако результаты всё равно играют важнейшую роль — именно по ним и оценивают любого тренера. Руководство «Зенита» не удовлетворило то, что клуб не вышел в финал после того, как вёл со счётом 3-1 в серии с УНИКСом. Как говорил Георгий Жбанов: «Мы думали, дело уже сделано, мыслями были в финале». И это сыграло злую шутку с питерцами.

Возможно, стоило не рубить сплеча сразу, а дать Радоньичу доработать сезон до конца. Тогда у болельщиков и любителей баскетбола было бы меньше вопросов к «Зениту», который ещё по ходу плей-офф решил избавиться от тренера. Тем не менее именно руководство принимает решения, и оно было таковым.

Ростислав Вергун Фото: Единая лига ВТБ

Кажется, сейчас самое подходящее время доверить команду Вергуну. Ростислав показал себя как великолепный тренер в «Уралмаше», частенько выдавая перформансы выше ожиданий. Правда, в этом сезоне всё пошло не по плану и результаты ухудшились, в связи с этим было принято решение прощаться. После прихода в «Зенит» ему довелось руководить командой в качестве главного в играх с ЦСКА (90:93) и «Автодором» (105:79), затем он вошёл в штаб Радоньича.

И вклад Вергуна виден всем, кто следит за матчами «Зенита», потому что в каждом игровом эпизоде Ростислав подсказывает и не сидит на месте, будто он и есть главный тренер. В тайм-аутах все слушали Радоньича, но специалист из Беларуси всегда что-то говорил отдельным игрокам, как в той или иной ситуации поступить, что нужно улучшить. Вергун был полностью вовлечён в процесс и заслужил свой шанс проявить себя у руля «Зенита».

Впрочем, и его будут судить по тому, как команда проведёт серию за третье место. Если Вергуну удастся быстро собрать всех воедино и забрать бронзу, то есть большая вероятность остаться у руля и в новом сезоне.