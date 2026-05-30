«Лейкерс», «Бостон», «Кливленд», «Майами» — какой вариант лучше для Янниса Адетокунбо?

Пока «Оклахома» и «Сан-Антонио» рубятся на Западе, а «Нью-Йорк» уже ждёт кого-то из них в финале НБА, вылетевшие команды уже планируют своё лето. В лиге на выданье сразу несколько звёзд: Леброн Джеймс, Зайон Уильямсон, Джа Морант и другие. Но самым лакомым кусочком должен стать, безусловно, грек Яннис Адетокунбо из «Милуоки». Все ждали его обмена ещё в феврале в дедлайн, говорили, что он был в минутах от обмена в «Майами», однако президент «Хит» Пэт Райли не захотел отдавать за него слишком много активов. В итоге Яннис остался в Висконсине, но «Бакс» не вышли в плей-офф впервые за 10 лет. Очевидно, что сага «Яннис и «Милуоки» должна подходить к концу.

«В «Милуоки» просто устали от цирка, и это уже вышло на первый план. Они хотят окончательно разобраться с вопросом и двигаться дальше», — сообщил ранее анонимный менеджер клуба НБА из Восточной конференции.

И это действительно похоже на правду. Где же может оказаться Яннис уже этим летом?

Начнём с Западных команд, однако в конце будет нюанс. По слухам от различных инсайдеров, за Яннисом выстроился пул команд. В Сети всплывали такие франшизы, как «Лейкерс», «Миннесота», «Портленд». «Лейкерс» — понятно, они всегда в вечной погоне за звездой. Вот только их ресурсы настолько ничтожны, что вряд ли заинтересуют «Милуоки». «Портленд» — достаточно молодая франшиза, которая постепенно заканчивает перестройку и уже делает первые успехи: например, в этом году «Трэйл Блэйзерс» через плей-ин пробились в плей-офф. Команда из Орегона вышла в постсезон впервые за четыре года. У «Портленда» есть неплохой молодой кор, не забываем про друга и бывшего партнёра Янниса Дэмьена Лилларда. Также у клуба есть и Джру Холидэй, с которым Яннис и выигрывал единственный титул в 2021 году. Вот только «Бакс» как раз и потребуют тот самый молодой кор у «Портленда». И кто тогда останется в ростере?

«Миннесота» — тоже достаточно интересный и, что важно, логичный вариант. Ранее команда два раза подряд пробивалась в финал Западной конференции, однако в этом сезоне остановилась во втором раунде и, скорее всего, будет выходить на трансферный рынок в надежде что-то исправить. У «Тимбервулвз» есть ресурсы и возможность заполучить Янниса. Связка Эдвардс — Адетокунбо действительно может стать одной из самых мощных в лиге. Этот вариант очень похож на вин-вин ситуацию.

Яннис Адетокунбо и Джулиус Рэндл, сезон-2025/2026 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Но есть нюанс, о котором упоминалось выше: сам Яннис не горит желанием перебираться на Запад. По мнению многих экспертов, грек просто не хочет нырять в мясорубку на Западе, а больше желает выбрать лёгкий путь и спокойно идти катком с новым клубом по Востоку. Это в стиле Адетокунбо.

На Востоке тоже есть варианты для греческой звезды, и они действительно представляются более интересными. Про «Майами» говорят уже минимум пару лет, и Яннис действительно был в каких-то мгновениях от перехода в «Хит» в февральский дедлайн. Также внезапно всплыл «Вашингтон», у которого имеется неплохой пласт молодых и перспективных игроков, а также в дедлайн приехали две звезды — Трей Янг и Энтони Дэвис. Однако кажется, что если в «Милуоки» и будут готовы вести переговоры с «Уизардс», то точно с задействованием первого пика предстоящего драфта. Но нужен ли «Вашингтону» 31-летний и не самый здоровый Яннис вместо потенциального франчайза с драфта?

Остались ещё два варианта: «Бостон» и «Кливленд». Две команды, которые были буквально опозорены в плей-офф и которые точно не будут мириться с этим.

«Я думаю, Яннис хочет перейти в «Бостон», но я не уверен, что «Бостон» хочет Янниса. Думаю, что именно в этом сейчас и заключается основная проблема. Он хочет остаться на Востоке. Он очень уважает организацию. Мне кажется, это команда, которая была бы ему интересна», — заявлял обозреватель Билл Симмонс.

Джейсон Тейтум и Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

У «Бостона» есть ресурсы для получения Янниса. Достаточно давно в СМИ и не только муссируется тема, что Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна нужно разводить, и как будто выступление в последнем плей-офф действительно может «Селтикс» подтолкнуть к этому. Для Адетокунбо этот вариант также логически очень подходит: команда с большого рынка, которая точно будет в топе Востока и у которой серьёзных проблемы в передней линии. Как будто в «Бостоне» всё создано для Янниса. Однако генеральный менеджер Брэд Стивенс, который, к слову, был признан лучшим функционером года в НБА, слишком скрупулёзно подходит к подобного рода сделкам. И далеко не факт, что он решится на такую авантюру.

Прямо сейчас самый логичный и подходящий для абсолютно всех сторон вариант — «Кливленд Кавальерс».

«Я ожидаю, что «Кливленд» внесёт существенные изменения в состав. Как мне кажется, скоро появятся слухи, что им интересен Яннис. Они драфтовали Эвана Мобли в надежде получить своего Янниса. А что, если теперь можно обменять Мобли на настоящего Янниса?» — громко заявил ещё один инсайдер НБА Брайан Уиндхорст.

Яннис Адетокунбо и Эван Мобли, сезон-2025/2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

После вылета 0-4 от «Нью-Йорка» стало очевидно, что «Кливленд» упёрся в определённый потолок. Да, Донован Митчелл вышел на свой прайм, проведя лучший сезон в карьере, однако один в поле не воин. Харден может оцениваться как вспомогательная опция, но не определяющая. Этот плей-офф показал, что и Кенни Аткинсон достаточно ограниченный тренер, у которого есть очень слабые места, особенно во внутриигровых ситуациях. Загвоздка кроется в Эване Мобли. В июне ему исполнится всего лишь 25 лет, вроде бы прайм ещё впереди. Но от него ждали прогресса, который он так и не показал. Да, он был признан лучшим защищающимся игроком прошлого сезона (однако это произошло вопреки, из-за травмы Виктора Вембаньямы, а не заслуженно), но в этом сезоне Мобли не попал даже во вторую защитную сборную!

«Кливленд» — это так или иначе контендер. И, возможно, Мобли пока не справляется с таким давлением и ответственностью. Возможно, он проявил бы себя в месте, где нет такого давления и не будет такой ответственности — «Милуоки» идеально подходит под это. Параллельно «Бакс» назначили на пост главного тренера Тейлора Дженкинса, который прекрасно работает с молодыми и точно может вывести их на новый уровень. Да и «Милуоки» в целом не откажется от нового молодого франчайза взамен на франчайза, который уже не держит уровень и продолжает деградировать.

Для Янниса это шанс вернуться в большую гонку за титулом. Эван Мобли — и так достаточная цена за грека, поэтому «Кавальерс» не придётся отдавать за Адетокунбо половину царства. Останутся праймовый Митчелл и Харден, который, как ни крути, даже в 37 лет может что-то создавать в атаке. Есть какая-никакая скамейка. Яннис добавит команде уверенности в защите и сможет хотя бы что-то противопоставить фронткортам других команд Востока.

Вариантов для Янниса много, но самый практичный, который может привести его к титулу — именно «Кливленд Кавальерс». Посмотрим, как будут развиваться события. Хотя если оглядываться назад и вспоминать всё, что было вокруг Янниса, в его обмен с каждым годом верится всё меньше, если честно.