Демотиватор для молодых игроков. Почему пробиться в НБА почти невозможно

Со стороны может показаться, что путь в большой баскетбол понятен и очевиден — нужно лишь приложить определённые усилия. Однако на примере НБА, куда стремятся попасть все спортсмены, становится ясно, что это далеко не так. Детская секция, школьная команда, выступления в колледже, драфт и долгожданный контракт в сильнейшей лиге мира — за этой красивой и привлекательной картинкой скрывается жестокая статистика, о которой редко задумываются болельщики, да и сами молодые игроки. В реальности пробиться в НБА намного сложнее, а если изучить вопрос детальнее, становится понятно, что это и вовсе почти невозможно. Чтобы убедиться, достаточно взглянуть на сухую математику этого жёсткого отбора.

Жестокая математика отбора

Матч школьников на McDonald's All American Game Фото: McDonald's All American Game

Главный барьер на пути к мечте — колоссальная массовость детско-юношеского баскетбола в США, которая создаёт беспрецедентную конкуренцию. На уровне старших школ (High School) в баскетбол на официальном уровне играют более 540 тыс. парней. На следующую ступень — в элитный первый дивизион студенческой лиги NCAA, откуда в основном и забирают игроков на драфте, — из этого огромного числа пробиваются лишь около 5900 человек.

Но даже для этих лучших из лучших двери в НБА остаются едва приоткрытыми. На ежегодном драфте команды выбирают всего 60 новичков, причём весомая часть пиков уходит международным талантам, которые даже не выступали в американских колледжах. В итоге общая вероятность для американского школьника пройти всю цепочку и дойти до паркета сильнейшей лиги мира составляет ничтожные 0,03%.

Эта наглядная статистика, опубликованная медиаплатформой Overtime, отлично иллюстрирует американскую модель отбора. Однако в реальности картина выглядит ещё сложнее, ведь приведённые цифры отражают ситуацию лишь внутри США. Для молодых талантов из других уголков планеты сито отбора ещё уже. Понятно, что 450 мест в заявках клубов — не внутренняя квота для американцев, а лимит для абсолютно всех игроков мира, а иностранному баскетболисту из Европы, Азии, Африки или Южной Америки нужно приложить куда больше усилий. Мало просто выделяться на фоне сверстников в своей стране — необходимо пробиться в сильный профессиональный клуб или академию, успешно показать себя на международных турнирах и заставить американских скаутов обратить внимание на себя.

Как устроен ростер в НБА

Игроки «Оклахомы» наблюдают за матчем со скамейки запасных Фото: Alex Slitz/Getty Images

Жёсткие рамки отбора продиктованы внутренним устройством лиги: количество игроков в заявке каждой команды строго ограничено коллективным соглашением. В период регулярного сезона клуб может заявить максимум 18 баскетболистов. Основу этого состава — до 15 человек — составляют обладатели стандартных контрактов (именно они дают те самые 450 рабочих мест на всю лигу). Ещё до трёх мест в заявке отдаётся под двусторонние контракты — их получают игроки, которые могут свободно перемещаться между командами НБА и их фарм-клубами в G-Лиге. В межсезонье ростер временно расширяется, но к старту регулярного чемпионата менеджменту в любом случае приходится проводить отчисления, чтобы влезть в привычные рамки.

Сравнение НБА с другими лигами

Игроки «Лейкерс» на скамейке запасных Фото: Harry How/Getty Images

Ограниченность числа вакансий в баскетболе становится ещё очевиднее, если посмотреть на устройство всего североамериканского спорта. Во всех четырёх главных лигах количество команд практически одинаковое, да и системы распределения схожи: клубы делятся на конференции и дивизионы по географическому признаку.

НБА: 30 команд разделены на Восточную и Западную конференции (по 15 в каждой). При лимите в 15 стандартных контрактов это даёт 450 основных рабочих мест на всю лигу.

МЛБ (бейсбол): 30 команд. Здесь деление идёт на две лиги — Американскую и Национальную (по 15 в каждой), внутри которых есть по три географических дивизиона.

НФЛ (американский футбол): 32 команды. Лига разделена на две конференции — Американскую (AFC) и Национальную (NFC), по 16 клубов в каждой, которые разбиты на четыре дивизиона.

НХЛ (хоккей): 32 команды, разбитые на две конференции (Восточную и Западную) по 16 команд.

Однако при схожем количестве клубов в других лигах заявки команд там значительно шире. Например, в НФЛ это 53 игрока в основном составе, в МЛБ — 26, в НХЛ — 23. На их фоне баскетбольные 15 мест выглядят максимально дефицитными.

Как видно, профессиональный спорт и особенно самые популярные лиги с их огромными бюджетами остаются чуть ли не закрытым клубом, попадание в который уже можно считать достижением. И пример НБА в этом отношении особенно показателен. За каждым успешным контрактом и ярким дебютом на паркете скрываются сотни тысяч тех, кто остался за бортом этой безжалостной системы отбора. Но везёт тому, кто везёт, и отчаиваться точно не стоит. Регулярная работа и упорный труд шансы точно не уменьшают, а только увеличивают. Молодым игрокам нужно просто помнить, что заветные 450 мест на вершине не стоит рассматривать как повод опускать руки перед сухой статистикой. Скорее, их можно расценивать как стимул доказать, что именно ты способен сломать систему и стать тем самым редким исключением из правил.