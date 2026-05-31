Вот это да! «Сан-Антонио» — в финале НБА! «Оклахома» не выстояла в седьмой игре

Сезон для «Сан-Антонио» продолжается, а для «Оклахомы» — завершён. В решающей игре финала Западной конференции «Спёрс» сумели на чужой площадке переиграть действующих чемпионов — счёт на табло оказался 111:103, и команда впервые с 2014 года пробилась в финал НБА. Этот седьмой матч стал самым напряжённым во всей серии: если раньше одна из команд быстро наращивала преимущество и уверенно доводила дело до победы, то теперь борьба действительно велась на равных. «Сан-Антонио» не раз выходил вперёд с комфортной разницей, но «Оклахоме» всякий раз удавалось возвращаться в игру. После трёх четвертей гости вели лишь 80:77 — всё говорило о том, что концовка будет очень напряжённой.

Сильная сторона «Спёрс» в этом матче заключалась в сбалансированном нападении, где, несмотря на то что Виктор Вембаньяма показал лучший результат, набрав 22 очка, остальные игроки также внесли весомый вклад. Так, Джулиан Шампани отличился шестью трёхочковыми и набрал 20, тем временем Стефон Касл добавил 16, а ДеАарон Фокс — 15. Ещё трое игроков финишировали с двузначными показателями. Защита «Тандер» могла сдерживать лидеров соперника, но у неё не получилось ограничить командные действия в целом. У хозяев, напротив, нападение строилось в основном вокруг Шея Гилджес-Александера, который снова стал главным оружием — он принёс команде 35 очков и отдал девять передач. Кейсон Уоллес добавил 17 очков, а Джаред Маккейн и Алекс Карузо — по 12. К слову, травма Джейлена Уильямса явно сузила атакующую вариативность «Оклахомы», а в концовке бóльшую часть атак завершал Гилджес-Александер, и у соперников просто не хватало решений.

Решающим моментом матча стал эпизод в четвёртой четверти: «Тандер» могли сократить отставание до четырёх очков, но Люк Корнет смог вернуться и заблокировал бросок Айзеи Хартенштайна. Это было одно из самых заметных действий всего плей-офф. Хотя Корнет провёл на паркете всего шесть минут и не забил ни одного мяча, его блок сильно повлиял на игру: у «Оклахомы» так и не получилось догнать соперника. В концовке «Спёрс» играли спокойно и уверенно, а у «Тандер» стали чаще случаться ошибки, из-за которых они окончательно отстали. Техасцы спокойно довели матч до победы.

Результат серии вполне логичен, если посмотреть на весь сезон, а не только на последнюю игру. В 12 очных встречах восемь раз выигрывал «Сан-Антонио», и заключительный матч лишь подтвердил, насколько удобно им играть против пока что действующего чемпиона. «Спёрс» вновь нашли свои шансы и дожали соперника, что на этот раз позволило пробиться в финал НБА, где их уже ждёт «Нью-Йорк».