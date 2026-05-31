Огненный момент плей-офф НБА. Этот блок сыграл огромную роль для «Сан-Антонио»!

«Сан-Антонио» пробился в финал НБА не только благодаря привычному лидерству Виктора Вембаньямы, но и благодаря одному ключевому моменту, созданному тем, кого редко выделяли по ходу сезона. Именно блок-шот Люка Корнета в концовке седьмой игры с «Оклахомой» оказался важнейшим эпизодом встречи. Хотя «Спёрс» вели шесть очков за семь минут до конца, преимущество таяло на глазах после успешного отрезка «Тандер». Положение осложнялось тем, что Вембаньяма вскоре схватил пятый фол и был вынужден сесть на скамейку, оставив команду без своего главного козыря.

Корнет появился на паркете и практически сразу же оказался героем противоречивого эпизода: сперва не смог обработать передачу Дилана Харпера, чем воспользовался Айзея Хартенштайн, убежавший в контратаку. Всё указывало на то, что отрыв в счёте растает, а концовка матча станет по-настоящему драматичной. Но Корнет сумел реабилитироваться — он догнал ушедшего вперёд соперника и показал зрелищный блок-шот, не позволив завершить быструю атаку лёгкими очками. На первый взгляд это событие прошло почти незаметно, но в итоге оно серьёзно повлияло на дальнейшее развитие встречи.

Суть в том, что «Сан-Антонио» сумел сохранить разницу в шесть очков вместо четырёх. В решающих матчах такой задел может дать спокойствие в концовке. Более того, «Оклахома» теряла инициативу именно в этот момент. Как итог, промах их и охладил. У «Спёрс» добавилось уверенности, поскольку даже без Вембаньямы команда держит удар — и сразу же проводит результативную атаку.

Ответ команды на действия Корнета ясно показал, что его поступок был по-настоящему оценён в коллективе. Когда центровой снова оказался на скамейке, его тут же поздравили соратники и тренеры, а этот момент зарядил команду эмоциями перед концовкой матча. После встречи Корнет рассказал, что считал блок-шот возможностью исправить собственную ошибку. На скамейке при этом сравнили его эпизод с блоком Леброна Джеймса в решающей игре финала НБА 2016 года.

Люк Корнет центровой «Сан-Антонио» «Кто-то на скамейке крикнул: «Это кто, Леброн Джеймс?» Посмотрим, у кого из нас этот момент задержится в истории подольше».

Для самого Корнета этот матч запомнился тем, что именно он, не являясь звездой команды, оказался в центре событий на столь крупной арене. Минувшим летом баскетболист подписал четырёхлетний контракт с «Сан-Антонио» на $ 41 млн, и если судить только по его вкладу в седьмую игру, то даже один этот блок-шот уже позволил команде считать вложения оправданными.