Главная Баскетбол Статьи

Финал НБА — 2026, Джереми Сохан получит титул при любом исходя: форвард играл за Сан-Антонио, сейчас — за Нью-Йорк, как так вышло

Даже в случае поражения он станет чемпионом НБА. Как такое возможно?!
Артемий Берстенев
Счастливчик Джереми Сохан.

«Сан-Антонио» добрался до финала НБА, где будет играть с «Нью-Йорком». В такой ситуации форвард Джереми Сохан, который в этом сезоне защищал цвета обеих команд, почти наверняка получит чемпионский перстень независимо от итогового результата серии. Сохан начал этот сезон в составе «Спёрс», которые выбрали его на драфте под девятым номером в 2022 году. Однако во время сезона роль форварда изменилась: он провёл 28 матчей, но техасский клуб так и не смог найти для него вариант обмена до дедлайна и в итоге решил расстаться с игроком.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Спустя несколько дней после прохождения процедуры отказов «Никс» заключили контракт с Соханом. Его переход не остался незамеченным благодаря узнаваемому стилю: на первой встрече с прессой он появился с синими и оранжевыми волосами — в цветах новой команды. Таким образом, баскетболист отметил новый этап своей карьеры — теперь «Никс» вместе со «Спёрс» поборются за титул, и, если чемпионом станет «Нью-Йорк», Джереми как действующий игрок клуба получит чемпионский перстень без лишней бюрократии.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Может показаться, что ситуация с перстнями сложна, однако на деле постоянство НБА здесь налицо: нет чётких стандартов, кто получит чемпионский трофей — клубы решают эти вопросы самостоятельно. Как правило, награда достаётся не только финалистам, но и всем, кто выступал за клуб по ходу сезона, даже при последующих изменениях в составе. Это негласное правило стало для лиги нормой, и сомнения по поводу Сохана излишни: он более трёх лет выступал за команду, пользовался доверием тренерского штаба и по праву считался частью нового поколения «Сан-Антонио».

Джереми Сохан, сезон-2025/2026

Фото: Ishika Samant/Getty Images

Более того, между Соханом и Виктором Вембаньямой установились хорошие отношения — их игра в команде стала интереснее с приходом француза в НБА. Перед своим первым сезоном Вембаньяма даже покрасил волосы в светлый цвет, и многие решили, что на него повлиял Сохан, который любит эксперименты со стилем. Теперь у «Спёрс» вряд ли появится повод забыть о Джереми, если они выиграют чемпионат — у него есть шанс получить чемпионское украшение и за эту команду, и за предыдущую. Получается, сейчас ему очень везёт.

Огненный момент плей-офф НБА. Этот блок сыграл огромную роль для «Сан-Антонио»!
