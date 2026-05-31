Даже в случае поражения он станет чемпионом НБА. Как такое возможно?!

«Сан-Антонио» добрался до финала НБА, где будет играть с «Нью-Йорком». В такой ситуации форвард Джереми Сохан, который в этом сезоне защищал цвета обеих команд, почти наверняка получит чемпионский перстень независимо от итогового результата серии. Сохан начал этот сезон в составе «Спёрс», которые выбрали его на драфте под девятым номером в 2022 году. Однако во время сезона роль форварда изменилась: он провёл 28 матчей, но техасский клуб так и не смог найти для него вариант обмена до дедлайна и в итоге решил расстаться с игроком.

Спустя несколько дней после прохождения процедуры отказов «Никс» заключили контракт с Соханом. Его переход не остался незамеченным благодаря узнаваемому стилю: на первой встрече с прессой он появился с синими и оранжевыми волосами — в цветах новой команды. Таким образом, баскетболист отметил новый этап своей карьеры — теперь «Никс» вместе со «Спёрс» поборются за титул, и, если чемпионом станет «Нью-Йорк», Джереми как действующий игрок клуба получит чемпионский перстень без лишней бюрократии.

Может показаться, что ситуация с перстнями сложна, однако на деле постоянство НБА здесь налицо: нет чётких стандартов, кто получит чемпионский трофей — клубы решают эти вопросы самостоятельно. Как правило, награда достаётся не только финалистам, но и всем, кто выступал за клуб по ходу сезона, даже при последующих изменениях в составе. Это негласное правило стало для лиги нормой, и сомнения по поводу Сохана излишни: он более трёх лет выступал за команду, пользовался доверием тренерского штаба и по праву считался частью нового поколения «Сан-Антонио».

Джереми Сохан, сезон-2025/2026 Фото: Ishika Samant/Getty Images

Более того, между Соханом и Виктором Вембаньямой установились хорошие отношения — их игра в команде стала интереснее с приходом француза в НБА. Перед своим первым сезоном Вембаньяма даже покрасил волосы в светлый цвет, и многие решили, что на него повлиял Сохан, который любит эксперименты со стилем. Теперь у «Спёрс» вряд ли появится повод забыть о Джереми, если они выиграют чемпионат — у него есть шанс получить чемпионское украшение и за эту команду, и за предыдущую. Получается, сейчас ему очень везёт.