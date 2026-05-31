«Оклахома» проиграла по делу. Но что произошло с «Тандер» и что делать дальше?

Чемпион НБА сезона-2024/2025 «Оклахома-Сити Тандер» в некотором роде сенсационно пал от «Сан-Антонио Спёрс» в финале Западной конференции и не сможет защитить свой титул. «Оклахома» шла большим фаворитом перед этой серией, но столкнулась в первую очередь с внутренними трудностями, которые не позволили команде проявить себя в полной мере. Что произошло с «Тандер» и нужно ли предпринять какие-то действия по итогам этого сезона?

Да, «Оклахома» шла фаворитом перед серией с «Сан-Антонио». В целом этом было логично: «Тандер» были лучшей командой регулярного чемпионата, Шей Гилджес-Александер был признан MVP второй год подряд, а сама команда стартовала в плей-офф с двух «свипов» — 8-0 против «Финикса» и «Лейкерс». «Сан-Антонио» вообще вышел в плей-офф впервые с 2019 года, и делать какие-то прогнозы относительно них было трудно: с одной стороны, отсутствие опыта в постсезоне, с другой — лучший защищающийся игрок сезона и третий в гонке за MVP — Виктор Вембаньяма.

Первый матч получился настолько мощным, что точно войдёт в историю: два овертайма, монструозный бросок Вембаньямы почти с логотипа, эффект Алекса Карузо и многое другое. Эта интриги держалась до самых последних секунд седьмой встречи серии. Однако хочется порассуждать не конкретно о ходе матчей, а о том, что повлияло на такой результат чемпионов-2025.

«Оклахома» начала сезон с 24 побед в 25 матчах. Многие считали, что они вполне способны пройти сезон на подобной ноте и попытаться превзойти рекорд «Голден Стэйт» — 2016 с 73 победами. Однако «Тандер» достаточно стремительно нажали на педаль тормоза и решили не гнаться за этим достижением. Важная деталь: бо́льшую часть того стартового рывка «Оклахома» прошла без своей второй звезды Джейлена Уильямса. Он дебютировал лишь в 20-й игре сезона, но при этом травмы продолжили его беспокоить, и он суммарно сыграл в регулярном чемпионате лишь 33 встречи. Однако это не помешало «Тандер» стать лучшей командой сезона и заходить в плей-офф в статусе главного претендента на титул.

В плей-офф Уильямс сыграл два стартовых матча с «Финиксом», однако потянул заднюю поверхность бедра. Как итог, он пропустил остальные две встречи с «Санз» и полностью — серию с «Лейкерс». Он был готов к серии со «Спёрс»: в первом матче сыграл 37 минут, за которые набрал 26 очков и был крайне полезен в защите. Во второй встрече он провёл на паркете семь минут и… вновь потянул заднюю. Следующие три матча «Тандер» опять не могли рассчитывать на Джей Даба. Он вернулся в шестой игре, но продолжил чувствовать дискомфорт и сыграл всего 10 минут. В седьмом, решающем матче он участия не принял.

Однако, помимо Уильямса, у «Оклахомы» и Шея Гилджес-Александера был ещё один звёздный игрок в распоряжении. По крайней мере, так казалось — Чет Холмгрен. Противостояние Вембаньямы и Холмгрена взяло своё начало много лет назад, ещё на юношеском уровне в рамках сборных. И представлялось, что Чет действительно является тем игроком, который может хотя бы попытаться остановить Виктора.

Но этого не произошло. Холмгрен полностью провалил серию и стал главным разочарованием как минимум этой серии, как максимум — всего этого плей-офф. В решающем седьмом матче Чет за 33 минуты оформил «4+4», при этом не сказать, что Вембаньяма его как-то уничтожал по этой серии. Холмгрен сам на неё не вышел.

Шей Гилджес-Александер — игрок (из звёздных), к которому нет претензий, практически. Что ты можешь сделать, если вторая звезда у тебя не играет, а третьей де-факто нет? Один в поле не воин. Да, ШГА в некотором роде сам сделал себя заложником поиска штрафных бросков, и то, что работало у него в регулярном чемпионате, не допускалось арбитрами в финале конференции. Но, несмотря на это, Шей всё равно был неплох, особенно в решающем седьмом матче — «35+9», однако этого оказалось недостаточно.

Не стоит забывать, что сама «Оклахома» всё ещё является более чем молодой командой. И в прошлом плей-офф у «Тандер» не было такого уровня соперника, каким предстал «Сан-Антонио». Поэтому выступление «Оклахомы» нельзя назвать провалом, максимум осечкой, но после которой точно нужно сделать выводы.

Руководство «Тандер», в первую очередь в лице генерального менеджера Сэма Прести, является очень консервативным. К каждой сделке фронт-офис подходит слишком скрупулёзно, и с трудом верится в какие-то серьёзные сделки. Хотя они напрашиваются. У «Оклахомы» есть как молодые игроки, так и драфт-пики. Ни то ни другое не является основанием для чемпионских перспектив в следующем сезоне, но и то и другое может стать активом для точечного усиления ростера. На предстоящем драфте у «Оклахомы» есть в распоряжении 12-й, 17-й и 37-й пики. Ещё до вылета появились слухи, что «Тандер» в идеале хотят подняться в топ-3 драфта ради Кэма Бузера. Но даже если это не удастся сделать — всё равно найдутся команды, которые будут не против обзавестись этими пиками, особенно если в сделку войдут и какие-то игроки «Оклахомы».

После серии с «Сан-Антонио» представляется, что «Тандер» точно должны сохранить Шея Гилджес-Александера, Джейлена Уильямса, Айзею Хартенштайна, Алекса Карузо, Кейсона Уоллеса и Джареда Маккейна. А остальные действительно могут быть обменяны, в том числе Чет Холмгрен и Лугенц Дорт.

«Оклахоме» очень не хватило снайперов. Из более-менее реальных вариантов — Деррик Уайт, Коллин Гиллеспи, Эй Джей Грин, Трей Мёрфи, Ройс О'Нил, Клэй Томпсон и подобные. Также у «Тандер» не было должного количества стопперов, тех, кто рвёт ритм атаки соперника. В прошлом сезоне таковым был Дорт, однако в нынешнем плей-офф он буквально испарился.

Резюмируя: этот проигрыш «Оклахомы» не является провалом и не ставит крест на будущих перспективах. Обычно после таких неоднозначных выступлений следуют хотя бы точечные изменения, но руководство «Тандер» не слишком к этому расположено. Вполне возможно, что изменений не будет и команда зайдёт в следующий сезон в этом же составе. И в случае повторения ситуации только тогда последуют кардинальные решения. Впереди много интересных событий, в том числе и в контексте «Оклахомы». Ну а пока НБА в очередной раз получит нового чемпиона — восьмой год подряд.