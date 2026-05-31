Вембаньяма вышел в финал НБА. Самое пугающее — он ещё не раскрылся полностью!

«Сан-Антонио» добрался до финала НБА впервые с 2014 года, одолев действующего чемпиона «Оклахому» в напряжённой седьмой встрече финала Запада со счётом 111:103. Теперь соперником команды станет «Нью-Йорк». Главной звездой серии признан Виктор Вембаньяма: француз не только помог молодым «Спёрс» выйти в решающую стадию, но и установил несколько уникальных рекордов, а также был признан самым ценным игроком финала конференции. При этом он по-прежнему находится в процессе формирования, что только подчёркивает значимость нынешних успехов.

Вембаньяма очень круто сыграл в серии с «Оклахомой». Он набирал много очков, делал подборы и блоки, и его никто не смог остановить. По результатам он стал самым молодым лидером финала конференции после Леброна Джеймса. «Тандер» же пытались его сдерживать, однако у них ничего не получилось — Виктор отлично играл в каждой встрече. К слову, уже первая игра серии оказалась примечательной — сам матч ушёл в два жарких овертайма, а Вембаньяма сумел набрать 41 очко и сделать 24 подбора. В возрасте 22 лет 134 дней он стал самым молодым баскетболистом в истории плей-офф НБА с подобной статистикой, отобрав рекорд у Карима Абдул-Джаббара.

Более того, Вембаньяма уже сейчас демонстрирует потрясающий тайминг блоков и умеет влиять на действия соперников ещё до завершения их атак — часто его присутствие на площадке приводит не столько к блок-шоту, сколько к тому, что соперники отказываются от броска или корректируют свои действия. Плюс физически он ещё продолжает развиваться, и в отдельных эпизодах можно заметить, что координация, скорость и работа ног пока не идеальны. Если в ближайшем будущем Вембаньяма сумеет набрать мышечную массу без потери быстроты, его защитное влияние только усилится.

Достижение Вембаньямы в серии с «Оклахомой» оказалось историческим и для всей лиги: впервые за одну серию плей-офф один игрок собрал по 15 точных трёхочковых и блок-шотов. Обычно для игроков такого роста характерен выбор между игрой под кольцом или на дуге, а он уже выделяется универсальностью — в нападении у него остаётся хороший потенциал для развития, ведь его умения на дуге и в высоком посте часто создают свободу для других, а баскетбольное мышление Виктора — редкость для центра.

При этом до сих пор есть эпизоды, где после закрытия главных вариантов атаки он задерживает мяч, пытаясь придумать новое решение, — и именно работа над этим навыком станет сейчас ключевой. И как только он научится быстро выявлять слабые места защиты даже на самых поздних стадиях владения, можно предположить, что его его роль в атаке вырастет ещё значительнее.

Особое внимание хочется обратить на то, насколько Виктор Вембаньяма прибавил в умении бросать. Если сравнить его нынешнюю игру с прошлыми сезонами, становится понятно, насколько увереннее он стал использовать свои физические данные при броске. Над стабильностью исполнения он тоже заметно поработал. Трёхочковый у Вембаньямы уже сейчас выглядит весьма достойно, и для игрока с его антропометрией это редко встречающееся качество. Тем не менее потенциал роста в этом компоненте по-прежнему огромен.

Будет ли он реализовывать 38-40% бросков при большом количестве попыток и особенно под давлением — пожалуй, это главный вопрос для защитников соперников. Если он окажется стабилен даже в таких условиях, тренерам придётся экстренно выдумывать новые схемы в обороне. Влияние француза чувствуется моментально и на уровне всей команды: в этом сезоне «Спёрс» одержали 62 победы в 82 матчах, сразу на 28 больше, чем в прошлом году. Для молодого, только строящегося коллектива без звёздных ветеранов это выдающийся результат даже по меркам современной НБА.

Во многом судьбу серии решил психологический фактор, потому что после пятого матча «Сан-Антонио» проигрывал 2-3 и балансировал на грани вылета из турнира. В следующих двух встречах Вембаньяма сохранил привычный уровень игры, что позволило команде взять ключевой домашний матч и затем победить в решающей гостевой встрече у действующего чемпиона.

Финальная серия с «Нью-Йорком» станет для него новой возможностью проявить себя, и сегодня уже ясно, что Вембаньяма пока далеко не достиг предела своих возможностей. Ему ещё есть над чем работать и в плане физики, и в принятии решений под давлением, и в разнообразии атакующих умений. Поэтому успех «Сан-Антонио», выходящего в финал, воспринимается не столько как итог этого сезона, сколько как знак: в лиге уверены, что потенциал француза огромен.