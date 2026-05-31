Сюжет знаком. 27 лет спустя «Сан-Антонио» и «Нью-Йорк» вновь бьются за титул НБА

«Сан-Антонио» вышел в финал НБА впервые с 2014 года. Команда из Техаса под руководством Митча Джонсона, ведомая Виктором Вембаньямой, в семи матчах одолела на тот момент действующего чемпиона «Оклахому». Теперь на очереди — главная серия за трофей, тем более соперник уже заждался.

«Сан-Антонио» сразится с «Нью-Йорком», который завершил своё противостояние с «Кливлендом» очень уверенной победой (4-0) и уже давно ждёт своего оппонента в противостоянии за титул. «Никс» в XXI веке ещё ни разу не выходили в финал НБА. В последний раз команда билась за трофей имени Ларри О’Брайена в далёком 1999 году. И кто же ей тогда противостоял? Как раз «Спёрс»!

История циклично завернула нам такое интересное событие, когда команды уже бились за чемпионство. Правда, за 27 лет уже много воды утекло. Но неизменно одно — «Спёрс» вёл за собой «большой». Тогда главным был Тим Данкан, а ему помогал стремительно стареющий Дэвид Робинсон. Сейчас — Вембаньяма и огромная банда помощников, среди которых Стефон Касл, Дилан Харпер, Девин Васселл, Джулиан Шампани, ДеАарон Фокс и Келдон Джонсон.

В 1999-м команды подходили к плей-офф в совершенно разном статусе: «Сан-Антонио» выиграл регулярку на Западе в укороченном из-за локаута сезоне и считался одним из фаворитов в борьбе за чемпионство, «Нью-Йорк» был восьмым на Востоке и еле-еле запрыгнул в постсезон, опередив «Шарлотт» на одно очко.

Путь к финалу тоже был совсем разным. «Сан-Антонио» потерпел лишь одно поражение в первом раунде от «Миннесоты», затем клуб без шансов вынес «Лейкерс» (4-0) и «Портленд» (4-0). «Нью-Йорк» насмерть бился с «Майами» уже в первом раунде, где все ставили на проход «Хит». «Никс» в пяти матчах одолели соперника (3-2), совершив сенсацию. Следом клуб всухую обыграл «Атланту» (4-0), а в финале Востока выбил Реджи Миллера с его «Индианой» (4-2).

В серии с «Индианой» «Нью-Йорк» потерял главную звезду Патрика Юинга из-за травмы. «Пэйсерс» удалось в итоге пройти, однако в финале без мощнейшего центрового «Никс» нечего было делать против Данкана и Робинсона. Лэтрелл Спрюэлл, Ларри Джонсон и Маркус Кэмби боролись, однако их усилий оказалось недостаточно. В итоге «Сан-Антонио» взял своё первое чемпионство в истории, одолев соперника со счётом 4-1.

Ещё одна параллель между тем финалом НБА и этим — чета Брансонов. Рик Брансон хоть и не находился в основной обойме в «Никс» в 1999 году и даже особо не играл в плей-офф (две минуты в среднем за девять встреч), но тем не менее был в составе. Сейчас же «Нью-Йорк» ведёт за собой его сын Джейлен Брансон, который является полноправной главной звездой клуба, набирая в среднем 26,9 очка, 2,8 подбора и 6,6 передачи в постсезоне. Отцу не удалось стать чемпионом НБА, может быть, сын исправит положение дел?

По ходу этого сезона «Спёрс» и «Никс» встречались трижды: в регулярке команды обменялись домашними победами, а финал Кубка НБА остался за «Нью-Йорком» (124:113). Примечательно, что «Сан-Антонио» в полуфинале прошёл «Оклахому», как и в плей-офф. Однако в Кубке всё решил один матч. Теперь же нас ждёт зубодробительная серия команд, обладающих не только топовыми стартовыми составами, но и скамейками, которым позавидовали бы почти все клубы в лиге. Правда, кажется, здесь не будет такого выноса в одну калитку со стороны «Спёрс», какой был в 1999-м. «Никс» очень сильны, ждём борьбы от первого матча и до последнего!