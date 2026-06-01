Финал НБА — 2026. LIVE!

Финал НБА — 2026, Сан-Антонио — Нью-Йорк, первый матч, 4 июня: текстовая онлайн-трансляция, где смотреть, составы и новости

Артемий Берстенев Никита Бирюков
«Сан-Антонио» и «Нью-Йорк» впервые за 27 лет вновь встретились.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 4 июня в НБА стартует финальная серия плей-офф — за трофей Ларри О'Брайена поборются «Сан-Антонио» и «Нью-Йорк». Это их первая встреча в финале с 1999 года, когда сильнее оказались «Спёрс». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию первого матча и расскажет обо всех самых интересных событиях этой серии.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун рассказал о том, сложно ли ему разделять свои связи с «Сан-Антонио» и отношения с ДеАароном Фоксом накануне финала НБА.

«Они, без сомнения, хотят меня выиграть, а я — хочу надрать им задницу. Я их люблю, но любить можно до и после матча».

Отметим, что и Браун, и Фокс одно время пребывали в «Сакраменто». Но затем «Кингз» уволили Брауна, а Фокса — обменяли. Об этом чуть позже напишем материал.

Артемий Берстенев

НБА официально продемонстрировала, как будут выглядеть площадки «Сан-Антонио» и «Нью-Йорка» во время финальной серии плей-офф.

Площадки «Спёрс» и «Никс»

Фото: NBA.com

