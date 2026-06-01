Финал НБА — 2026. LIVE!

В ночь на 4 июня в НБА стартует финальная серия плей-офф — за трофей Ларри О'Брайена поборются «Сан-Антонио» и «Нью-Йорк». Это их первая встреча в финале с 1999 года, когда сильнее оказались «Спёрс». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию первого матча и расскажет обо всех самых интересных событиях этой серии.
Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун рассказал о том, сложно ли ему разделять свои связи с «Сан-Антонио» и отношения с ДеАароном Фоксом накануне финала НБА.
«Они, без сомнения, хотят меня выиграть, а я — хочу надрать им задницу. Я их люблю, но любить можно до и после матча».
Отметим, что и Браун, и Фокс одно время пребывали в «Сакраменто». Но затем «Кингз» уволили Брауна, а Фокса — обменяли. Об этом чуть позже напишем материал.
НБА официально продемонстрировала, как будут выглядеть площадки «Сан-Антонио» и «Нью-Йорка» во время финальной серии плей-офф.
Площадки «Спёрс» и «Никс»
