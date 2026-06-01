Плей-офф НБА — 2026, кто может усилить Оклахома-Сити Тандер после вылета команды: возможные приходы Янниса Адетокунбо, Эван Мобли

«Оклахома» споткнулась о фактор Вембаньямы. Кто усилит «Тандер»?
Артемий Берстенев
Есть как минимум один вариант.

Для «Оклахомы» сезон закончился проигрышем «Сан-Антонио» в финале Западной конференции, и теперь клуб начал искать ответы на важные вопросы. Прежде всего, речь идёт о том, как реагировать на слабые стороны, проявившиеся во встречах с командой Виктора Вембаньямы. По информации The Athletic, возможное усиление состава уже обсуждается между командами НБА, хотя масштабных перемен в ближайшем будущем ждать не стоит.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Несмотря на вылет в серии, «Оклахоме» не нужно срочно что-то менять в команде. В прошедшем для них сезоне «Тандер» удалось стать одним из самых сильных в чемпионате, где они одержали 71 победу и 14 раз уступили — и только с «Сан-Антонио» статистика оказалась нехорошей. Со «Спёрс» удалось выиграть четыре встречи из 12, включая регулярку и плей-офф. Этот контраст между результатами против остальных и неудачами против соперника из Техаса стал поводом задуматься об изменениях в составе. По сведениям инсайдера Сэма Эмика, большинство в НБА не ждёт, что «Тандер» попытаются привлечь лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо, хотя обсуждения на этот счёт могут активизироваться из-за неудачного завершения сезона.

При этом среди представителей лиги уже некоторое время обсуждается интерес «Оклахомы» к форварду «Кливленда» Эвану Мобли. Президент по баскетбольным операциям «Кливленда» Коби Олтман недавно назвал Мобли частью будущего клуба, однако само появление подобных слухов показывает, какие типы игроков интересуют руководство «Тандер». Дополнительное внимание после седьмого матча серии получил и Чет Холмгрен: центровой, вошедший в третью символическую сборную сезона НБА и занявший второе место в голосовании за лучшего защитника года, завершил седьмую встречу с четырьмя очками, четырьмя подборами, двумя перехватами и двумя блок-шотами. За 33 минуты на площадке бигмен реализовал один бросок с игры из двух.

Эван Мобли и Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026

Фото: Jason Miller/Getty Images

После матча Холмгрен отметил, что «Сан-Антонио» является уникальной командой с точки зрения подбора баскетболистов и игрового стиля. Его трудности в противостоянии со «Спёрс» не ограничились одним матчем. Так, в финале Западной конференции Чет в среднем набирал 10,7 очка, делал 7,1 подбора и 1,1 блок-шота за игру — эти показатели оказались существенно ниже его статистики в первых двух раундах плей-офф, где игрок записывал на свой счёт 18,6 очка и 9,1 подбора. Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт не стал возлагать ответственность за поражение на Холмгрена. По его словам, центровой качественно провёл ряд игровых отрезков и внёс вклад, который не всегда отражается в статистике. Однако в целом серия показала, что линия передней зоны стала одним из ключевых факторов противостояния.

Положение осложняется тем, что клубу предстоит решить сразу несколько финансовых задач. Уже в следующем сезоне максимальные контракты получат Чет Холмгрен и Джейлен Уильямс, а руководство скоро определится, что делать с командными опциями Айзеи Хартенштайна, Лугенца Дорта и Кенрича Уильямса. Получается, пространство для манёвра сужается и заполучить серьёзное усиление становится сложнее. Тем не менее внутри коллектива не склонны рассматривать это поражение как признак какой-то глубокой проблемы. Например, Алекс Карузо после завершения серии уверял, что у команды нет повода опасаться «Сан-Антонио». По его мнению, всё решили детали, а не разрыв в уровне игры.

Однако результаты сезона уже дали «Оклахоме» важную информацию для анализа. Команда сохранила статус одного из главных претендентов на титул, но серия со «Спёрс» показала конкретное направление, в котором клубу, вероятно, придётся искать возможности для дальнейшего усиления состава.

«Тандер» — что дальше? Подробный разбор:
